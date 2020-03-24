Những thực phẩm tăng sức đề kháng, giúp phòng chống virus corona

Hiện tại, dịch Covid-19 ngày càng trở nên nguy hiểm do tốc độ lây nhiễm cao. Vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể để phòng chống corona là điều vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra chế độ ăn uống hợp lý để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch.

Bên cạnh đó, để nâng cao sức đề kháng thì chúng ta cần phải ăn nhiều hoa quả và rau xanh kèm với uống nhiều hơn 2 lít nước trong 1 ngày. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tăng sức đề kháng có tác dụng phòng dịch corona.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng để có được cơ thể khỏe mạnh. Chế độ ăn hàng ngày cần phải đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng như: chất bột, vitamin, chất béo, chất đạm và khoáng.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một trong những loại rau cải có chứa hàm lượng khoáng chất và vitamin dồi dào như vitamin A, C, E. Đây là loại rau rất tốt cho sức khỏe mà bạn cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày cho cả gia đình. Để giữ được các vitamin và khoáng chất có trong bông cải xanh, bạn chỉ nên hấp sơ qua hoặc có thể ăn sống để hấp thụ được đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Bông cải xanh có chứa hàm lượng khoáng chất và vitamin dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây thuộc họ cam, quýt

Bưởi, cam và quýt là một trong những loại hoa quả thuộc họ cam quýt có công dụng hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng rất tốt. Đây là những loại trái cây có chứa hàm lượng lớn vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và không gây hại đến cơ thể.

Được biết, vitamin C là nhóm chất bão hòa có thể tan trong nước mà cơ thể con người không có khả năng sản sinh hoặc dự trữ. Vì vậy, để nâng cao sức đề kháng phòng ngừa dịch Covid-19, bạn nên bổ sung đầy đủ hàm lượng vitamin C cho cơ thể đều đặn bằng các loại trái cây này.

Bưởi, cam và quýt có công dụng giúp hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Một trong những loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng không thể bỏ qua đó chính là sữa chua. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và chua nhẹ rất kích thích vị giác. Ngoài ra, sữa chua còn chứa nhiều lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Sữa chua còn cung cấp nhiều vitamin D giúp kích hoạt một hệ miễn dịch hoàn hảo.

Bên cạnh đó, bạn nên tránh dùng các loại sữa chua có nhiều đường. Bạn có thể làm sữa chua tại nhà bằng các loại trái cây và thêm vào 1 ít mật ong.

Gừng

Gừng là một trong những thực phẩm tăng sức đề kháng hiệu quả, đặc biệt là đối với người già. Gừng không chỉ có tác dụng giúp giải cảm, giảm đau họng, giảm viêm, giảm buồn nôn… mà còn làm chậm quá trình tạo cholesterol.

Bạn có thể cho gừng vào các món ăn hoặc pha trà gừng để uống mỗi ngày. Lưu ý, bạn tuyệt đối không nên sử dụng gừng khi huyết áp đang cao. Vì lúc này nước gừng sẽ kích thích làm cho huyết áp tăng cao hơn và có thể tạo áp lực lớn gây vỡ động mạch rất nguy hiểm.

Gừng là một trong những thực phẩm tăng sức đề kháng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây thơm ngon được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, đu đủ còn chứa hàm lượng lớn vitamin C nhiều hơn cam và bưởi. Vì vậy, việc ăn đu đủ thường xuyên sẽ có tác dụng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, trong đu đủ còn chứa một loại enzyme tên là papain, có tác dụng chống viêm rất hiệu quả. Đây cũng là trái cây có chứa nhiều Kali và vitamin B rất cần thiết cho cơ thể.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cũng được biết đến là một trong các thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Theo các nghiên cứu, ớt chuông chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với trái cây thuộc họ cam, quýt. Ngoài ra, các chất như beta carotene, vitamin K có trong ớt chuông còn có công dụng rất tốt cho mắt và da. Bạn có thể chế biến ớt chuông trong các món xào hoặc làm salad trong bữa ăn hàng ngày.

Ớt chuông chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với trái cây thuộc họ cam, quýt - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu và ngũ cốc

Đậu là một trong những nhóm thực phẩm giàu các khoáng chất như sắt, kẽm... giữ vai trò quan trọng đối với cơ thể. Các chất này giúp tăng cường sức đề kháng ở trẻ em và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Kẽm còn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các tế bào bạch cầu (đảm nhiệm vai trò phát hiện virus gây bệnh). Các loại ngũ cốc nguyên cám có chứa nhiều axit béo omega – 3 rất có lợi cho sự phát triển trí não ở trẻ.

Các loại đậu có công dụng giúp tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy việc bổ sung những thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể trong lúc dịch bệnh đang hoành hành là điều vô cùng cần thiết. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên rửa tay sạch sẽ và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý nhằm ngăn ngừa bệnh dịch.