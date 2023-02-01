Công dụng và cách pha chế nước ép cần tây cà rốt

Cà rốt và cần tây là những nguyên liệu quen thuộc, được sử dụng để chế biến trong nhiều món ăn khác nhau. Đây là 2 loại rau củ rất giàu vitamin và dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Với bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc công dụng của nước ép cần tây cà rốt cũng như cách pha chế loại nước này một cách khoa học và đơn giản nhất nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

Trong thành phần nước ép cần tây cà rốt chứa nhiều các chất như flavonols, axit phenolic,… Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Vì vậy, việc thường xuyên sử dụng loại nước ép này bạn sẽ phòng tránh được nhiều loại ung thư khác nhau.

Trong thành phần của cần tây chứa nhiều các vitamin khác nhau như vitamin A, C, vitamin nhóm B,… có tác dụng chữa bệnh và làm đẹp rất hiệu quả. Trong khi đó, cà rốt lại chứa nhiều chất oxy hóa, chất xơ và hàm lượng beta-carotene lớn, có khả năng tăng cường sức khỏe cũng như cải thiện hệ miễn dịch. Chính sự kết hợp tuyệt vời này sẽ mang đến cho cơ thể bạn những công hiệu sau:

Huyết áp ổn định

Nước ép cần tây cà rốt giúp cho huyết áp của bạn luôn ở trạng thái ổn định. Thành phần 3-n-butylphthalide trong cần tây sẽ làm giảm hormone gây căng thẳng và giúp giãn các cơ quanh mạch máu, không gây áp lực lên thành mạch.

Nước ép cần tây với cà rốt giúp cho huyết áp ổn định!

Ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa

Thành phần các chất xơ có trong nước ép cần tây cà rốt giúp cho hệ tiêu hóa của bạn luôn được ổn định, ngăn ngừa chứng táo bón, khó tiêu.

Chống viêm

Chất polyacetylene có trong cần tây có tác dụng ức chế viêm cấp tính trong các bệnh về xương khớp, gút, viêm khớp,…Ngoài ra, việc sử dụng thường xuyên nước ép cần tây và cà rốt sẽ giúp hệ xương của bạn luôn được chắc khỏe nữa đấy nhé.

Lợi tiểu

Chất natri và kali có trong nước ép cần tây cà rốt có khả năng điều tiết chất lỏng trong cơ thể, giúp lợi tiểu, hỗ trợ sản xuất nước tiểu, từ đó giúp hệ tiêu niệu luôn được khỏe mạnh.

Giảm cân

Cần tây và cà rốt khi chế biến thành nước ép sẽ chứa rất ít calo nên bạn không cần phải lo lắng khi uống quá nhiều sẽ tăng cân. Ngoài ra, mỗi ngày uống 1 cốc nước ép cà rốt với cần tây cũng giúp bạn no lâu hơn, từ đó giảm trọng lượng cơ thể một cách hiệu quả và an toàn đấy!

Giảm cân hiệu quả với nước ép cần tây và cà rốt!

Hỗ trợ điều trị mất ngủ

Thành phần magie có trong nước ép cần tây giúp cho hệ thần kinh của bạn luôn được thư giãn, hỗ trợ điều trị các rối loạn về giấc ngủ và mang lại cho bạn một giấc ngủ sâu hơn.

Làm đẹp da

Các vitamin có trong nước ép giúp cho bạn có làn da mịn màng, ít mụn. Chất oxy hóa có trong cà rốt giúp ngăn ngừa sự lão hóa của da, cho bạn một làn da trẻ trung, hạn chế nếp nhăn.

Sáng mắt

Trong thành phần của cà rốt và cần tây đều chứa nhiều vitamin A nên việc sử dụng loại nước ép này sẽ giúp bạn có thị lực tốt. Bên cạnh đó, nó còn giúp cơ thể phòng những bệnh lý về mắt như cận thị, thoái hóa điểm vàng đục thủy tinh thể,…

Nước ép cần tây cùng cà rốt giúp cho mắt sáng đẹp!

Trên đây bạn đã tìm hiểu về những tác dụng của nước ép cần tây cà rốt, phần tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách làm nước ép cần tây cà rốt hợp lý, khoa học nhất nhé!

Cách pha chế nước ép cần tây cà rốt

Để làm nước ép cần tây với cà rốt bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: 5 cây cần tây, 2 củ cà rốt, đường trắng, đá viên, nước lọc, và có thể cho thêm dưa leo vào để tăng thêm hương vị hơn nhé!

Lựa chọn cần tây và cà rốt sạch, không dập nát, héo úa!

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ. Cần tây rửa sạch và thái nhỏ. Dưa leo bỏ vỏ thái thành các miếng dài nhỏ.

Bước 2: Lần lượt cho từng nguyên liệu đã sơ chế ở bước trên vào máy ép hoặc máy xay. Lưu ý là cho riêng biệt từng loại nguyên liệu. Sau khi đã ép xong, trộn lẫn các loại nước ép này lại với nhau, bỏ đi phần bã.

Bước 3: Cho thêm đường trắng với lượng vừa đủ tùy vào khẩu vị của người uống. Thêm vài cục đá viên để thưởng thức loại đồ uống này ngon hơn. Ngoài ra, bạn có thể để nước ép cần tây và cà rốt vào ngăn mát của tủ lạnh sau vài giờ rồi lấy ra thưởng thức để tăng hương vị thơm ngon, dễ uống nhé!

Pha chế nước ép cần tây cà rốt đơn giản mà khoa học, thơm ngon!

Bạn cũng nên lưu ý trong việc lựa chọn cần tây và cà rốt làm nước: Không nên sử dụng cà rốt bị dập hỏng hay cần tây héo úa bởi nó sẽ làm mất đi vị thơm ngon khi uống, đồng thời không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước ép sau khi pha chế nên sử dụng uống trong ngày, không để quá lâu rồi mới sử dụng bởi nó có thể khiến bạn bị đau bụng, tiêu chảy.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về tác dụng của nước ép cần tây cà rốt và cách phế chế loại nước ép này. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể pha chế loại đồ uống bổ dưỡng này mỗi ngày, từ đó giúp nâng cao sức khỏe nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi mỗi ngày nhé!