Lá bồ đề có tác dụng gì đối trong việc chữa bệnh?

Sức khỏe 16/03/2020 19:39

Cây bồ đề từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ lá bồ đề có tác dụng gì đối với sức khỏe con người.

Nội dung bài viết

Cây bồ đề là một loài cây tốt cho phong thủy đồng thời còn là một vị thuốc nam chữa bệnh trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về loài cây này. Vậy lá bồ đề có tác dụng gì trong việc chữa bệnh? Hãy tham khảo bài viết sau để biết câu trả lời.

La bo de co tac dung gi 1
Lá bồ đề có tác dụng gì trong việc chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu đôi nét về cây bồ đề

Cây bồ đề có nguồn gốc từ Ấn Độ, Đông Dương và Tây Nam Trung Quốc, thuộc chi Đa đề. Cây bồ đề là cây thân gỗ lớn, có độ cao hơn 20m, thân có đường kính khoảng 3m. Thân cây bồ đề có màu nâu xám hoặc nâu, có vảy và nhiều rễ. Lá cây mọc đối nhau, có cuống. Phiến lá hình trái tim, mặt phía trên của lá rất nhẵn, có màu xanh nhạt, còn mặt dưới thì có lông màu trắng. Gân lá dạng lông chi, gồm 5-7 đôi gân phụ và hiện rõ ở mặt dưới.

Hoa bồ đề mọc thành cụm, ở nách và ngọn cây bồ đề và có mùi thơm nhẹ, hoa màu trắng và có lông tơ vàng. Quả bồ đề hình cầu mọc thành chùm, nhỏ và gần như không có cuống. Quả bồ đề non có màu xanh, khi chín thì chuyển sang màu tím.

La bo de co tac dung gi 2
Hoa cây bồ đề có màu trắng, lông tơ vàng và thơm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi lá bồ đề được dùng làm dược liệu, nó sẽ có tên gọi là an tức hương. Dược liệu này là những cục nhựa không đều, cục to cục nhỏ. Bên ngoài là màu vàng cao, bóng láng tựa như sáp hoặc có dạng trụ nhưng không đều. Bên trong có màu trắng xám, vàng nhạt. Chất giòn và dễ vỡ, khi vỡ có màu trắng, lâu sẽ chuyển sang nâu vàng. Khi đun nóng lên, an tức hương sẽ chảy ra đồng thời tỏa mùi thơm giống vani.

Lá bồ đề có tác dụng gì trong việc chữa bệnh?

Lá bồ đề được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y chữa bệnh như sỏi thận, phong thấp, đau răng,...Cụ thể như sau:

Lá bồ đề trị sỏi thận

Theo Đông y, lá bồ đề có vị ngọt thanh mát, tính hàn. Do đó, uống nước lá bồ đề sẽ giúp bổ huyết, thanh nhiệt, tiêu sỏi hiệu quả. Đối việc chữa bệnh sỏi thận, cây bồ đề được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với các loài thảo dược khác để tăng hiệu quả chữa trị đồng thời giúp bồi bổ cơ thể.

La bo de co tac dung gi 3
Lá cây bồ đề dùng để sắc nước uống trị sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Với những người bệnh có sỏi đã phát triển lớn, một số triệu chứng thường xảy ra là tiểu khó, tiểu nhắt, tiểu buốt, nước tiểu sẫm màu,...Trong trường này, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

  • Rửa sạch lá bồ đề rồi phơi khô. Sau đó, dùng thang thuốc gồm 16g lá bồ đề, 20g thạch cao, 12g bạch truật và 6g cam thảo sắc lên uống hàng ngày thay nước. 
  • Hoặc dùng thang thuốc gồm 30g bồ đề, 25g trạch tả, 20g ý dĩ và 6g cam thảo sắc đều dùng uống hàng ngày.

Lá bồ đề chữa đau răng

Lá bồ đề có tính hàn, gió đó giúp giảm sưng và đau răng. Bạn có thể rửa sạch khoảng 1 nắm lá bồ đề và nấu nước. Dùng nước đó để ngậm hoặc súc miệng, sau vài ngày bạn sẽ thấy cảm giác đau giảm nhanh chóng.

La bo de co tac dung gi 4
Lá bồ đề có tác dụng chữa đau răng - Ảnh minh họa: Internet

Lá bồ đề giúp sát trùng vết thương

Bạn dùng lá bồ đề và chồi non của nó đem rửa sạch, giã nát rồi lấy nước. Dùng bông thấm vào dung dịch nước cốt bồ đề và chấm lên vết thương giúp làm sạch và sát trùng, từ đó vết thương nhanh lành hơn.

Lá bồ đề trị bệnh phong thấp, đau xương khớp

Cho khoảng 80g an tức hương và 160g thịt heo nạc đã thái miếng nhỏ vào ống tre hoặc bình, sau đó đặt lên lò. Đặt 1 miếng đồng và đốt lửa lớn đề an tức hương bị cháy ở trên ống. Đặt ống có lỗ hướng ra sau để xông chỗ bị phong thấp hay xương khớp bị đau.

La bo de co tac dung gi 5
Dùng lá bồ đề để chữa phong thấp, đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Trị huyết trướng, huyết vận cho phụ nữ sau sinh

Bạn chuẩn bị 4g an tức hương và 20g thủy phi. Đầu tiên, tán các nguyên liệu này cho thành bột. Sau đó, trộn đều chúng lại với nhau. Mỗi lần uống thì lấy khoảng 4g trộn với nước gừng sao để dùng.

Trị trúng phong

Bạn chuẩn bị 4g an tức hương, 20g ngưu hoàng, 8g quỳ cửu, 4.8g đơn sa, 4.8g nhũ hương, 4.8g hùng hoàng và 3.2g tê giác. Trước tiên, tán bột các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau đó, sắc bài thuốc gồm 4g sinh khương và 4g thạch xương để lấy nước. Dùng nước này uống cùng hỗn hợp bột vừa làm để chữa bệnh.

Chữa đau bụng, co rút chân, quấy khóc liên tục

Cho an tích hương vào rượu và chưng thành cao. Sau đó, bạn chuẩn bị 12g mỗi loại gồm đinh hương, hoắc hương, mộc hương, trầm hương, bát giác hồi hương và 20g mỗi loại gồm cam thảo, súc sa nhân, hương phụ tử. Tiếp theo, tán nhuyễn tất cả rồi trộn với cao tích hương và vo viên. Mỗi ngày dùng 8g viên vừa làm để uống với nước lá tía tô sắc.

La bo de co tac dung gi 6
Lá bồ đề có công dụng chữa đau bụng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa vú nứt nẻ

Ngâm 20g an tích hương trong 100ml cồn (80 độ) trong khoảng 10 ngày. Sau đó, lắc cho đều rồi dùng bôi lên chỗ vú bị nứt nẻ.

Trị tim đập nhanh, đau tim đột ngột hay hồi hộp

Đầu tiên, bạn tán an tức hương thành bột. Mỗi lần dùng thì pha 2g bột an tích hương với nước đun sôi để nguội.

Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi “Lá bồ đề có tác dụng gì trong chữa bệnh”. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh!

Công dụng và cách pha chế nước ép cần tây cà rốt

Công dụng và cách pha chế nước ép cần tây cà rốt

Nước ép cần tây cà rốt là một loại đồ uống không những rất ngon miệng mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như đẹp da, giảm cân và phòng chống bệnh tật.

Xem thêm
Từ khóa:   lá bồ đề công dụng của lá bồ đề quả bồ đề có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm