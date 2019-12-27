Chuyên mục sức khoẻ: Măng cụt kỵ ăn với gì và những kiến thức khác rất cần thiết 

Sức khỏe 27/12/2019 20:03

Mỗi loại thực phẩm thịt cá hay rau củ quả đều có thể kỵ với một loại thực phẩm khác nhau mà chúng ta không hề hay biết. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem măng cụt kỵ ăn với gì?

Măng cụt là một loại quả rất ngon và được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, măng cụt kỵ ăn với gì thì không phải ai cũng biết. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo thông tin trong bài viết này!

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Măng cụt kỵ ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của măng cụt 

Măng cụt là loại thức ăn có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe con người:

  • Măng cụt chứa rất nhiều xanthone có tác dụng chống viêm và vi khuẩn, ngăn ngừa ung thư.
  • Ăn măng cụt giúp cho làn da khỏe mạnh, chống vi khuẩn, nấm ngứa hay dị ứng, chống oxy hoá tớ hơn. Ăn măng cụt đúng và đủ sẽ giúp loại bỏ các bệnh ngoài da như chàm, mụn trứng cá, viêm da, vẩy nến…
  • Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
  • Giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, giúp cho hệ tuần hoàn của bạn khoẻ mạnh hơn.
  • Măng cụt cũng hỗ trợ bạn ngăn ngừa bệnh tiểu đường – là một phương thuốc tự nhiên rất hữu hiệu.
  • Lượng xanthone có trong măng cụt sẽ làm giảm ảnh hưởng của cholesterol xấu và hiệu quả trong việc chống béo phì.

Một số tác hại nếu như bạn ăn quá nhiều măng cụt

Là một loại quả có nhiều dinh dưỡng, nhưng bạn nên ăn măng cụt ở 1 lượng vừa đủ - khoảng 30mg tương đương với 2 quả mỗi ngày, và 1 tuần chỉ nên ăn 2-3 lần. Một số tác dụng phụ xảy đến nếu bạn ăn nhiều hơn như vậy:

  • Ăn nhiều măng cụt gây nhiễm axit lactic nặng tích tụ bất thường trong máu rất nguy hiểm. Một số triệu chứng điển hình như buồn nôn, chóng mặt, cơ thể yếu. Nếu không điều trị kịp thời sẽ gây sốc làm ảnh hưởng đến tính mạng.
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Ăn măng cụt không tốt cho người bị bệnh về tiêu hoá - Ảnh minh họa: Internet
  • Một số dị ứng thường gặp khi ăn nhiều măng cụt là da mẩn đỏ, sưng và ngứa, phát ban đỏ, nổi mề đay gây khó chịu và rất lâu khỏi.
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Măng cụt không ăn cùng nước có ga - Ảnh minh họa: Internet
  • Gây cản trở quá trình đông máu khi tương tác với thuốc làm loãng máu như warfarin, có thể gặp trường hợp xuất huyết tiêu hoá. Nhiều bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không nên ăn măng cụt 2 tuần trước khi phẫu thuật sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu trong hoặc sau khi phẫu thuật.
  • Ngoài ra, măng cụt cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của liệu pháp xạ trị cũng như thuốc hoá trị. Chất chống oxy mạnh mẽ có trong măng cụt sẽ chống lại và loại bỏ các gốc tự do. Được chứng minh là yếu tố trở ngại trong điều trị ung thư.
  • Không nên ăn măng cụt với gì? Măng cụt với nước có ga là một sự kết hợp đại kỵ, ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá của bạn. Nguyên nhân chính là do măng cụt chứa rất nhiều axit còn nước có ga chứa toàn đường nhân tạo. Chính vì vậy, đừng ăn chúng gần nhau. Ngoài ra, măng cụt còn kỵ ăn cùng đường cát, nếu ăn 2 thứ này cùng lúc có thể gây tử vong. Các loại thức ăn kỵ nhau gây ngộ độc và rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
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Măng cụt ăn cùng đường có thể gây tử vong - Ảnh minh hoạ: Internet

Những đối tượng tuyệt đối không nên ăn măng cụt

  • Người hay bị dị ứng không nên ăn măng cụt nếu không muốn thường xuyên phải sống chung với sự ngứa ngáy, khó chịu, mẩn đỏ khắp người.
  • Người bị bệnh ung thư không được ăn măng cụt nếu như không muốn ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh.
  • Người bị bệnh về tiêu hoá nên tránh xa măng cụt vì có khả năng sẽ bị tiêu chảy hoặc táo bón khó tiêu khi ăn quá nhiều.
  • Người bị bệnh đa hồng cầu không nên ăn măng cụt vì nó có thể làm tăng khối lượng hồng cầu gây rối loạn.
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Người bị đa hồng cầu không ăn măng cụt - Ảnh minh họa: Internet
  • Phụ nữ có thai và cho con bú không ăn măng cụt. Một số trường hợp sẽ gặp phải như đau bụng, đau cơ, nhức đầu nhẹ, đau khớp, giấc ngủ gián đoạn, liên tục buồn nôn, khó thở, choáng váng ánh sáng và chóng mặt, làm ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ bà bầu.

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Phụ nữ có thai không ăn măng cụt, dễ bị đau đầu, chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về chuyên mục măng cụt kỵ ăn với gì và những điều lưu ý khác nhau. Hoá ra, một loại quả có thể coi là tốt như măng cụt cũng có rất nhiều tác dụng phụ nếu dùng sai cách hay có những trường hợp cần phải tránh dùng. Mong rằng những kiến thức này thực sự có ích trong việc bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và ngày càng hạnh phúc hơn!

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