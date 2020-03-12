Uống hột é có giảm cân không? Cách sử dụng hột é hiệu quả

Sức khỏe 12/03/2020 18:16

Uống hột é có giảm cân không là mối quan tâm của rất nhiều người đang trong quá trình tìm lại dáng vóc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết này!

Nội dung bài viết

Hạt é còn khá xa lạ với nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, nó lại có nhiều giá trị dinh dưỡng cũng như hỗ trợ điều trị được rất nhiều căn bệnh khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc uống hột é có giảm cân không cũng như cách sử dụng loại hạt này một cách chi tiết nhất đến bạn đọc.

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Uống hột é có giảm cân không? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là hột é?

Hột é hay còn có tên gọi khác là hạt é, hạt húng quế có nguồn gốc từ Ấn Độ và một số nước châu Á có khí hậu nhiệt đới. Hột é không có mùi và không có vị. Nếu bạn ngâm hột này vào nước, chúng sẽ có màu đen giống như mè đen. Loại hột này có khả năng hút nước rất tốt. Chính vì vậy khi uống loại hạt này, bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn và không còn cảm giác thèm ăn.

Hạt é bao nhiêu calo? 

Theo những nghiên cứu và phân tích của các chuyên gia thì trung bình 2 thìa cà phê hạt é sẽ chứa 22 calo. Ngoài ra, trong thành phần hột é bao gồm các chất dinh dưỡng như: chất xơ, chất béo, protein, carbohydrates, nước và chất nhầy… 

Hột é có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như:

  • Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
  • Thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể
  • Tăng sức đề kháng cần thiết cho cơ thể
  • Tốt cho hệ tim mạch
  • Giúp ngủ sâu hơn
  • Cho làn da đẹp, mịn màng, sạch mụn
  • Hỗ trợ giảm cân hiệu quả
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Hột é có tác dụng rất tốt cho sức khỏe – Ảnh minh họa: Internet

Uống hột é có giảm cân không?

Nếu như bạn đang thắc mắc khi uống hột é có giảm cân không thì câu trả lời là có vì loại hạt này có khả năng hút nước rất tốt. Trung bình 1 hột é có thể hút nước gấp 28 lần so với trọng lượng của nó. Vì vậy khi uống hột é, bạn sẽ nhanh no và có cảm giác no lâu. Từ đó, bạn sẽ hạn chế được việc ăn quá nhiều thực phẩm trong các bữa ăn chính, giúp bạn sớm giảm được cân nặng như mong muốn.

Ngoài ra, trong thành phần của hột é còn có hàm lượng chất xơ cao. Do đó khi hấp thụ loại hạt này vào trong cơ thể, nó khiến cho bạn no ngay lập tức, có khi không cần ăn bữa chính mà bạn vẫn không cảm thấy đói.

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Uống hột é mang lại hiệu quả giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng hột é giảm cân hiệu quả

Bạn có thể áp dụng một số cách chế biến hạt é giảm cân dưới đây:

Uống trà hạt é

Để làm được loại đồ uống này bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu: hạt é, lá chè xanh, quất. Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau:

  • Rửa sạch lá chè xanh, để ráo nước, sau đó cho vào nồi, thêm nước lọc rồi đun sôi.
  • Rửa sạch hạt é, ngâm vào nước nóng cho nở. Quất thái thành các lát mỏng.
  • Chè sau khi nấu sôi, để nguội rồi đổ ra cốc nước. Thêm quất và hạt é vào trong cốc nước, khuấy đều là bạn có thể thưởng thức được loại đồ uống thơm ngon này.

Hạt é sắn dây

Để chế biến món này, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm hạt é và sắn dây. Cách thực hiện:

  • Hạt é rửa sạch, đổ nước ngập hạt é rồi đun sôi trong thời gian 5 phút.
  • Hòa sắn dây với 1 ít nước, rồi đổ vào nồi hạt é, khuấy đều, rồi tắt bếp để nguội.
  • Đổ nước hạt é sắn dây ra cốc rồi chia uống làm nhiều lần trong ngày.
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Hạt é sắn dây giúp thanh nhiệt mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Hạt é, kiwi và chanh

Đây là loại đồ uống giàu dinh dưỡng nhưng vẫn mang đến tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị hạt é, 2 quả kiwi, 2 quả chanh. Kiwi và chanh rửa sạch. Cách thực hiện:

  • Kiwi gọt vỏ, thái thành từng lát mỏng. Chanh bỏ hạt, vắt lấy nước.
  • Ngâm hạt é vào trong cốc nước nóng khoảng 10 phút để hạt nở ra.
  • Cho kiwi và nước chanh vào cốc hạt é. Sau đó, thêm 1 ít nước nóng, khuấy đều là bạn có thể thưởng thức được món đồ uống thơm ngon này.

Sinh tố hạt é

Bạn có thể pha các loại nước sinh tố trái cây như: nước cam, nước chanh, sinh tố bơ, sinh tố xoài… rồi cho thêm 1 – 2 thìa hạt é vào, vừa mang lại sự thơm ngon cho món ăn, vừa giúp bạn giảm cân hiệu quả.

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Sinh tố hạt é đơn giản, dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi uống hột é giảm cân

  • Uống hột é mỗi ngày có tốt không? Câu trả lời là có nếu như bạn sử dụng với liều lượng vừa phải. Bạn chỉ nên uống khoảng 5 – 10g hạt é mỗi ngày, không nên sử dụng quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe.
  • Bạn nên sử dụng hạt é đúng cách như uống thêm nhiều nước mỗi ngày. Nên hạn chế tinh bột và đường giúp cho quá trình giảm cân hiệu quả và nhanh chóng.
  • Những người đang bị rối loạn tiêu hóa, người bị chấn thương, người đang sử dụng thuốc không nên uống nước hạt é bởi nó có thể làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Phụ nữ đang mang thai cũng được khuyên không nên sử dụng loại hạt này bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
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Hãy sử dụng hạt é với liều lượng vừa phải, đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc uống hột é có giảm cân không cũng như cách sử dụng hột é giúp giảm cân hiệu quả. Mong rằng bài viết đã cung cấp những kiến thức bổ ích để bạn đọc có thể áp dụng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng như ý muốn.

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