Những thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn để tăng sức đề kháng phòng chống corona

Sau đây là một số loại thực phẩm vô cùng hiệu quả trong việc nâng cao sức đề kháng cho cơ thể theo lời khuyên của các chuyên gia.

Virus corona đang lây lan nhanh chóng và hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Cách phòng chống tốt nhất là nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Với chế độ dinh dưỡng khoa học, bạn có thể phòng chống corona ngay tại nhà cho bản thân và gia đình.

Thịt bò chứa hàm lượng kẽm cao, rất có lợi cho việc nâng cao hệ miễn dịch, phòng tránh các bệnh liên quan tới virus. Kẽm hỗ trợ cơ thể tạo ra bạch cầu, giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể làm việc tốt hơn.

Vitamin C là dưỡng chất đóng vai trò chủ yếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bởi chúng giúp thúc đẩy khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Những loại hoa quả chứa nhiều Vitamin C gồm có: Cam, quýt, kiwi, bưởi...

Thịt gà

Ngoài thịt bò, bạn cũng không nên bỏ qua một món ăn rất thông dụng, đó là thịt gà. Loại thực phẩm này chứa nhiều chất bổ, ngăn ngừa tích nước trong người, giàu kẽm, protein, rất có lợi cho sức khỏe.

Bông cải xanh

Đây là loại rau củ có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm: Vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác.

Bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng là loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, phòng chống virus. Ngoài ra, gừng còn giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác.

Nghệ

Cũng giống gừng, nghệ có tác dụng kháng viêm, giảm đau và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, hàm lượng curcumin cao có trong nghệ còn giúp chống cảm cúm và phòng chống ung thư.

Nấm

Các nhà khoa học cho rằng nấm có khả năng phòng chống các bệnh về virus. Thực phẩm này chứa axit béo không bão hòa và lượng chất có thể chuyển hóa thành vitamin D, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể với các loại bệnh.

Bạn nên ăn nấm thường xuyên để gia tăng sự sản sinh các tế bào trong cơ thể, từ đó phòng tránh hiệu quả corona.

Ăn nấm thường xuyên giúp gia tăng tốc độ sản sinh các tế bào trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi không chỉ giàu vitamin C mà còn có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene. Ăn nhiều cải bó xôi không chỉ bồi bổ cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da.

Các loại thủy hải sản có vỏ

Kẽm là vi chất giúp các tế bào miễn dịch trong cơ thể hoạt động tối ưu. Một số loại thực phẩm mà bạn có thể sử dụng là: Tôm, cua, ốc,... Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng loại thực phẩm này.

Tôm, cua tuy tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, các chuyên gia còn khuyến cáo bạn nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để tập thể dục. Ngoài ra, bạn cần duy trì chế độ sống lành mạnh, không thức khuya, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử để đảm bảo sức khỏe.