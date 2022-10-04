7 nhóm thực phẩm “đại kỵ” mà người đau nhức xương khớp cần tránh!

Việc ăn uống hàng ngày có tác dụng trực tiếp tới sự điều tiết và chất lượng của các huyết dịch, mạch máu trong cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , có một số loại thực phẩm gây ra phản ứng viêm nặng nề hơn, làm giảm mật độ xương, loãng xương và khiến quá trình thoái hóa khớp nhanh hơn. Ngược lại, lại có một số loại thực phẩm khi ăn vào sẽ giúp cơ thể giảm bớt tình trạng viêm, sưng, có tác dụng giảm đau nhức xương khớp hiệu quả.

Với những người bị đau nhức, viêm xương khớp thì các dịch khớp bị ứ trệ ở ổ khớp gây ra tình trạng viêm, sưng, đau, tấy đỏ. Bên cạnh sự lão hóa tự nhiên của xương khớp theo độ tuổi thì việc ăn uống liên quan mật thiết đến sự khỏe mạnh của khớp xương của bạn.

Có những thực phẩm được coi là “đại kỵ” với bệnh nhân đau nhức xương khớp. Những thực phẩm này khi ăn vào sẽ thúc đẩy phản ứng viêm tại các khớp xương, làm tăng tích tụ dịch viêm tại ổ khớp, khiến tình trạng đau nhức, sưng viêm tăng lên. Vậy bệnh nhân đau nhức xương khớp kiêng ăn những gì? Đó là các thực phẩm sau đây:

Chính vì vậy mà bệnh nhân đau xương khớp ai cũng cần phải biết cách việc áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, biết được đau nhức xương khớp không nên ăn gì và nên ăn gì để có lợi cho sức khỏe .

1. Các loại thịt đỏ

Đau nhức xương khớp không nên ăn gì? Thực phẩm “đại kỵ” đầu tiên chính là thịt đỏ. Người bị đau nhức xương khớp nên hạn chế ăn các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt bê, thịt trâu, thịt ngựa và cả thịt lợn. Vì trong các loại thịt đỏ này có chứa nhiều các chất béo bão hòa và axit uric - đây là những yếu tố thúc đẩy và làm tăng các phản ứng viêm tại cơ xương khớp. Đồng thời đây cũng là những thực phẩm làm tăng nguy cơ gây các bệnh về tim mạch, huyết áp, đột quỵ…

Hãy hạn chế các loại thịt đỏ trong bữa ăn của người bị đau nhức xương khớp!

2. Các đồ ăn chế biến sẵn

Người bị đau nhức xương khớp nên kiêng ăn gì tiếp theo? Đó là các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt có gas,… Vì nhóm thực phẩm này có chứa nhiều phốt pho – một khoáng chất không tốt cho người đang gặp vấn đề về xương khớp.

Khi cơ thể dung nạp quá nhiều lượng phốt pho thì sẽ gây ra tình trạng mất cân bằng giữa canxi và phốt pho. Thông thường, tỉ lệ canxi và phốt pho trong cơ thể được coi là ổn định với tỉ lệ 2:1. Tuy nhiên với cuộc sống hiện đại, nhiều người đang có thói quen sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, nên có xu hướng dung nạp quá nhiều thức ăn giàu phốt pho, từ đó gây nên sự mất cân bằng nghiêm trọng.

Các loại thịt chế biến sẵn không tốt cho bệnh đau khớp!

Và hệ quả là dẫn đến việc dư thừa phốt pho - nguyên nhân gây thiếu hụt canxi, khiến hệ xương khớp bị thiếu canxi, dần dần làm cho xương khớp yếu đi. Từ đó mà tình trạng loãng xương và bệnh đau nhức xương khớp có cơ hội phát triển và ngày càng tiến triển xấu hơn, gia tăng mức độ viêm, đau và khiến người mắc bệnh vô cùng khó chịu và thậm chí là gặp khó khăn trong việc đi lại.

3. Các đồ dầu mỡ, chiên rán

Người bị đau xương khớp nên kiêng ăn gì nữa? Đó chính là các loại đồ ăn có chứa nhiều dầu mỡ, được chiên rán nhiều, nhất là được chế biến từ mỡ động vật.

Đồ chiên rán làm tăng phản ứng viêm tại khớp!

Vì các món ăn giàu chất béo như thịt lợn, thịt mỡ lợn, bì lợn, da cá, các món ăn chiên giòn, chiên xù, xối mỡ hay các đồ xào nhiều dầu mỡ,... không chỉ gây bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ mà còn làm tình trạng viêm tấy ở mặt trong bao khớp nghiêm trọng hơn, khiến tình trạng đau nhức ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

4. Nội tạng động vật

Nội tạng động vật cũng là nhóm thực phẩm mà người bị đau nhức xương khớp nên tránh xa. Tuy không thể phủ nhận được những giá trị dinh dưỡng mà các nhóm thực phẩm này mang lại, tuy nhiên với những bệnh nhân đang đau xương khớp, sự không có lợi còn nhiều hơn là mặt có lợi.

