Bật mí rau kinh giới có tác dụng gì?

Nhiều loại rau không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn có tác dụng chữa được rất nhiều loại bệnh khác nhau. Một trong những loại rau bạn không thể bỏ qua đó chính là rau kinh giới. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về rau kinh giới có tác dụng gì ngay sau đây.

Đặc điểm của loại cây này giúp bạn nhận dạng như sau:

Rau kinh giới được biết đến là một loại rau thơm gia vị phổ biến và rất dễ tìm kiếm. Tên khoa học của loại rau này là Elsholtzia cristata, thuộc nhóm thảo dược Hoa môi. Chúng còn được gọi với cái tên khác là: kinh giới rìa.

Cây kinh giới có chiều cao khoảng 40 đến 60cm. Thân có hình vuông, móc thẳng đứng. Trên thân của loại cây này sẽ có một lớp lông ngắn, mịn.

Lá cây mọc đối nhau và càng về cuối lá sẽ thuôn nhọn dần. Lá sẽ dài khoảng từ 5 đến 8cm. Mép lá có răng cưa và chúng sẽ nối với cuống khoảng từ 2 đến 3cm.

Hoa kinh giới nhỏ, không hề có cuống và có màu tím nhạt. Chiều dài của hoa sẽ từ 3 đến 8cm. Chúng sẽ nở vào mùa hè hoặc mùa thu.

Quả kinh giới có vỏ nhẵn.

Theo nghiên cứu, kinh giới có 12 vị và 58 hợp chất khác nhau. Khi ăn, bạn sẽ chủ yếu thấy vị cay đặc trưng. Rau kinh giới có tác dụng rất lớn trong việc điều trị bệnh.

Đây cũng là một vị thuốc chữa nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Rau kinh giới có tác dụng gì trong chữa bệnh?

Dùng kinh giới chữa sốt nóng

Khi bị sốt nóng, bạn sẽ gặp phải những triệu chứng như nhức đầu, đau người. Bạn hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm vấn đề này khi uống nước kinh giới. Đơn giản nhất là lấy khoảng 20g cây kinh giới và sắc nước uống.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp cùng với các dược liệu khác để xông, tắm. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: sả 10gram, dâu 5gram, vỏ bưởi 10gram, cúc tần 6gram, lá ổi non 4 gram.

Cho tất cả các loại nguyên liệu này vào nồi và đun lên. Sau khi nước đã sôi, bạn để nguội sau đó mới xông để không bị bỏng da. Đây cũng là câu trả lời cho việc tắm lá kinh giới có tác dụng gì. Để có kết quả tốt nhất, hãy kết hợp cả hai cách với nhau.

Ăn cháo kinh giới rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau nhức xương khớp

Bài thuốc giảm đau nhức xương khớp bằng rau kinh giới như sau:

Chuẩn bị 50 gram lá kinh giới non và 10 gram gừng tươi.

Rửa sạch cả hai nguyên liệu trên sau đó giã thật nát và vắt lấy nước cốt.

Uống nước này 2 lần/ngày để giúp giảm tình trạng đau nhức khớp.

Phần bã của thuốc có thể dùng để đắp vào phần khớp bị đau giúp phát huy tác dụng nhanh và hiệu quả hơn.

Chữa đau xương khớp bằng nước hoặc đắp lá kinh giới - Ảnh minh họa: Internet

Dùng rau kinh giới chữa viêm amidan

Viêm amidan là tình trạng rất dễ gặp mỗi khi thời tiết thay đổi. Điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Thay vì sử dụng thuốc tây, bạn có thể dùng kinh giới để chữa bệnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 1 nắm cây kinh giới, 1 nắm rau má, 1 nắm cỏ mần trầu, 1 nắm cây diếp cá cùng với lá rẻ quạt. Rửa sạch các nguyên liệu ngày trước khi dùng để đun nước.

Bạn cho các loại nguyên liệu vào nồi nước và đun sôi. Sau đó vớt bỏ phần lá, lọc lấy nước và dùng đều đặn cho đến khi khỏi bệnh.

Chữa mụn nhọt

Để chữa mụn nhọt bằng cây kinh giới, bạn sử dụng kết hợp cùng với các loại nguyên liệu khác là: cam thảo, mã đề, kim ngân, bồ công anh, thổ phục linh, ké đầu ngựa. Sau khi có đủ các nguyên liệu cần thiết, hãy cho vào nồi nước và sắc uống. Thực hiện liên tục 2 lần/ngày giúp giảm tình trạng mụn nhọt trên cơ thể hiệu quả.

Cây kinh giới giúp chữa mụn nhọt hiệu quả cả ở người lớn và trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Lá kinh giới trị ngứa, dị ứng

Lá kinh giới cũng giúp bạn trị ngứa, dị ứng vô cùng hiệu quả. Để phát huy tác dụng tốt nhất thì nên lấy ngọn kinh giới đã có hoa. Rửa sạch, để ráo nước sau đó bạn cho lên chảo nóng và sao.

Đến khi lá có mùi thơm, khô lại một chút thì tắt bếp. Đợi nguội một chút thì bọc vào vải sau đó chà lên vùng bị ngứa hoặc dị ứng trên cơ thể. Hãy thực hiện nhiều lần trong ngày cho đến khi hết ngứa.

Tác dụng làm đẹp của cây kinh giới

Lá kinh giới cũng có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả. Chúng giúp giảm mụn nhọt, se khít lỗ chân lông và cho bạn một làn da mịn màng. Cách thực hiện như sau:

Lấy lá kinh giới, tía tô, ngải cứu rửa sạch sau đó đun với 500ml nước cho đến khi sôi.

Đổ ra chậu bạn hay rửa mặt và cho thêm một vài hạt muối.

Rửa mặt thật sạch, có thể thực hiện cả tẩy da chết sau đó xông hơi với nước vừa đun.

Hãy giữ khoảng cách hợp lý để không khiến da mặt bị bỏng.

Xông mặt bằng rau kinh giới, ngải cứu, tía tô có tác dụng làm đẹp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết rau kinh giới có tác dụng gì rồi.