Nhiều người bị nóng trong, gan tích độc thường thắc mắc “Ăn gì mát gan tiêu độc?”. Dưới đây là những thực phẩm mát gan trị mụn hiệu quả mà bạn có thể tìm kiếm dễ dàng và hầu như ai cũng ăn rồi mà không biết lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Do vậy, hãy ăn nó thường xuyên.

Gan là một cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, có vai trò trao đổi chất và duy trì hoạt động cho con người. Tuy nhiên, chức năng gan lại bị suy giảm do thói quen ăn uống không lành mạnh và sinh hoạt không điều độ. Đặc biệt hơn, gan sẽ bị nóng khi uống nhiều rượu, bia, thuốc tây,... Do đó, những thực phẩm mát gan dưới đây sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc gan. Từ đó, gan hoạt động tốt hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn.

Bưởi, cam là một trong những thực phẩm mát gan tốt nhất cho bạn. Hai loại quả này chứa hàm lượng vitamin C dồi dào và các chất chống oxy hóa, giúp gan thanh lọc giải độc. Đồng thời, phòng chống các nguy cơ bệnh về gan, thậm chí là ung thư gan.

Tỏi chứa nhiều allicin giúp tăng cường chức năng khử độc cho gan, sản xuất các enzyme có khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, selenium có trong tỏi giúp hỗ trợ giải độc gan, ngăn ngừa nguy cơ ung thư gan.

Bưởi cam là nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và củ cải đường

Cà rốt và củ cải đường chứa nhiều flavonoid được chiết xuất từ thực vật, pectin và beta-carotene giúp tăng cường hiệu quả giải độc gan và cải thiện chức năng hoạt động của gan.

Các loại rau xanh

Rau xanh là rau có lá màu xanh như mồng tơi, rau khoai lang, rau ngót, rau chân vịt,... thường chứa nhiều chlorophyll, có khả năng trung hòa các chất kim loại nặng tồn trọng, hóa chất và các chất độc trong máu. Từ đó, bảo vệ chức năng của gan.

Quả bơ

Bơ là một loại quả cực kỳ giàu dinh dưỡng. Nó hỗ trợ cơ thể sản xuất glutathione, chất này rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa độc tố bên trong cơ thể. Việc ăn bơ thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cường chức năng của gan.

Bơ giúp tăng cường chức năng gan cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Quả táo

Việc ăn táo hàng ngày sẽ giúp cơ thể bổ sung thêm pectin. Chất này có vai trò giúp loại bỏ độc tố có trong đường tiêu hóa, tăng cường chức năng gan.

Dầu oliu

Dầu oliu có chứa lipid giúp hút các chất độc hại có trong cơ thể, giảm bớt gánh nặng cho gan, giúp gan khỏe mạnh hơn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh có chứa enzyme glucosinolate bổ sung cho gan, giúp gan tăng cường quá trình đào thải chất độc, hạn chế bệnh về gan, nhất là ung thư gan.

Thức uống mát gan thải độc

Bên cạnh các loại thực phẩm mát gan, đồ uống cũng là một thành phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Do vậy, dưới đây là những loại đồ uống mát gan giải độc mà bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Nước đậu xanh

Theo Đông y, tính mát của đậu xanh giúp mát gan và giải độc. Khi dùng nước đậu xanh để nấu nước, bạn không nên loại bỏ vỏ. Vỏ các loại đậu có tác dụng chính trong nhiệm vụ giải độc gan. Lưu ý là khi đậu đã được đãi vỏ thì chỉ nên dùng làm món ăn, nhưng tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan gần như đã mất.

Nước đậu xanh giúp mát gan, giải độc - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo

Táo còn chứa pectin có khả năng phân giải độc tố có trong đường tiêu hóa, hỗ trợ gan lọc bỏ chất độc. Uống nước ép táo mỗi ngày giúp bạn khỏe mạnh hơn và có một vóc dáng cân đối hơn.

Nước chanh

Nước chanh giúp phân giải và hòa tan chất béo, giảm tải sức ép lên gan, giúp gan chuyển hóa chất béo tốt hơn. Bên cạnh đó, nước chanh có công dụng thanh lọc và giúp loại bỏ các độc tố có trong máu. Nước chanh còn là thần dược giảm cân dành cho các chị em.

Nước mật ong

Thành phần chính của mật ong là đường fructose. Cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng loại đường này. Do đó, thường xuyên uống mật ong giúp cơ thể loại bỏ các độc tố. Bữa sáng trước khi đi ngủ, hãy uống một cốc nước mật ong cực kỳ tốt cho gan.

Nước mật ong giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cây thuốc mát gan

Cây thuốc hay các vị thuốc nam cũng thường được sử dụng nấu nước uống hoặc trong các bài thuốc làm mát gan rất tốt.

Cây xạ đen

Cây xạ đen có nhiều hoạt chất quinon và flavonoid có tác dụng chống viêm, tiêu độc cho thận và gan. Cây xạ đen cũng chính là thành phần chính của nhiều loại thuốc giúp chữa các bệnh về gan như viêm gan, men gan cao hay xơ gan.

Cây nhọ nồi

Cây nhọ nồi hay còn gọi là cây cỏ mực được sử dụng như một loại thuốc nam mát gan, bổ thận. Cây nhọ nồi tính mát, vị chua, giúp thanh nhiệt, giải độc gan. Những ai bị nóng gan, hãy lấy cây nhọ nồi khô, tán bột mịn và sắc nước uống, tình trạng bệnh sẽ được thuyên giảm.

Cây nhọ nồi có vị chua, tính mát giúp giải độc gan - Ảnh minh họa: Internet

Cây Atiso

Atiso có tác dụng tốt cho bệnh gan hoặc thận, giúp thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, atiso còn chứa nhiều loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, sắt, mangan,... có khả năng chống oxy hóa và chống viêm cho cơ thể. Bạn có thể dùng atiso để nấu canh hoặc nấu nướng uống, giúp mát gan, trị mụn, đẹp da.

Cây mã đề

Cây mã đề là thần dược chữa sỏi thận, giúp giải độc gan, ho dai dẳng, đái dắt, nhức mắt,... Mã đề chứa nhiều khoáng chất và canxi giúp bồi bổ cho cơ thể. Bạn có thể sắc mã đề khô uống hoặc ăn lá mã đề sống.

Hy vọng những loại thực phẩm mát gan trên đây sẽ giúp bạn thanh nhiệt, giải độc gan và trị mụn. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!