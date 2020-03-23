Hướng dẫn cách sử dụng hạt chia giảm cân an toàn, hiệu quả 

Sức khỏe 23/03/2020 05:22

Hiểu được cách sử dụng hạt chia giảm cân giúp những người bị thừa cân, béo phì, người mong muốn giảm cân có một phương pháp giảm cân hiệu quả và rất an toàn so với dùng thuốc.

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Hạt chia trong thành phần có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ trong điều trị rất nhiều căn bệnh khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn đến bạn đọc cách sử dụng hạt chia giảm cân hiệu quả và an toàn tại nhà.

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Cách sử dụng hạt chia giảm cân an toàn cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là hạt chia?

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng hạt chia giảm cân chúng ta hãy tìm hiểu những thông tin khái quát nhất về loại hạt chứa nhiều dinh dưỡng này.

Hạt chia được trồng nhiều ở những nước như Úc, Mỹ, chúng thuộc họ với cây bạc hà, húng quế. Hạt chia thường có màu trắng hoặc màu đen, hạt trông sáng và bóng, đôi khi nếu bạn không phân biệt kỹ sẽ nhầm với hạt é.

Trong thành phần hạt chia có giá trị dinh dưỡng cao, cụ thể trong 100g chia chứa: 39g chất xơ, 11g protein, 28g chất béo thực vật, các vitamin D, B và các nguyên tố vi lượng như: canxi, mangan.

Hạt chia có nhiều tác dụng đối với cơ thể có thể kể đến như:

  • Hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
  • Hỗ trợ và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường.
  • Tốt cho hệ tim mạch.
  • Cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
  • Ngăn ngừa loãng xương.
  • Cung cấp các dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu và thai nhi.
  • Ngăn ngừa lão hóa.
  • Giải độc cho cơ thể.
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Hạt chia có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng hạt chia giảm cân hiệu quả

Do trong thành phần hạt chia có chứa nhiều dưỡng chất mà lại không chứa nhiều chất béo nên bạn có thể sử dụng hạt chia thay thế một số bữa ăn trong ngày để giảm cân hiệu quả. Ngoài ra việc uống hạt chia trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, ăn ít thực phẩm trong bữa ăn chính. Có nhiều cách sử dụng hạt chia để giảm cân mà bạn có thể áp dụng, cụ thể:

  • Pha với nước ấm: Cách uống hạt chia giảm cân nhanh nhất là bạn pha với nước ấm rồi uống.

Cách thực hiện: Bạn lấy khoảng 10gr hạt chia hoặc có thể hơn tùy theo sở thích cho vào cốc, cho thêm nước ấm vào cốc đợi trong thời gian từ 3- 5 phút, khuấy đều là có thể thưởng thức được. Bạn nên uống hạt chia đều đặn mỗi ngày để cho hiệu quả giảm cân tốt nhất.

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Pha hạt chia với nước ấm – Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt chia kết hợp với yến mạch: Bạn có thể áp dụng phương pháp giảm cân với hạt chia và yến mạch khá hiệu quả ngay tại nhà. Đây đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng song lại hỗ trợ giảm cân rất tốt. 

Cách thực hiện giảm cân bằng hạt chia và yến mạch: Bạn nấu cháo yến mạch như thông thường, khi cháo gần chín thì cho thêm 3 – 4 thìa hạt chia, cho thêm một ít gia vị, đến khi hạt chia chín thì tắt bếp. Múc cháo ra bát, nên ăn khi cháo còn ấm nóng. Có thể sử dụng món cháo hạt chia yến mạch làm bữa ăn sáng mỗi ngày.

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Cháo yến mạch thêm hạt chia – Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt chia nấu canh: nếu như bạn giảm cân sau sinh bằng hạt chia thì có thể áp dụng bằng phương pháp nấu canh cho thêm hạt chia. Với phương pháp bạn vẫn nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn nuôi con nhỏ mà vẫn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể nấu canh rau hoặc canh thịt đến khi gần chín thì cho từ 3 – 5 thìa hạt chia vào nồi canh, đảo đều rồi tắt bếp, múc ra ăn khi còn ấm nóng.
  • Hạt chia làm sinh tố: Bạn có thể pha các loại sinh tố trái cây như: sinh tố bơ, sinh tố xoài… rồi từ đó cho thêm hạt chia vào ly sinh tố. Phương pháp này không chỉ mang đến cho bạn một cốc sinh tố thơm ngon, nhiều dinh dưỡng mà còn giúp bạn giảm cân hiệu quả.
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Sinh tố hạt chia – Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng hạt chia giảm cân

Phần nội dung phía trên đã chia sẻ kinh nghiệm giảm cân với hạt chia, tuy nhiên để giảm cân hiệu quả và an toàn với loại hạt này, người dùng cần có những lưu ý cụ thể:

  • Khi sử dụng hạt chia bạn nên kết hợp với các bài tập thể dục hàng ngày để giúp bản thân nhanh chóng có vóc dáng thon gọn.
  • Bạn nên uống hạt chia trước khi ngủ từ 2 – 3 tiếng để không làm cho dạ dày của bạn bị khó tiêu, bụng đầy, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
  • Nên sử dụng hạt chia với liều lượng vừa phải (người lớn từ 2 – 3 thìa), tránh lạm dụng có thể không tốt cho sức khỏe.
  • Để giảm cân hiệu quả bạn nên uống hạt chia vào trước các bữa ăn từ 30 phút – 1 tiếng, tránh sử dụng sau các bữa ăn sẽ không mang đến hiệu quả giảm cân, thậm chí còn khiến bạn tăng cân.
  • Những người bị dị ứng với các loại hạt vừng, cải thì nên hạn chế hoặc không sử dụng hạt chia.
  • Hạt chia có thể làm giảm lượng đường huyết trong máu nên những người bị huyết áp thấp, bệnh máu khó đông, đang phẫu thuật không nên sử dụng loại hạt này.
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Sử dụng hạt chia với hàm lượng vừa phải mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách sử dụng hạt chia giảm cân hiệu quả, an toàn ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể áp dụng và giảm cân hiệu quả sau thời gian ngắn với hạt chia.

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