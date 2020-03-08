Phòng dịch corona bằng các loại thực phẩm tăng sức đề kháng

Sức khỏe 08/03/2020 05:09

Có nhiều cách giúp bạn tăng cường sức đề kháng bằng những thực phẩm. Vậy thực phẩm tăng sức đề kháng là thực phẩm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài viết sau!

Nội dung bài viết

Trong mùa dịch corona này, mọi người đang rất hoang mang và tìm cho mình những cách để có sức khỏe tốt và chống lại bệnh dịch một cách hiệu quả. Vấn đề tăng sức đề kháng là một vấn đề thiết yếu được đặt lên hàng đầu, chúng có vai trò quan trọng trong việc chống lại những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Song song với việc đeo khẩu trang thì việc ăn uống cũng có thể giúp bạn năng cao sức đề kháng. Hôm nay, Phụ nữ và Gia đình sẽ mách bạn những thực phẩm tăng sức đề kháng, giúp cho bạn có một sức khỏe thật tốt.

Thuc pham tang suc de khang 1
Thực phẩm tăng sức đề kháng phòng chống bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Sức đề kháng là gì?

Sức đề kháng được hiểu là khả năng chống lại những tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Sức đề kháng được chia làm 2 loại là sức đề kháng tổng hợp và sức đề kháng tự nhiên. Với những người có thể chất tốt, khỏe mạnh thì không dễ mắc bệnh như những người khác. Nếu họ có mắc bệnh cũng sẽ có sự chuyển biến và khả năng phục hồi lại sức khỏe cũng nhanh hơn.

Sức đề kháng có liên quan mật thiết tới chế độ ăn uống hằng ngày. Vì thế bạn nên quan tâm đến những thực phẩm sẽ nấu cho gia đình để sức khỏe của chính bạn và cả các thành viên trong gia đình đều được đảm bảo.

Các thực phẩm tăng sức đề kháng tốt nhất

Dưới đây là các loại thực phẩm tăng sức đề kháng mà bạn nên cung cấp cho cơ thể  hàng ngày để sống khỏe hơn.

Thuc pham tang suc de khang 2
Những loại thực phẩm tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Theo Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy Lê Quốc Hùng cho biết rằng để tăng cường sức đề kháng, chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, D. Với vitamin A, bạn có thể ăn các loại thực phẩm như trứng, cà rốt, bí đỏ,... Với vitamin thì bạn có thể ăn các loại rau củ như ổ, cam, quýt,... Với vitamin D bạn có thể tắm nắng ngoài trời với nhiệt độ phù hợp.

Thịt bò

Thuc pham tang suc de khang 3
Thịt bò chứa hàm lượng kẽm cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, trong thịt bò có chứa hàm lượng kẽm cao có khả năng chống lại những bệnh do vi khuẩn, vi rút, nấm gây ra. Kẽm giúp cơ thể tạo ra bạch cầu làm cho hệ miễn dịch hoạt động tốt.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một  loại thực phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta, nó thường xuất hiện trong các bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy thế, ít ai biết được rằng trong bông cải xanh có chứa hàm lượng vitamin và các khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E. Bông cải xanh được xem là loại rau tốt nhất đối với sức khỏe. 

Khi chế biến, bạn chỉ nên nấu bông cải xanh trong thời gian càng ngắn càng tốt vì nấu với lượng thời gian nhiều thì bông cải sẽ mất đi các giá trị dinh dưỡng của mình.

Gừng

Thuc pham tang suc de khang 4
Gừng giảm viêm và giảm đau họng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng có tác dụng rất tốt trong việc giảm viêm, giảm đau họng và nhiều bệnh lý khác. Gừng có tác dụng giảm đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol. Chính vì điều này nên gừng được xem là thực phẩm tăng sức đề kháng cho cả người lớn với trẻ em.

Bạn có thể dùng gừng như một gia vị của món ăn để ăn kèm với món khác hoặc pha trà để uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều cùng ngày.

Rau bina

Thuc pham tang suc de khang 5
Rau bina chứa nhiều vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng sức đề kháng có ngăn cản sự tấn công của những loại xâm nhập vào cơ thể.

Hạnh nhân

Hạnh nhân được xem là một liều thuốc quý trong việc ngăn ngừa cảm lạnh, chống viêm rất hiệu quả. Hạnh nhân có thể bổ sung vitamin E cho cơ thể. Nếu mỗi ngày, bạn uống nửa cốc hạt nhân thì tương đương bạn nhận được 100% vitamin E.

Mật ong

Mật ong có khả năng kháng viêm rất hiệu quả, giúp cơ thể tránh được những bệnh lý thông thường như đau họng, viêm, ngứa họng. Mỗi sáng, bạn có thể thêm một ít mật ong vào nước cam, chanh để uống và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Ớt chuông đỏ

Thuc pham tang suc de khang 6
Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ chứa nhiều khoáng chất và vitamin như vitamin E, vitamin C. Trong đó, vitamin C có trong ớt chuông gấp 2 lần so với cam quyets. Do đó, bạn nên bổ sung thực phẩm này với thực đơn của gia đình. Ớt chuông đỏ không chỉ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, kháng được nhiều bệnh mà còn giúp cho các bạn nữ có một làn da đẹp.

Ngoài những thực phẩm trên, bạn nên lưu ý những điều này để có sức khỏe tốt:

- Hằng ngày, bạn nên vệ sinh sạch sẽ đường hô hấp như mũi, họng, răng miệng bằng nước muối sinh lý.

- Thường xuyên vệ sinh nơi ở cho sạch sẽ thoáng mát để ngăn ngừa bệnh.

- Chỉ nên ăn những thức ăn đã qua nấu chín.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để sức khỏe được dẻo dai.

Nếu bạn phát hiện mình bị ho, sốt và khó thở thì nên đến việc để kiểm tra sức khỏe.

Thực phẩm tăng sức đề kháng sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm nhập từ các tác nhân bên ngoài vào và giúp cho cơ thể dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên và đi khám tại bệnh viện gần nhất nếu bạn cảm thấy không khỏe trong người.

Chuyên gia tiết lộ 3 bài tập tăng sức đề kháng hiệu quả giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Chuyên gia tiết lộ 3 bài tập tăng sức đề kháng hiệu quả giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Ngoài chế độ dinh dưỡng phù hợp thì việc tập thể dục đều đặn hàng ngày cũng góp phần phòng chống Covid-19 hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn thực phẩm tăng sức đề kháng cho trẻ các thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm