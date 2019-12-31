Thịt bò kỵ gì? Những thực phẩm không tương thích với thịt bò 

Sức khỏe 31/12/2019 17:16

Thịt bò kỵ gì? Những loại thực phẩm nào khi kết hợp với thịt bò sẽ không có lợi cho sức khỏe người ăn, thậm chí còn dễ rước họa vào thân? Cùng tìm hiểu ngay! 

Thịt bò là món ăn rất giàu chất dinh dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng cho con người. Tuy nhiên không phải thịt bò kết hợp với thực phẩm nào cũng tốt. Vậy thịt bò kỵ gì? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

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Thịt bò kỵ gì? Những thực phẩm không tương thích với thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò kỵ với những món gì?

Thịt lợn: Việc kết hợp thịt bò với thịt lợn cùng nhau trong một món ăn là không tốt, bởi thịt bò có tính ôn giúp kích thích chuyển hóa, còn thịt lợn có tính hàn, thích hợp với những người có cơ địa nóng. Khi kết hợp thịt bò với thịt lợn, chúng sẽ trung hòa nhau và không mang đến lợi ích cho người ăn. 

Hải sản:Có rất nhiều bà nội trợ thắc mắc rằng “thịt bò có kỵ với tôm không”. Câu trả lời là có, không chỉ kỵ với tôm mà thịt bò còn không phù hợp khi chế biến cùng các loại hải sản khác. Trong thành phần của thịt bò có chứa phốt pho, còn trong thành phần của hải sản có nhiều magie và canxi. Những chất này khi kết hợp sẽ phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa, dẫn đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng vào cơ thể kém hơn, đồng thời người ăn sẽ cảm thấy không ngon miệng.

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Thịt bò kỵ hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Lươn: Đây là một thực phẩm mà bạn hoàn toàn không nên kết hợp nấu chung với thịt bò bởi khi ăn lẫn thịt bò với lươn bạn sẽ luôn cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, bí bách trong người. Nếu ăn nhiều và sử dụng trong thời gian dài có thể khiến cơ thể bị nhiễm độc. Ngoài ra các bậc cha mẹ cũng không nên nấu cháo lươn thịt bò cho trẻ nhỏ, điều này cực kỳ có hại cho sức khỏe của các Bé.

Đậu nành: Trong thành phần của đậu nành có chứa thành phần gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, có thể dẫn đến bệnh gút. Trong thành phần của thịt bò cũng có chất tương tự. Vì vậy, khi kết hợp thịt bò với đậu nành sẽ làm tăng mạnh hàm lượng axit uric trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ người ăn gặp phải bệnh gút hoặc các căn bệnh về xương khớp khác. Qua đây các bà nội trợ đã thấy được thịt bò kỵ đậu phụ để tránh không kết hợp chúng trong việc sơ chế món ăn cho gia đình hàng ngày.

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Thịt bò kỵ đậu phụ, đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen: Trong thành phần của đậu đen có chất xơ thô sẽ ngăn cản cơ thể hấp thu các chất sắt có trong thịt bò. Vì vậy, bạn không nên kết hợp chúng làm món ăn thậm chí không nên ăn 2 món ăn này vào thời điểm quá gần nhau.

Hạt dẻ: Trong thành phần của Hạt dẻ có chứa nhiều Vitamin C, khi ăn với thịt bò sẽ làm chuyển hóa chất đạm trong thịt bò, không còn giữ được giá trị dinh dưỡng như ban đầu.

Nước trà: Để giải đáp chính xác thịt bò kỵ gì thì có lẽ nước trà là thứ kỵ nhất với thịt bò. Nhiều người vẫn uống nước trà sau khi mới ăn xong thịt bò mà bạn không biết rằng nước trà và thịt bò rất kỵ nhau. Trong thành phần của nước trà có chứa axit tanic khi kết hợp với các protein trong thành phần của thịt bò sẽ gây ảnh hưởng đến niêm mạc ruột, tích tụ chất độc trong ruột, dễ gây ra tình trạng táo bón.

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Thịt bò kỵ nước trà - Ảnh minh họa: Internet

Rượu: Nhiều người thích sử dụng thịt bò như một món đồ nhắm dùng chung với rượu. Tuy nhiên, việc sử dụng 2 thứ này trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể bị táo bón, ù tai, đỏ mắt…

Rau hẹ: Nhiều người thường thắc mắc thịt bò kỵ rau gì? Đó chính là hẹ. Hẹ có nhiều tác dụng rất tốt cho cơ thể người ăn như phòng ngừa ung thư, kích thích tiêu hóa, chống lão hóa…Tuy nhiên, việc kết hợp rau hẹ với thịt bò dễ gây nên tình trạng khó tiêu, đầy bụng cho người ăn. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến việc tích tụ các chất độc hại trong dạ dày và ruột. 

Những người cần hạn chế ăn thịt bò

Giờ đây, chúng ta đã biết được thịt bò kỵ với những món gì. Dưới đây là những thông tin liên quan đến việc những ai cần hạn chế hoặc không nên sử dụng thịt bò.

Người bị thủy đậu:Khi đang bị thủy đậu, bạn không nên ăn thịt bò để tránh bệnh lâu khỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Người bị thủy đậu không nên ăn thịt bò – Ảnh minh họa: Internet

Người bị các bệnh xương khớp: Khi cơ thể tiêu hóa thịt bò, nó sẽ sản xuất ra nhiều axit, những axit này sẽ cần canxi để trung hòa. Nếu cơ thể bạn không bổ sung đầy đủ canxi, nó sẽ tự động rút canxi từ xương, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ xương khớp. Vì vậy những người bị các bệnh về xương khớp, người già bị loãng xương nên hạn chế ăn thịt bò.

Người bị sỏi thận: Trong thành phần thịt bò có chứa nhiều protein, khi ăn nhiều sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, dẫn đến hình thành các loại sỏi thận.

Người bị cao huyết áp:Thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, ảnh hưởng không tốt đến những người mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp.

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Người bị cao huyết áp nên hạn chế ăn thịt bò -Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin nhằm giúp bạn giải đáp thắc mắc thịt bò kỵ gì. Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc sẽ biết cách để tránh những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe khi kết hợp với thịt bò, đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình.

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