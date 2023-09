Cây bồ đề là một loài cây tốt cho phong thủy đồng thời còn là một vị thuốc nam chữa bệnh trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về loài cây này. Vậy lá bồ đề có tác dụng gì trong việc chữa bệnh? Hãy tham khảo bài viết sau để biết câu trả lời.

Hoa bồ đề mọc thành cụm, ở nách và ngọn cây bồ đề và có mùi thơm nhẹ, hoa màu trắng và có lông tơ vàng. Quả bồ đề hình cầu mọc thành chùm, nhỏ và gần như không có cuống. Quả bồ đề non có màu xanh, khi chín thì chuyển sang màu tím.

Hoa cây bồ đề có màu trắng, lông tơ vàng và thơm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi lá bồ đề được dùng làm dược liệu, nó sẽ có tên gọi là an tức hương. Dược liệu này là những cục nhựa không đều, cục to cục nhỏ. Bên ngoài là màu vàng cao, bóng láng tựa như sáp hoặc có dạng trụ nhưng không đều. Bên trong có màu trắng xám, vàng nhạt. Chất giòn và dễ vỡ, khi vỡ có màu trắng, lâu sẽ chuyển sang nâu vàng. Khi đun nóng lên, an tức hương sẽ chảy ra đồng thời tỏa mùi thơm giống vani.

Lá bồ đề có tác dụng gì trong việc chữa bệnh?

Lá bồ đề được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y chữa bệnh như sỏi thận, phong thấp, đau răng,...Cụ thể như sau:

Lá bồ đề trị sỏi thận

Theo Đông y, lá bồ đề có vị ngọt thanh mát, tính hàn. Do đó, uống nước lá bồ đề sẽ giúp bổ huyết, thanh nhiệt, tiêu sỏi hiệu quả. Đối việc chữa bệnh sỏi thận, cây bồ đề được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với các loài thảo dược khác để tăng hiệu quả chữa trị đồng thời giúp bồi bổ cơ thể.

Lá cây bồ đề dùng để sắc nước uống trị sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Với những người bệnh có sỏi đã phát triển lớn, một số triệu chứng thường xảy ra là tiểu khó, tiểu nhắt, tiểu buốt, nước tiểu sẫm màu,...Trong trường này, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

Rửa sạch lá bồ đề rồi phơi khô. Sau đó, dùng thang thuốc gồm 16g lá bồ đề, 20g thạch cao, 12g bạch truật và 6g cam thảo sắc lên uống hàng ngày thay nước.

Hoặc dùng thang thuốc gồm 30g bồ đề, 25g trạch tả, 20g ý dĩ và 6g cam thảo sắc đều dùng uống hàng ngày.

Lá bồ đề chữa đau răng

Lá bồ đề có tính hàn, gió đó giúp giảm sưng và đau răng. Bạn có thể rửa sạch khoảng 1 nắm lá bồ đề và nấu nước. Dùng nước đó để ngậm hoặc súc miệng, sau vài ngày bạn sẽ thấy cảm giác đau giảm nhanh chóng.

Lá bồ đề có tác dụng chữa đau răng - Ảnh minh họa: Internet

Lá bồ đề giúp sát trùng vết thương

Bạn dùng lá bồ đề và chồi non của nó đem rửa sạch, giã nát rồi lấy nước. Dùng bông thấm vào dung dịch nước cốt bồ đề và chấm lên vết thương giúp làm sạch và sát trùng, từ đó vết thương nhanh lành hơn.

Lá bồ đề trị bệnh phong thấp, đau xương khớp

Cho khoảng 80g an tức hương và 160g thịt heo nạc đã thái miếng nhỏ vào ống tre hoặc bình, sau đó đặt lên lò. Đặt 1 miếng đồng và đốt lửa lớn đề an tức hương bị cháy ở trên ống. Đặt ống có lỗ hướng ra sau để xông chỗ bị phong thấp hay xương khớp bị đau.

Dùng lá bồ đề để chữa phong thấp, đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Trị huyết trướng, huyết vận cho phụ nữ sau sinh

Bạn chuẩn bị 4g an tức hương và 20g thủy phi. Đầu tiên, tán các nguyên liệu này cho thành bột. Sau đó, trộn đều chúng lại với nhau. Mỗi lần uống thì lấy khoảng 4g trộn với nước gừng sao để dùng.

Trị trúng phong

Bạn chuẩn bị 4g an tức hương, 20g ngưu hoàng, 8g quỳ cửu, 4.8g đơn sa, 4.8g nhũ hương, 4.8g hùng hoàng và 3.2g tê giác. Trước tiên, tán bột các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau đó, sắc bài thuốc gồm 4g sinh khương và 4g thạch xương để lấy nước. Dùng nước này uống cùng hỗn hợp bột vừa làm để chữa bệnh.

Chữa đau bụng, co rút chân, quấy khóc liên tục

Cho an tích hương vào rượu và chưng thành cao. Sau đó, bạn chuẩn bị 12g mỗi loại gồm đinh hương, hoắc hương, mộc hương, trầm hương, bát giác hồi hương và 20g mỗi loại gồm cam thảo, súc sa nhân, hương phụ tử. Tiếp theo, tán nhuyễn tất cả rồi trộn với cao tích hương và vo viên. Mỗi ngày dùng 8g viên vừa làm để uống với nước lá tía tô sắc.

Lá bồ đề có công dụng chữa đau bụng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa vú nứt nẻ

Ngâm 20g an tích hương trong 100ml cồn (80 độ) trong khoảng 10 ngày. Sau đó, lắc cho đều rồi dùng bôi lên chỗ vú bị nứt nẻ.

Trị tim đập nhanh, đau tim đột ngột hay hồi hộp

Đầu tiên, bạn tán an tức hương thành bột. Mỗi lần dùng thì pha 2g bột an tích hương với nước đun sôi để nguội.

Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi “Lá bồ đề có tác dụng gì trong chữa bệnh”. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh!