Bật mí những công dụng của đậu đỏ với sức khỏe con người

Sức khỏe 21/03/2020 12:29

Đậu đỏ là món ăn quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, công dụng của đậu đỏ với sức khỏe thì không phải ai cũng hiểu rõ. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Nội dung bài viết

Đậu đỏ là một loại thực phẩm được dùng để chế biến theo nhiều cách khác nhau và được rất nhiều người ưa thích. Việc sử dụng đậu đỏ rất có lợi cho sức khỏe cũng như cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vậy hãy cùng tìm hiểu công dụng của đậu đỏ qua phần nội dung phía dưới đây.

Cong dung cua dau do
Bật mí những công dụng của đậu đỏ với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về hạt đậu đỏ

Đậu đỏ hay còn có tên gọi khác là xích tiểu đậu hay mễ xích. Đây là một loài cây thân thảo, lá kép gồm 3 lá chét và có lông. Hoa mọc thành từng chùm ở nách lá. Quả có hình trụ, màu nâu đỏ với phần rốn nổi rõ. 

Trong thành phần hạt đậu đỏ chứa nhiều các chất dinh dưỡng như: Protid, Lipid, Glucid, chất xơ, vitamin A1, B1, B2, canxi, phốt pho, sắt… tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường thể lực, nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa nhiều bệnh lý khác nhau.

Cong dung cua dau do 1
Đậu đỏ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của đậu đỏ với người dùng

Đậu đỏ mang đến nhiều công dụng cho người dùng, có thể kể đến như:

Hỗ trợ giảm cân

Thành phần đậu đỏ chứa hàm lượng chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no lâu. Ngoài ra, nó còn đốt cháy lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả. Hàm lượng calo trong đậu đỏ cũng rất thấp nên bạn không phải quá lo lắng khi ăn nhiều. Bạn có thể ăn đậu đỏ hàng ngày bằng cách nấu súp đậu đỏ vừa dễ ăn lại giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Cong dung cua dau do 2
Đậu đỏ giúp bạn giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa các bệnh lý tim mạch

Hàm lượng protein cao trong đậu đỏ có tác dụng hạ thấp cholesterol xấu đồng thời gia tăng cholesterol tốt cho cơ thể. Sử dụng đậu đỏ thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý hay biến chứng nặng của bệnh tim mạch.

Ngoài ra, đậu đỏ còn có tác dụng duy trì huyết áp ở trạng thái ổn định. Trong thành phần loại hạt này chứa nhiều kali giúp trung hòa lượng muối dư thừa trong cơ thể, không làm tăng chỉ số huyết áp ở người bệnh.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào có trong đậu đỏ giúp ổn định hệ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe hệ thống ruột, đại tràng. Quá trình hấp thu thức ăn được diễn ra thuận lợi cũng như hiệu quả hơn.

Làm đẹp da

Đậu đỏ có khả năng tẩy sạch các tế bào chết cho da, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, sạch mụn, sáng đẹp. Bạn có thể uống nước đậu đỏ làm trắng da với công thức chế biến như sau: 

  • Chuẩn bị 1kg đậu đỏ, rửa sạch, ngâm với nước khoảng 15 phút, sau đó vớt ra để ráo nước.
  • Lấy chảo rang đậu, nếu nhiều đậu thì chia làm nhiều mẻ. Lưu ý đảo đều tay để đậu chín đều và không bị cháy.
  • Rang xong đậu, bỏ đậu vào lọ thủy tinh khô đậy kín. 
  • Mỗi lần sử dụng, bạn lấy khoảng 500g đậu đã rang cho vào cốc thủy tinh, thêm nước sôi và đậy kín trong thời gian 10 phút là có thể uống được luôn.
Cong dung cua dau do 3
Đậu đỏ cho bạn làn da mịn, sáng đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Nếu như bạn đang thắc mắc uống bột đậu đỏ có tác dụng gì thì ngăn ngừa ung thư là một trong các đáp án đầu tiên. Hàm lượng chất xơ cao cùng với chất chống oxy hóa có trong bột đậu đỏ giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư đại trực tràng và ung thư vú hiệu quả.

Tốt cho thận

Đậu đỏ giúp tăng cường chức năng của thận, khôi phục lại sự cân bằng về lượng chất ẩm có trong 2 quả thận. Vì vậy, việc sử dụng các món ăn từ đậu đỏ thường xuyên sẽ rất tốt cho hệ bài tiết của thận. Ngoài đậu đỏ thì đậu đỏ tây cũng rất tốt với người dùng. Nó cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như: sắt, đồng, mangan, kali, phốt pho, vitamin K1… có tác dụng hỗ trợ giảm cân, duy trì đường huyết ổn định, ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

Cong dung cua dau do 4
Đậu đỏ tây có nhiều công dụng cho người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng đậu đỏ 

Hãy cùng tìm hiểu về những lưu ý khi sử dụng loại hạt ngũ cốc này để phát huy tối đa công dụng của nó và tránh những tác hại xấu không mong muốn.

  • Không được sử dụng đậu đỏ ở dạng sống bởi nó có thể khiến bạn bị ngộ độc. Ngoài ra trước khi chế biến đậu đỏ, bạn cần phải ngâm nó với nước từ 2 – 3 giờ đồng hồ để loại bỏ các chất độc.
  • Những người đang bị đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy thì không nên sử dụng đậu đỏ bởi loại hạt này có tính hàn, sẽ khiến cho tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng.
  • Những người bị dị ứng với các loại hạt, ngũ cốc thì không nên sử dụng đậu đỏ.
  • Nhiều người thắc mắc ăn đậu đỏ hàng ngày có tốt không? Câu trả lời là bạn không nên sử dụng đậu đỏ quá nhiều bởi nó sẽ gây ra các tác dụng phụ, không tốt cho cơ thể. Chỉ nên dùng từ 2 – 3 lần/tuần là phù hợp.
Cong dung cua dau do 5
Ngâm đậu đỏ trước khi sơ chế - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin về công dụng của đậu đỏ cũng như cách sử dụng đậu đỏ để tốt cho sức khỏe. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn biết cách tăng cường sức khỏe, phòng chống được bệnh tật nhờ loại ngũ cốc thần kỳ này.

Diệp hạ châu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào?

Diệp hạ châu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào?

Diệp hạ châu là loại dược liệu rất nổi tiếng trong dân gian. Nhiều người quan tâm vậy diệp hạ châu có tác dụng gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   uống bột đậu đỏ có tác dụng gì uống nước đậu đỏ mỗi ngày có tốt không ăn đậu đỏ hàng ngày có tốt không

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm