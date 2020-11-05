Như thế nào là uống đậu đen xanh lòng đúng cách? 

Đậu đen xanh lòng có phần ruột màu xanh đặc trưng, kích thước hạt nhỏ, màu đen bên ngoài bóng bẩy. Vì vậy khi ăn bạn sẽ cảm nhận được bở, ngậy và thơm hơn rất nhiều so với đậu đen lòng trắng.

Đậu đen xanh lòng được chế biến thành nhiều món ngon như là chè, cháo, kem… Tuy nhiên, rang đậu đen xanh lòng hãm giống trà để uống vẫn là phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Vì uống nước đậu đen xanh lòng mát có nhiều tác dụng như giúp giải nhiệt mùa hè, giảm cân và nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe . Mặc dù tốt nhưng nếu ngày nào cũng uống, đặc biệt uống thay nước lọc sẽ gây nên tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng . Ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu. Vì vậy, muốn tận dụng được tối đa lợi ích, tốt cho sức khỏe của chúng ta bạn cần phải uống đậu đen xanh lòng đúng cách.

Tuy nhiên, chúng ta nếu được bổ sung thiếu hoặc thừa đều gây hại cho cơ thể. Vì vậy, mặc dù các dưỡng chất trong nước đậu đen xanh lòng rất tốt nhưng không nên lạm dụng, chỉ nên dùng một lượng vừa phải. Sử dụng 20 – 40 gram đậu đen để nấu thành nước uống là phù hợp. Mỗi tuần chỉ nên uống từ 2-3 ngày tuần. Mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 2-3 lần. Uống trước bữa ăn khoảng 20 phút để giảm bớt cảm giác thèm ăn và uống sau khi tập thể dục xong.

Loại đậu đen xanh lòng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng gluxit, tro, protit tự nhiên và chất béo. Bên cạnh đó nó còn chứa một lượng lớn khoáng chất dồi dào như canxi, phốt pho, vitamin C, vitamin PP, B1, sắt… Riêng phần vỏ chứa Anthoxyanozit. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu, nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú cho cơ thể.

Chúng ta chỉ nên uống nước đậu đen xanh lòng 2-3 ngày/tuần

Bên cạnh đó, bạn cũng cần để ý đến đối tượng sử dụng loại nước này. Không phải ai cũng có thể sử dụng nước đậu đen xanh lòng được. Theo các bác sĩ chuyên khoa, những người hay bị lạnh bụng, có các biểu hiện như là chân tay lạnh, thiếu lực thì không nên uống nước đậu đen xanh lòng. Ngoài ra, nếu bạn có triệu chứng như đi ngoài phân lỏng, người có thể chất hàn lạnh, cần thận trọng khi dùng nước đậu đen vì nó có tính mát, hàn. Bởi khi sử dụng có thể khiến các triệu chứng này trở nên nặng thêm và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Người già và trẻ em cũng là những đối tượng cần cẩn trọng khi uống nước đậu đen xanh lòng. Bởi đây là những đối tượng có thể trạng yếu, khó tiêu thụ lượng protein cao trong đậu đen nên dễ đầy bụng, đau bụng. Vì vậy để sử dụng nước đậu đen đúng cách thì bạn hãy lưu ý một số điểm trên nhé!

Đậu đen xanh lòng có tác dụng gì?

Đậu đen có tác dụng bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh tốt hơn hạt đậu trắng rất nhiều. Vì vậy, nước đậu đen xanh lòng có tác dụng chống ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được đậu đen xanh lòng chứa một lượng lớn molypdenum. Chất này có tác dụng tốt giúp khử độc tố trong các sản phẩm công nghiệp rất tốt. Cải thiện hiện tượng nhức đầu, chóng mặt buồn nôn, căng thẳng mệt mỏi. Bên cạnh đó đậu đen xanh lòng chứa rất nhiều chất selen. Chất selen có tác dụng rất quan trọng đối với chức năng gan, đặc biệt trong quá trình giải độc gan, giúp cho hoạt động trao đổi chất diễn ra suôn sẻ hơn.

Bên cạnh đó, uống nước đậu đen còn hỗ trợ được rất nhiều loại bệnh như:

Hỗ trợ điều trị bệnh tim, bảo vệ tim mạch

Trong đậu đen xanh lòng chứa một lượng lớn các các chất như delphinidin, petunidin. Đây là các chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và trao đổi chất béo, đào thải cholesterol xấu. Đồng thời đậu đen xanh lòng cũng rất giàu chất xơ giúp thải độc, phòng ngừa đột quỵ hiệu quả. Đặc biệt đậu đen xanh lòng chứa nhiều folate, magie giúp hệ tim mạch hoạt động tốt hơn. Vì vậy, đây là một trong những loại nước uống được bác sĩ khuyên sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

