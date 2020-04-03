Uống bột đậu đỏ có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Hiện nay thức uống từ các loại đậu được rất nhiều người yêu thích vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , trong đó phải kể đến là đậu đỏ. Đậu đỏ có thể rang hoặc xay thành bột để sử dụng, vừa là thức uống giải khát vừa mang lại tác dụng làm đẹp da và tốt cho sức khỏe. Nhiều người thắc mắc uống bột đậu đỏ có tác dụng gì ? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn một số công dụng mà bột đậu đỏ mang lại.

Đậu đỏ có chứa nhiều protein và một phần lớn các vitamin như A, B1, B2, B12. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như như kẽm, photpho, magie...

Một trong những công dụng của đậu đỏ nguyên hạt và bột đậu đỏ là cung cấp cho cơ thể lượng protein cần thiết. Protein là một trong những thành phần chính của cơ thể và được tạo ra từ các axit amin hình thành nên các tế bào, mô, xương và cơ.

Ngoài ra, một chất quan trọng có trong đậu đỏ nữa đó là chất xơ hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bột đậu đỏ cung cấp cho cơ thể lượng protein cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Uống bột đậu đỏ có tác dụng gì?

Dưới đây là một số công dụng uống bột đậu đỏ mang lại đối với sức khỏe.

Thanh lọc cơ thể

Uống bột đậu đỏ được biết đến như một bài thuốc vô cùng hiệu quả trong việc thanh lọc và giải độc cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đậu đỏ có chứa một lượng lớn vitamin B và các thành phần có tính chất kiềm thạch. Do vậy, uống bột đậu đỏ sẽ mang đến công dụng giải độc gan, thông ruột và kích thích nhuận tràng.

Bên cạnh đó, chất xơ có trong vỏ đậu đỏ cũng có tác dụng loại bỏ cặn bã làm sạch ruột.

Uống bột đậu đỏ được biết đến như một bài thuốc vô cùng hiệu quả trong việc thanh lọc và giải độc cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào có trong đậu đỏ giúp bảo vệ đường ruột, tăng khả năng và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Đồng thời chất xơ còn giúp làm giảm các triệu chứng kích ứng ở ruột và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên cho quá nhiều đường khi chế biến đậu đỏ, điều này sẽ làm giảm tác dụng của đậu đỏ đối với quá trình tiêu hóa. Thay vào đó bạn nên sử dụng đường hoa mai, đường phèn hoặc mật ong sẽ tốt hơn.

Giảm cân

Uống bột đậu đỏ giảm cân là một trong những cách giảm cân hiệu quả được nhiều chị em áp dụng. Hàm lượng vitamin B dồi dào có trong đậu đỏ sẽ kích thích nhu động ruột và loại bỏ chất béo bám ở thành ruột. Bên cạnh đó, đậu đỏ có chứa hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ nên sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và thải được lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể.

Uống bột đậu đỏ giảm cân là một trong những cách giảm cân hiệu quả được nhiều chị em áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người duy trì chế độ ăn giàu protein thường sẽ kiểm soát cân nặng tốt hơn những người ăn ít protein.

Ngăn ngừa ung thư

Một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp các loại đậu, đặc biệt là đậu đỏ sẽ giúp bạn ngăn ngừa nhiều vấn đề không tốt đối với sức khỏe như béo phì hoặc ung thư. Vì trong đậu đỏ có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào nên có nhiều khả năng phòng ngừa ung thư đại trực tràng hoặc ung thư vú.

Ổn định huyết áp

Những người bị bệnh huyết áp thường xuyên uống bột đậu đỏ sẽ giúp ổn định huyết áp hiệu quả. Vì trong đậu đỏ có chứa hàm lượng kali cao giúp cơ thể kiểm soát và ổn định huyết áp.

Do vậy, đậu đỏ được xem là một trong những thực phẩm tuyệt vời và cần bổ sung trong chế độ ăn của bệnh nhân bị huyết áp.

Thường xuyên uống bột đậu đỏ sẽ giúp ổn định huyết áp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bột đậu đỏ để uống

Chuẩn bị:

1kg đậu đỏ( hạt to và có màu tươi)

Máy xay sinh tố

Bát tô to

Chảo rang

Cách làm:

Bước 1: Đậu đỏ sau khi mua về nhặt bỏ những hạt bị sâu hoặc lép rồi đổ vào một chậu nước để ngâm. Lúc này, những hạt lép còn sót sẽ nổi lên nên bạn cần vớt ra lần nữa. Việc chọn lọc những hạt đậu đỏ góp phần giúp bột đậu đỏ chất lượng hơn.

Bước 2: Rửa lại đậu đỏ với nước cho sạch hết bụi bẩn rồi để cho ráo nước.

Bước 3: Cho đậu đỏ đã được sơ chế kỹ vào chảo để rang. Bạn cần rang đảo đều tay, để lửa ở mức nhỏ vừa cho đậu chín kĩ. Nếu để lửa quá to sẽ khiến đậu nhanh cháy và khi xay thành bột dễ có vị đắng hơn.

Cách làm bột đậu đỏ để uống - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Rang đến khi đậu đỏ dậy mùi thơm, bạn tắt bếp rồi đổ đậu đỏ ra một chiếc bát lớn cho nhanh nguội.

Bước 5: Sau khi đậu đỏ đã nguội thì cho từng phần đậu đã rang vào máy xay sinh tố và xay thật mịn.

Lưu ý khi xay, bạn không nên cho quá nhiều đậu đỏ vào xay cùng một lúc, vì điều này sẽ khiến cho việc xay đậu khó khăn hơn và làm cho bột đậu không được mịn.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được uống bột đậu đỏ có tác dụng gì cũng như cách làm bột đậu đỏ để uống đơn giản tại nhà. Bạn có thể mua bột đậu đỏ chế biến sẵn hoặc làm bột đậu đỏ tại nhà để uống mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe.