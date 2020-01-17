Nhiều người không thích tỏi sống nhưng bác sĩ khuyên bạn nên ăn mỗi ngày vì lý do này

Sống khỏe 17/01/2020 06:11

Tỏi có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Đặc biệt nếu ăn tỏi sống hàng ngày, bạn sẽ phòng ngừa được nhiều bệnh.

Nhiều người không thích tỏi vì có mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, bạn sẽ phải nghĩ lại khi biết những tác dụng tuyệt vời của loại gia vị quen thuộc này. Đặc biệt, nếu ăn tỏi sống hàng ngày, bạn sẽ thấy vô số điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể.

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Theo nghiên cứu, một người lớn khỏe mạnh có thể dùng 4 tép tỏi mỗi ngày (mỗi tép khoảng 1g) - Ảnh minh họa: Internet

1. Trị cảm cúm

Thành phần glucogen và allicin trong tỏi có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm. Khi bị cảm cúm, chỉ cần ăn từ 2 – 3 tép tỏi sống mỗi ngày, hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.

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Ăn tỏi sống có thể giúp trị cảm cúm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

2. Điều trị cao huyết áp

Thành phần allicin trong tỏi có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ tim mạch và trị bệnh cao huyết áp.

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Ăn tỏi sống có thể giảm huyết áp xuống mức bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có tiền sử bị huyết áp cao, việc ăn tỏi hàng ngày giúp làm giãn mạch máu, kiểm soát huyết áp hiệu quả.

3. Phòng chống ung thư

Ngoài thành phần allicin, tỏi còn chứa chất germanium và selen có tác dụng chống đột biến tế bào, ngăn ngừa và phòng ngừa ung thư hiệu quả (đặc biệt là ung thư dạ dày).

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Tỏi đen có tác dụng phòng chống ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp này, ăn tỏi đen sẽ có tác dụng cao hơn tỏi trắng (tỏi đen là kết quả lên men từ tỏi trắng, hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 3 lần).

4. Điều trị bệnh khớp

Thành phần chống oxy hóa trong tỏi sẽ hỗ trợ điều trị bệnh đau xương khớp, chống viêm khớp hiệu quả.

Ăn 3 – 4 tép tỏi (tỏi đen càng tốt) mỗi ngày để tăng lượng cholesterol giúp lưu thông máu đến các cơ xương khớp, giảm cơn đau của bệnh thoái hóa khớp, bệnh thấp khớp lâu năm.

Những trường hợp không nên ăn tỏi sống

Mặc dù có rất nhiều tác dụng tối đối với sức khỏe, tuy nhiên tỏi lại có thể gây nguy hiểm đối với những trường hợp sau.

1. Bệnh về mắt

Nững người bị bệnh về mắt được khuyến cáo không nên sử dụng nhiều tỏi vì có thể ảnh hưởng đến thị lực. 

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Những người bị bệnh về mắt không nên ăn tỏi sống - Ảnh minh họa: Internet

2. Gặp vấn đề đường ruột

Thành phần allicin trong tỏi có tác dụng tốt đối với dạ dày, tuy nhiên với những người đang gặp vấn đề về đường ruột (đi ngoài, đau bụng) thì không nên ăn. Bởi vì allicin làm tăng kích thích thành ruột dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, người đang mắc bệnh về gan, huyết áp thấp, cơ thể suy nhược hoặc mắc bệnh nặng cũng không nên ăn tỏi. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

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Từ khóa:   phòng ngừa ung thư trị viêm khớp điều trị cao huyết áp

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