Khi bị đau khớp bạn không nên ăn nội tạng động vật!

Chính vì nội tạng động vật cũng nằm trong các thực phẩm nhiều phốt pho, axit uric, làm thúc đẩy và làm tăng các phản ứng viêm tại cơ xương khớp. Đặc biệt, nội tạng động vật còn chứa hàm lượng purin rất cao - đây là chất mà khi cơ thể hấp thụ vào sẽ chuyển hóa thành axit uric, từ đó làm tăng axit uric máu, gây ra sự lắng đọng các tinh thể muối ở xung quanh khớp và làm gia tăng các phản ứng viêm tại khớp.

Không chỉ vậy, các loại nội tạng động vật có lượng chất béo bão hòa là cholesterol cao hơn nhiều so với thịt. Thói quen ăn thường xuyên nội tạng sẽ làm tăng mỡ máu, gây huyết áp cao và nhiều bệnh lý khác như tim mạch, tiểu đường, béo phì,...Những bệnh lý này cũng ảnh hưởng và có mối liên hệ mật thiết với các triệu chứng đau nhức xương khớp của người bệnh.

5. Nhóm các chất kích thích

Các loại đồ uống như rượu, bia, cà phê, soda, coca,… và thuốc lá là nhóm các chất kích thích, chất gây nghiện mà người đau nhức xương khớp không nên sử dụng.

Những chất kích thích này không chỉ tác động tới nhiều cơ quan khác trong cơ thể như tim, phổi, gan, hệ thần kinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới khớp xương. Cafein có các loại nước ngọt, nước tăng lực, soda, cà phê chính là thủ phạm ăn mòn các khớp xương của bạn và khiến bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn.

Thuốc lá và rượu bia vô cùng có hại cho khớp xương!

Khi vào cơ thể, chúng sẽ phá vỡ nhiều hàng rào che chắn cơ thể khỏi các phản ứng viêm nhiễm, khiến cho các tác nhân gây hại có thêm cơ hội để hoạt động mạnh mẽ hơn. Người đau nhức xương khớp khi uống bia rượu và sử dụng các chất kích thích thì sẽ làm tăng các phản ứng viêm, sưng, tấy ở khu vực mặt trong bao khớp. Đúng là hại đủ đường, nên bạn lưu ý hạn chế nhé!

6. Bột mì, đồ nếp, bắp

Tiếp đến là nhóm thực phẩm từ bột mì, đồ nếp và bắp. Khá nhiều người vẫn thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này mà không biết rằng nó không hề có lợi cho tình trạng đau xương khớp.

Nhóm thực phẩm chế biến từ gạo nếp, bột mì,... cũng không tốt cho người đau nhức xương khớp!

Các thực phẩm chế biến từ bột mì, gạo nếp và bắp (ngô) là những thực phẩm mà người đau nhức xương khớp nên kiêng ăn. Lý do là những thực phẩm này có thể kích thích và làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm tại các khớp xương...

Người bệnh khi ăn các thực phẩm này khiến tình trạng đau nhức trở nên chầm chậm và nhức nhói hơn. Vì thế, tốt nhất là trong giai đoạn bị đau nhức xương khớp, người bệnh nên hạn chế những thực phẩm chế biến từ các nguyên liệu này.

7. Thực phẩm nhiều muối, nhiều đường

Muối là một trong những loại gia vị làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm ở khớp. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều thực phẩm chế biến mặn như cà muối, dưa muối, cá biển, cá khô, đồ ăn kho, đồ ăn rang, đồ ăn nhanh, hay ăn quả chua chấm muối, chấm mắm… thì sẽ khiến cho khả năng hấp thụ canxi của xương bị suy giảm. Thời gian lâu sẽ làm gia tăng tình trạng loãng xương, mất xương, thoái hóa khớp và viêm khớp ở người bệnh.

Dưa cà có nhiều muối và làm tăng tình trạng viêm nhiễm ở khớp!

Bên cạnh đó, người bệnh đau nhức xương khớp nên kiêng ăn những loại đồ ăn chứa nhiều đường vì đây cũng là những nhóm thực phẩm có sức tàn phá lớn. Các loại đồ ngọt như bánh, kẹo, chè, soda, kem…cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi trong xương và gia tăng các phản ứng viêm, khiến tình trạng đau nhức xương khớp trở nên trầm trọng hơn.

Như vậy là các bạn đã biết được và 7 nhóm thực phẩm đại kỵ mà người đau nhức xương khớp không nên ăn để giảm đau, giảm viêm, mau thuyên giảm bệnh. Qua bài viết này, hy vọng quý bạn đọc hãy biết cách loại bỏ những thực phẩm gây bất lợi cho xương khớp của bạn ra khỏi thực đơn nhé! Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!