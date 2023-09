Phòng dịch corona bằng các loại thực phẩm tăng sức đề kháng

Các thực phẩm tăng sức đề kháng tốt nhất

Dưới đây là các loại thực phẩm tăng sức đề kháng mà bạn nên cung cấp cho cơ thể hàng ngày để sống khỏe hơn.

Những loại thực phẩm tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Theo Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy Lê Quốc Hùng cho biết rằng để tăng cường sức đề kháng, chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, D. Với vitamin A, bạn có thể ăn các loại thực phẩm như trứng, cà rốt, bí đỏ,... Với vitamin thì bạn có thể ăn các loại rau củ như ổ, cam, quýt,... Với vitamin D bạn có thể tắm nắng ngoài trời với nhiệt độ phù hợp.

Thịt bò

Thịt bò chứa hàm lượng kẽm cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, trong thịt bò có chứa hàm lượng kẽm cao có khả năng chống lại những bệnh do vi khuẩn, vi rút, nấm gây ra. Kẽm giúp cơ thể tạo ra bạch cầu làm cho hệ miễn dịch hoạt động tốt.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại thực phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta, nó thường xuất hiện trong các bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy thế, ít ai biết được rằng trong bông cải xanh có chứa hàm lượng vitamin và các khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E. Bông cải xanh được xem là loại rau tốt nhất đối với sức khỏe.

Khi chế biến, bạn chỉ nên nấu bông cải xanh trong thời gian càng ngắn càng tốt vì nấu với lượng thời gian nhiều thì bông cải sẽ mất đi các giá trị dinh dưỡng của mình.

Gừng

Gừng giảm viêm và giảm đau họng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng có tác dụng rất tốt trong việc giảm viêm, giảm đau họng và nhiều bệnh lý khác. Gừng có tác dụng giảm đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol. Chính vì điều này nên gừng được xem là thực phẩm tăng sức đề kháng cho cả người lớn với trẻ em.

Bạn có thể dùng gừng như một gia vị của món ăn để ăn kèm với món khác hoặc pha trà để uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều cùng ngày.

Rau bina

Rau bina chứa nhiều vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng sức đề kháng có ngăn cản sự tấn công của những loại xâm nhập vào cơ thể.

Hạnh nhân

Hạnh nhân được xem là một liều thuốc quý trong việc ngăn ngừa cảm lạnh, chống viêm rất hiệu quả. Hạnh nhân có thể bổ sung vitamin E cho cơ thể. Nếu mỗi ngày, bạn uống nửa cốc hạt nhân thì tương đương bạn nhận được 100% vitamin E.

Mật ong

Mật ong có khả năng kháng viêm rất hiệu quả, giúp cơ thể tránh được những bệnh lý thông thường như đau họng, viêm, ngứa họng. Mỗi sáng, bạn có thể thêm một ít mật ong vào nước cam, chanh để uống và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ chứa nhiều khoáng chất và vitamin như vitamin E, vitamin C. Trong đó, vitamin C có trong ớt chuông gấp 2 lần so với cam quyets. Do đó, bạn nên bổ sung thực phẩm này với thực đơn của gia đình. Ớt chuông đỏ không chỉ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, kháng được nhiều bệnh mà còn giúp cho các bạn nữ có một làn da đẹp.

Ngoài những thực phẩm trên, bạn nên lưu ý những điều này để có sức khỏe tốt:

- Hằng ngày, bạn nên vệ sinh sạch sẽ đường hô hấp như mũi, họng, răng miệng bằng nước muối sinh lý.

- Thường xuyên vệ sinh nơi ở cho sạch sẽ thoáng mát để ngăn ngừa bệnh.

- Chỉ nên ăn những thức ăn đã qua nấu chín.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để sức khỏe được dẻo dai.

Nếu bạn phát hiện mình bị ho, sốt và khó thở thì nên đến việc để kiểm tra sức khỏe.

Thực phẩm tăng sức đề kháng sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm nhập từ các tác nhân bên ngoài vào và giúp cho cơ thể dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên và đi khám tại bệnh viện gần nhất nếu bạn cảm thấy không khỏe trong người.