Sức khỏe là tài sản vô giá của con người. Để có sức khỏe tốt và sống thọ , chúng ta cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, bạn nên thực hiện 5 thói quen tốt cho sức khỏe này kể từ bây giờ.

Vì vậy, khi được ngủ đủ giấc, đầu óc sẽ được minh mẫn và tỉnh táo, cơ thể được nạp đầy năng lượng để sẵn sàng cho những công việc tiếp theo.

Giấc ngủ giúp các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc mệt nhọc. Theo nghiên cứu, khi ngủ, não bộ sẽ thực hiện dọn dẹp các chất thải, các protein độc hại xảy ra trong quá trình nhận thức.

2. Đọc sách

Đọc sách là thói quen tốt cho sức khỏe, giúp trí não tư duy theo hướng tích cực và cải thiện bản thân theo hướng tốt hơn.

Đọc sách giúp trí não phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Việc đọc sách mỗi ngày còn thúc đẩy tế bào thần kinh vận động linh hoạt, giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bệnh Alzheimer.

Bạn nên duy trì thói quen đọc sách trước giờ đi ngủ khoảng 30 phút hàng ngày.

3. Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn

Nhiều người nghĩ rằng điều này không thật sự cần thiết. Tuy nhiên, việc rửa tay sạch sẽ trước khi ăn có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe.

Rửa tay sạch trước khi ăn để tránh vi khuẩn xâm nhập - Ảnh minh họa: Internet

Những hoạt động hàng ngày của chúng ta sẽ khiến vi khuẩn và các chất độc hại tích tụ ở bàn tay. Nếu không rửa tay trước khi ăn, các vi khuẩn độc hại sẽ xâm nhập vào đường ruột, gây nên các bệnh: tiêu chảy, ngộ độc, đau dạ dày…

Vì vậy, dù là người lớn hay trẻ con cũng nên ý thức thực hiện thói quen tốt cho sức khỏe này.

4. Tập thể dục

Muốn có một cơ thể dẻo dai, săn chắc không có cách nào khác ngoài việc chăm chỉ tập thể dục. Đây là một thói quen tốt giúp ngăn ngừa và phòng tránh được các bệnh về xương khớp, lão hóa da…

Tập thể dục giúp phòng chống được nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Các bài tập thể dục như gym, yoga, bơi lội, cầu lông… đều có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Bạn nên chọn một môn phù hợp để rèn luyện sức khỏe.

5. Mang tất khi đi ngủ

Đối với những ai thường xuyên phải đi giày cao gót thì việc mang tất khi đi ngủ sẽ giúp cho đôi chân được thư giãn, khiến bạn ngủ ngon hơn.

Mang tất giúp ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất là ngâm chân vào nước ấm 30 phút trước khi ngủ, sau đó mang tất vào. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt.