Dưới đây là các loại nước mát trị mụn mà bạn có thể sử dụng hàng ngày trong tiết hè nóng bức.

Mùa hè oi bức khiến bạn khó chịu và cảm thấy nóng ran người. Bên cạnh đó, nếu sử dụng nhiều loại giải khát có ga và thực phẩm có tính nóng sẽ khiến chức năng gan bị suy giảm, gây ra hiện tượng mụn nhọt. Vậy uống gì cho mát gan hết mụn và đẹp da trong những ngày hè? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên cơ thể con người. Do đó, mỗi ngày chúng ta nên uống đủ 1,5 đến 2 lít nước để bổ sung lượng nước cần thiết cho các hoạt động của cơ thể. Bên cạnh đó, nước còn có tác dụng mát gan và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Táo

Táo chứa hàm lượng pectin cao có tác dụng loại bỏ các độc tố tồn tại trong đường tiêu hóa, từ đó hỗ trợ gan thải độc ra khỏi cơ thể. Do vậy, mỗi ngày uống 1 cốc nước ép táo hoặc ăn 1 quả táo tươi sẽ giúp làm sáng da, trị mụn, đồng thời giảm cân.

Nước chanh

Bên cạnh công dụng như một thức uống giảm cân được nhiều chị em sử dụng, nước chanh còn cực kỳ tốt cho gan. Mỗi sáng, uống một cốc nước chanh mật ong ấm giúp bạn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, đồng thời làm sạch các cặn bã dư thừa trong gan. Nước chanh vô cùng dễ làm, do đó bạn có thể chuẩn bị nhanh chóng cho buổi sáng.

Nước chanh giúp giải độc gan hiệu quả đồng thời giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nước mật ong

Thành phần chính của mật ong là đường fructose, cơ thể có thể hấp thụ chất này một cách dễ dàng. Sử dụng mật ong thường xuyên sẽ giúp bạn giảm bớt các chất độc trong cơ thể. Bạn nên uống 1 cốc nước mật ong sau khi dùng xong bữa sáng và trước khi đi ngủ khoảng 40 phút, thói quen này vừa bổ dưỡng, vừa tốt cho gan.

Sữa đậu nành

Để trả lời cho câu hỏi uống gì mát gan hết mụn, sữa đậu nành chắc chắn là đáp án phù hợp nhất. Sữa đậu nành ít calo hạn chế việc tăng cân và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Đậu nành có chứa protein, glycosides và các thành phần thiết yếu khác kích thích quá trình đốt cháy mỡ tích tụ ở gan.

Sữa đậu nành thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, giải độc gan - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa axit béo omega-2 và các cholesterol lành mạnh có ích trong quá trình trao đổi chất của gan. Ngoài ra, loại tinh dầu tự nhiên này còn giúp loại bỏ các độc tố và các chất béo tích tụ trong gan và cơ thể.

Các loại lá uống mát gan giải độc

Trà xanh

Sử dụng lá trà xanh để nấu nước uống giúp mát gan, giải độc và làm sạch mụn từ bên trong hữu hiệu. Uống trà xanh có lợi cho đường tiêu hóa, nên sử dụng sau bữa ăn khoảng 30 phút. Bên cạnh đó, loại thảo mộc này còn có tác dụng giảm cân vô cùng tốt. Một số loại lá khác có thể dùng để pha trà như bồ công anh, bạc hà, gừng và các loại thảo dược khác.

Lá trà xanh hỗ trợ đường tiêu hóa giúp mát gan - Ảnh minh họa: Internet

Nước rau má

Ngoài việc hạ huyết áp, lợi tiểu thì rau má còn được sử dụng như một vị thuốc bổ gan và giải độc gan.

Rau má không chỉ được sử dụng làm thức uống hàng ngày mà còn là một loại thuốc trong Đông y có tác dụng hỗ trợ làm mát gan. Bạn có thể ép loại lá này thành nước hoặc phơi khô, đem nấu nước. Tuy nhiên, bạn nên cho một chút đường vào nước ép rau má để dễ uống hơn.

Mã đề

Theo Đông y, lá cây mã đề được sử dụng để tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể. Nhưng ít ai biết rằng, sử dụng cây mã đề nấu nước lại giúp bạn lợi tiểu, mát gan và nhuận tràng.

Nước lá cây mã đề giúp điều trị mụn nhọt, làm mát gan, điều hòa khí huyết - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng lá cây mã đề cũng sẽ hỗ trợ điều trị mụn nhọt, giảm mẩn ngứa. Bạn có thể dùng loại lá này để nấu canh đơn giản bổ sung mỗi ngày. Kiên trì sử dụng trong 1 tuần sẽ mang lại hiệu quả như ý muốn.

Bồ công anh

Đây được xem là một loại thực vật rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị tình trạng nóng gan. Từ xưa, người ta đã nhìn ra được công dụng tuyệt vời của nó, vị tuy đắng nhưng lại giúp thanh nhiệt cực kỳ nhanh chóng.

Lá bồ công anh bảo vệ các cơ quan như gan và mật bằng cách kiểm soát lượng mỡ đi vào cơ thể, ngăn ngừa các chất có hại tích tụ. Từ đó, tăng cường chức năng gan, tránh bị nóng gan, nổi mụn nhọt và mẩn ngứa.

Lá cây hoa sò huyết

Lá cây hoa sò huyết là một cái tên khá lạ lẫm đối với nhiều người nhưng đây là một loại thảo dược hỗ trợ gan rất tốt. Có thể nấu nước lá tươi hay khô đều mang lại hiệu quả.

Lá cây sò huyết hỗ trợ mát gan - Ảnh minh họa: Internet

Theo Y học cổ truyền, loại lá cây này có vị ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt và giải độc gan hiệu quả. Bạn nên phơi khô và sắc lá để uống. Kiên trì sử dụng để gan luôn khỏe mạnh.

Lá atiso

Atiso được xem là một loại thảo dược thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh lá cây thì bạn vẫn có thể sử dụng các bộ phận khác của cây như hoa, thân, rễ... Atiso lành tính và an toàn.

Hy vọng qua những kiến thức chia sẻ trên đây, bạn đã có thể tự trả lời câu hỏi uống gì cho mát gan hết mụn và đẹp da. Mong rằng, bạn sẽ thường xuyên sử dụng những loại đồ uống trên tại nhà để luôn xinh đẹp rạng ngời.