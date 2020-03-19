Những thực phẩm kỵ nhau mà bạn cần biết

Sức khỏe 19/03/2020 05:01

Những thực phẩm kỵ nhau là điều mà bất cứ ai cũng cần phải biết để tránh kết hợp sai khi nấu nướng, dẫn đến những tác hại đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

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Để có được lợi ích sức khỏe tốt nhất, chúng ta nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm lành mạnh với nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều những thực phẩm kỵ nhau khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dùng. Sau đây, chúng tôi sẽ liệt kê các loại thức ăn khi kết hợp với nhau sẽ gây ngộ độc. Từ đó, các bà nội trợ sẽ nắm được và biết cách bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

Đậu nành và rau chân vịt

Rau chân vịt có nhiều axit oxalic có khả năng kết hợp với canxi có đậu nành sẽ tạo kết tủa canxi oxalat không tan, gây hại cho dạ dày của bạn.

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Những thực phẩm kỵ nhau mà bạn cần biết  - Ảnh minh họa: Internet

Hành lá và đậu nành là những thực phẩm kỵ nhau

Đậu này có rất nhiều canxi trong khi hành lá lại có nhiều axit oxalic. Khi chúng kết hợp với nhau cũng sẽ tạo thành các chất kết tủa không tan tồn đọng trong dạ dày của bạn. Bên cạnh đó, phản ứng này còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể.

Sữa đậu nành và trứng

Trứng có rất nhiều protein còn sữa đậu nành lại có khả năng ức chế hoạt động của enzyme protease làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Việc sử dụng sữa đậu nành với trứng sẽ khiến bạn không thể hấp thụ được toàn bộ protein có trong trứng.

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Kết hợp trứng với sữa đậu nành sẽ khiến bạn không thể hấp thụ hoàn toàn protein trong trứng - Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt và nước có gas

Nhiều người thắc mắc không nên ăn măng cụt với gì? Câu trả lời là nước có gas. Măng cụt có tính axit cao, trong khi nước uống có gas lại chứa nhiều đường nhân tạo. Việc kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng.

Thịt giăm bông và sữa chua

Sữa chua là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư nếu dùng sữa chua chung với thịt giăm bông. Những người bán hàng đôi khi thêm nitrat vào thịt để tránh nhiễm botulinum, một dạng protein và độc tố thần kinh có trong thịt để hạn chế thịt bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nitrat còn giúp làm chậm quá trình ôi thiu thịt để bảo quản được lâu hơn. Nếu sữa chua kết hợp với những loại thịt bị thêm nitrat thì sẽ tạo nên nitrosamines và carcinogen. Đây đều là những chất gây ung thư rất nguy hiểm.

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Tránh ăn cùng lúc sữa chua với thịt giăm bông  - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu và thịt

Đối với cơ thể, dưa hấu thuộc loại thực phẩm “mát”, còn thịt được xem là loại thực phẩm “nóng”. Việc kết hợp chúng sẽ làm giảm đi dinh dưỡng của các món này, thậm chí gây nguy hiểm cho người bị chứng suy nhược lá lách đồng thời ảnh hưởng đến dạ dày của bạn. 

Thịt bò và hạt dẻ

Trong những thực phẩm kỵ nhau không thể không nhắc đến thịt bò và hạt dẻ. Hạt dẻ rất giàu vitamin C, tuy nhiên lại có thể phản ứng với các vi sinh vật có trong thịt bò làm giảm giá trị dinh dưỡng của hạt dẻ, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn.

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Dùng thịt bò với hạt dẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của bạn  - Ảnh minh họa: Internet

Thịt và giấm

Đối với cơ thể, giấm thuộc loại thực phẩm “ấm”, còn thịt được xem là loại thực phẩm “nóng”. Khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ khiến cơ thể bạn giải phóng năng lượng quá mức bình thường. Quá trình tuần hoàn cũng bị thúc đẩy nhiều, gây tổn hại cho tim. 

Thịt cua và trà

Nước trà có khả năng làm loãng dịch vị trong dạ dày của bạn, làm ảnh hưởng đến quá trình đồng hóa và khử trùng của dạ dày. Việc kết hợp trà với thịt cua sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

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Tránh kết hợp thịt cua với trà - Ảnh minh họa: Internet

Hồng và khoai

Việc sử dụng đồng thời hồng và khoai sẽ khiến cho dạ dày bạn sản sinh ra một lượng lớn chất vị toan, trong khi hồng lại có nhiều tanin và nhựa quả. Khi chất vị toan, nhựa quả và tanin gặp nhau sẽ hình thành sỏi hồng dạ dày gây đau bụng, nôn ói.

Cà rốt và củ cải turnip

Củ cải turnip chứa vitamin C, tuy nhiên nếu dùng cùng cà rốt sẽ làm mất hết giá trị dinh dưỡng của cà rốt.

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Cà rốt không phù hợp khi dùng kèm với củ cải turnip  - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản và nho, hồng

Nếu bạn thắc mắc không nên dùng hải sản với gì? Thì câu trả lời đó chính là quả nho hoặc quả hồng vì rất dễ dẫn đến đau bụng, đầy hơi thậm chí tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do các trái cây này có nhiều tanin dễ tạo ra những hợp chất không tan khi ăn cùng hải sản.

Sữa và chocolate

Mặc dù đây là một hỗn hợp thơm ngon. Hơn nữa, sữa rất giàu protein và canxi. Tuy nhiên, chocolate lại có nhiều axit oxalic, khi kết hợp với canxi trong sữa chua sẽ tạo ra canxi oxalat không tan, dẫn đến tiêu chảy. 

Trái cây và sữa

Các loại trái cây như táo, thanh long, dừa, dâu có chứa nhiều hợp chất axit, khi kết hợp với protein trong sữa sẽ khiến dạ dày của bạn bị khó chịu.

Sữa và rau củ

Rau củ có khả năng kiềm hãm quá trình trao đổi và hấp thụ canxi từ sữa của cơ thể bạn. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng hai loại thực phẩm này cùng lúc.

Sữa và bưởi

Protein có trong sữa và axit có trong bưởi khi kết hợp với nhau sẽ khiến bạn bị đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy.

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Hạn chế dùng sữa với rau củ trái cây  - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và lê 

Mật ong kỵ với những gì? Lê và mật ong khi kết hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Vì vậy, chúng ta cần tránh dùng 2 loại thực phẩm này cùng với nhau.

Sữa đậu nành và mật ong

Mật ong kỵ với những gì? Sữa đậu nành và mật ong khi kết hợp với nhau có thể khiến bạn bị giảm thính lực, rối loạn thính giác, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

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Tránh sử dụng mật ong với lê cũng như sữa đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói thức ăn và nước uống cần được đa dạng trong bữa ăn hàng ngày, tuy nhiên sẽ có những thực phẩm kỵ nhau mà chúng ta cần phải biết được để tránh những tác hại không mong muốn. Trên đây là danh sách nhóm thực phẩm kỵ nhau, bạn hãy ghi chú lại để bảo vệ sức khỏe cho gia đình thân yêu của mình!

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