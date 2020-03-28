Danh sách thực phẩm giàu chất xơ tốt cho sức khỏe và giảm cân

Thực phẩm giàu chất xơ rất cần thiết cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Với những người tập gym hoặc đang giảm cân, chất xơ giúp phân hủy đồng thời đốt cháy chất béo một cách hiệu quả, làm cơ bắp săn chắc, tăng hoocmon ở nam giới đồng thời chống kiệt sức. Chất xơ không chứa nhiều calo, do đó bạn có thể ăn thoải mái mà không sợ thừa cân, béo phì. Bài viết sau sẽ chia sẻ đến bạn đọc danh sách những loại thực phẩm giàu chất xơ, từ đó tha hồ lựa chọn cho thực đơn hàng ngày.

Lê là loại quả có rất nhiều ở khu vực nhiệt đới, được nhiều người ưa chuộng bởi lượng chất xơ dồi dào, giàu vitamin và khoáng chất. Hàm lượng chất xơ có trong 1 quả lê cỡ vừa là khoảng 5,5gr.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, những thực đơn ăn uống có chứa nhiều chất xơ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt và ngăn ngừa nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe. Cụ thể là:

Hàm lượng chất xơ có trong 1 quả lê cỡ vừa là khoảng 5,5gr - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Dâu tây là loại quả chua chua, ngọt ngọt, dễ ăn và giàu chất dinh dưỡng. Bạn có thể sử dụng nó làm đồ ăn vặt lành mạnh và giúp đẹp da khỏe dáng. Hàm lượng chất xơ có trong 1 cốc dâu tây là khoảng 3gram. Ngoài ra, dâu tây còn chứa nhiều vitamin C, mangan, các chất chống oxy hóa,...

Chuối

Chuối là một loại quả vô cùng quen thuộc trong đời sống con người, được biết đến là loại thần dược cho sức khỏe và làm đẹp. Hàm lượng chất xơ có trong 1 quả chuối cỡ vừa là khoảng 3,1gram. Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là kali, vitamin C, vitamin B6 tốt cho đường tiêu hóa và bổ máu,...

Hàm lượng chất xơ có trong 1 quả chuối cỡ vừa là khoảng 3,1gram - Ảnh minh họa: Internet

Quả táo

Táo là một trong những thực phẩm giàu chất xơ giảm cân và làm đẹp của các chị em phụ nữ. Táo chứa lượng chất xơ tương đối cao. Trong một quả táo cỡ vừa, hàm lượng chất xơ vào khoảng 4,4 gram. Bên cạnh đó, táo còn chứa nhiều nước, khoáng chất và vitamin C rất tốt cho cơ thể con người.

Quả bơ

Bơ không còn là một loại quả xa lạ gì trong cuộc sống. Bên cạnh nguồn chất béo có lợi thì hàm lượng chất xơ trong bơ cũng rất dồi dào. Mỗi cốc bơ chứa khoảng 10 gram chất xơ. Khác với nhiều loại trái cây, bơ có hàm lượng carbs cao nhưng lại chứa chất béo lành mạnh, do đó thường được sử dụng để cung cấp chất béo trong thực đơn cho người đang giảm cân. Ngoài ra, bơ còn giàu vitamin C, vitamin E, vitamin nhóm B và các khoáng chất như kali, magie,...

Hàm lượng chất xơ trong bơ cũng rất dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt là một trong những thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm cân. Cà rốt có vị ngọt thanh, ngon, giòn, mát và cực kỳ bổ dưỡng. Hàm lượng chất xơ có trong 1 cốc cà rốt là khoảng 3,6 gram. Hàm lượng calo trong cà rốt rất thấp nên được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn lấy lại vóc dáng. Bên cạnh đó, cà rốt còn giàu vitamin B6, vitamin K, beta-carotene và magie.

Bông cải xanh

Bông cải xanh thuộc họ nhà cải, được xếp vào danh sách các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất. Cứ mỗi cốc cải xanh lại chứa khoảng 2,4 gram chất xơ. Nó có chứa nhiều vitamin K, vitamin C, vitamin B, folate, kali, mangan, sắt và các chất chống oxy hóa tuyệt vời. Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa nhiều protein hơn hẳn các loại rau củ khác.

Cứ mỗi cốc cải xanh lại chứa khoảng 2,4 gram chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Trong các loại thực phẩm giàu chất xơ, không thể không nhắc đến khoai lang. Nó là một loại củ quen thuộc với hương vị thơm ngon. Thậm chí nó còn được dùng để thay thế cơm trong các bữa ăn chính giúp giảm cân. Trong 1 củ khoai luộc chín chứa khoảng 3,8gram chất xơ. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin, beta-carotene và các loại khoáng chất trong khoai lang cũng rất cao.

Củ cải đường

Củ cải đường hoặc củ cải đỏ là những loại rau củ giàu dinh dưỡng quan trọng như folate, đồng, sắt, mangan và kali. Hàm lượng chất xơ có trong mỗi cốc củ cải đường là khoảng 3,8gram. Bên cạnh đó, củ cải đường cũng nạp cho cơ thể lượng nitrat vô cơ, giúp điều hòa huyết áp đồng thời tăng cường hiệu suất tập luyện.

Mỗi cốc củ cải đường chứa khoảng 3,8 gram chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết chất xơ là một dưỡng chất vô cùng quan trọng, giúp tăng cường sự trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm cân và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Do đó, hãy bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ được chia sẻ trên đây vào thực đơn ăn uống hàng ngày để có một sức khỏe thật tốt đồng thời lấy lại vóc dáng cân đối như ý muốn.