Ăn đậu đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Ăn đậu đỏ có tốt cho sức khỏe không? Ăn đậu đỏ có tác dụng gì ? Đó là những câu hỏi được nhiều người quan tâm khi sử dụng đậu đỏ trong chế biến các món ăn bổ dưỡng. Đậu đỏ sấy khô là thành phần yêu thích trong thực đơn ăn chay của nhiều người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đây là loại đậu có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt là khi kết hợp với các loại thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, đậu đỏ còn chứa mangan, niacin, riboflavin,... cũng rất có lợi cho sức khỏe con người.

Đậu đỏ là thực phẩm có nguồn dinh dưỡng dồi dào, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Cứ mỗi chén đậu đỏ được nấu chín sẽ bao gồm hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Ăn đậu đỏ có tác dụng gì?

Kiểm soát bệnh đái tháo đường

Đậu đỏ có hàm lượng protein, chất xơ vô cùng cao, có tác dụng trong việc kiểm soát đường huyết luôn ở mức ổn định. Theo nghiên cứu trên cơ thể động vật, protein trong đậu đỏ có khả năng gây ức chế các α-glucosidase, một loại enzym trong đường rút có khả năng phá hủy các carbohydrate phức hợp (tinh bột, glycogen,...). Nhờ đó, bệnh nhân đái tháo đường nên bổ sung đậu đỏ vào chế độ ăn hàng ngày.

Đậu đỏ giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường cơ bắp

Như bạn đã biết, cơ bắp được hình thành từ protein và protein là dưỡng chất quan trọng trong việc phát triển, duy trì cơ bắp. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu protein, trong đó có đậu đỏ sẽ giúp bạn tăng cường khối lượng cơ bắp, giúp cơ bắp thêm săn chắc, khỏe mạnh.

Thanh lọc cơ thể

Theo Đông y, đậu đỏ được sử dụng trong các bài thuốc tuyệt vời để thanh lọc và giải độc cho cơ thể. Đậu đỏ chứa lượng lớn vitamin B và một số thành phần có tính kiềm thạch, giúp giải độc gan và đường ruột hiệu quả, thông ruột, kích thích nhuận tràng. Bên cạnh đó, chất xơ trong vỏ đậu đỏ còn có khả năng loại bỏ các cặn bã bám trên thành ruột, từ đó làm sạch ruột.

Một chén đậu đỏ hầm mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nấu đậu đỏ để lấy nước uống hoặc ăn đậu đỏ hầm nhừ, mỗi ngày 2 lần. Hãy cho thêm một ít muối vào những món ăn được chế biến từ đậu đỏ, lúc này độc tố sẽ được đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn thường gặp tình trạng bí tiểu, đậu đỏ chính là giải pháp tuyệt vời dành cho bạn.

Giảm cân hiệu quả

Ăn đậu đỏ có công dụng gì? Đậu đỏ là một trong những loại thực phẩm không thể bỏ qua trong thực đơn giảm cân hiệu quả. Lượng vitamin B trong đậu đỏ sẽ giúp nhu động ruột được kích thích, từ đó loại bỏ đáng kể hàm lượng chất béo bám ở thành ruột.

Đậu đỏ giàu chất xơ, ít calo giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, hàm lượng calo trong đậu đỏ rất thấp nên bạn có thể ăn thoải mái mà không sợ tăng cân. Lượng chất xơ dồi dào trong đậu đỏ sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, giảm sự thèm ăn đồng thời đào thải mỡ thừa tích tự bên trong cơ thể.

Tốt cho thận

Ăn đậu đỏ có tốt không? Đậu đỏ được xem là loại thực phẩm rất tốt cho thận, giúp điều chỉnh chức năng của thận cũng như khôi phục lại trạng thái cân bằng chất ẩm bên trong thận. Bạn nên ăn các món được làm từ đậu đỏ đều đặn mỗi tuần 2 lần để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đậu đỏ là loại thực phẩm tốt cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Nhờ hàm lượng chất sắt, protein và chất xơ trong đậu đỏ khá cao, do đó nó được liệt kê vào danh sách thực phẩm có lợi cho tim mạch. Theo các nghiên cứu, protein có khả năng giảm hàm lượng cholesterol xấu, đồng thời tăng sản sinh cholesterol tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn giúp bổ sung protein để bạn có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

Tốt cho tiêu hoá

Đậu đỏ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào có công dụng bảo vệ đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa cũng như tăng cường quá trình hấp thụ dinh dưỡng trong thức ăn. Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp hạn chế tình trạng kích ứng ruột, ngăn ngừa nguy cơ ung thư ruột kết.

>>> Xem thêm:

- Ăn đậu xanh mỗi ngày có tốt không và cách ăn đậu xanh đúng nhất

- Như thế nào là uống đậu đen xanh lòng đúng cách?

Đậu đỏ giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không nên cho nhiều đường trắng khi chế biến đậu đỏ bởi nó sẽ làm giảm hiệu quả của đậu đỏ với quá trình tiêu hóa. Bạn có thể thay đường trắng bằng mật ong, đường mật hoặc đường phèn.

Ổn định huyết áp

Đậu đỏ chứa hàm lượng kali giúp kiểm soát mức huyết áp ổn định, từ đó điều trị được bệnh cao huyết áp. Bệnh nhân cao huyết áp nên kiên trì sử dụng đậu đỏ đều đặn để có hiệu quả tốt nhất.

Qua những thông tin trong bài viết, chắc hẳn bạn đã biết ăn đậu đỏ có tác dụng gì. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không sử dụng đậu đỏ ngay hôm nay để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình thân yêu.