Uống nước đậu đen xanh lòng tốt cho tim mạch

Kích thích tiêu hóa, chống rối loạn tiêu hóa

Đậu đen xanh lòng trị bệnh gì? Một trong số những bệnh mà uống nước đậu đen hỗ trợ điều trị hiệu quả đó là chống rối loạn tiêu hóa. Đào thải các chất tồn đọng, các chất độc hại ra ngoài. Đồng thời cân bằng lượng vi khuẩn có lợi ở đường ruột, ngăn ngừa các bệnh đường tiêu hóa như táo bón, khó tiêu… duy trì mức độ pH, cân bằng độ axit, kiềm để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Điều trị chóng mặt, thiếu máu nên não

Đậu đen xanh lòng chứa hàm lượng sắt và mangan lớn, đáp ứng tới 38% các chất này trong cơ thể. Giúp cơ thể bổ sung máu, tốt cho là người già, khi não bộ thường xuyên bị thiếu, dẫn tới quá trình tạo oxy không được ổn định. Khi lượng sắt được bổ sung sẽ hỗ trợ sản xuất ra năng lượng oxy hoá, vận chuyển oxy, hô hấp các ty lạp thể và bất hoạt các gốc oxy có hại. Đặc biệt, với những phụ nữ mang thai, sắt giúp tạo nên một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Hơn nữa, chất này còn tham gia vào thành phần một số enzyme oxy hóa khử như catalase, peroxydase và các cytochrome. Đây là những chất xúc tác sinh học quan trọng trong cơ thể.

Còn mangan là một phần của enzyme chống oxy hóa superoxide effutase. Chất chống oxy hóa này quan trọng nhất trong cơ thể con người. Bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, không gây tổn hại đến tế bào trong cơ thể. Trong khi đó các gốc tự do được cho là góp phần gây lão hóa, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Vì vậy, uống nước đậu đen là một giải pháp tốt để nâng cao sức khỏe tổng thể cho chúng ta.

Ăn chè đậu đen cũng là giải pháp tốt nâng cao sức khỏe

Điều trị đái tháo đường, tiểu tiện khó

Hiện nay, uống nước đậu đen xanh lòng thường được các mẹ sử dụng để tăng sức đề kháng cho cả gia đình, trị những bệnh ốm vặt. Đặc biệt đây cũng là bí quyết vàng của mẹ giúp điều trị bệnh đái tháo đường. Bởi hạt đậu đen xanh lòng có hàm lượng chất xơ dồi dào, làm chậm quá trình hấp thu glucose vào trong máu. Vì đó mà có thể giảm và ổn định đường huyết. Đậu đen xanh lòng còn nhiều chứa các hoạt chất, khoáng chất nhưng lượng đường ít nên quá trình đào thải nước tiểu trong cơ thể được dễ dàng. Để kiểm soát các chỉ số đường huyết tốt mẹ nên nấu nước uống, nấu chè để ăn giúp thải độc cơ thể.

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Giúp giảm béo, giảm cân hiệu quả

Có rất nhiều chị em đã giảm cân thành công bằng việc uống nước đậu đen xanh lòng rang. Cách này hiệu quả là nhờ cung cấp arginine có công dụng giúp chuyển hóa năng lượng và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Ngoài ra, loại nước uống này còn chứa một lượng glutamine - một axit amin giúp cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn.

Hơn nữa, uống nước đậu đen rang trước bữa ăn còn bổ sung nhiều năng lượng và vitamin, khoáng chất, muối khoáng, hàm lượng cao chất xơ. Bạn sẽ không còn cảm giác đói khi uống nước đậu đen rang giảm cân. Đây chính là biết quyết tuyệt vời cắt giảm lượng thực phẩm đi vào cơ thể. Nhờ vào cơ chế này, cơ thể bắt buộc phải lấy chất béo dự trữ để duy trì hoạt động. Như vậy, các chất béo tích tụ lâu ngày sẽ được tiêu thụ làm tiêu hao mỡ thừa, săn chắc các bộ phận trên cơ thể. Nước đậu đen không chứa chất béo bão hòa nên rất an toàn cho giảm cân, mang đến hiệu quả nhanh cho các chị em. Chỉ trong 1-2 tháng bạn đã thấy cơ thể có sự thay đổi rõ rệt.

Dùng đậu đen xanh lòng rang, hãm nước uống giảm cân hiệu quả

Hy vọng qua đây đã giúp các bạn biết được đậu đen xanh lòng có công dụng gì. Vì vậy hãy cố gắng uống đậu đen xanh lòng đúng cách. Uống đúng cách vừa có tác dụng giảm cân lại hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh, giúp bạn nâng cao sức khỏe tổng thể. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên nấu chè, cháo và nước đậu đen xanh lòng cho cả gia đình sử dụng nhé!