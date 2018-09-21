Cách làm trà đậu đen xanh lòng giải nhiệt và giảm cân hiệu quả

Sống khỏe 21/09/2018 16:30

Bạn vừa muốn giải nhiệt lại có thể giảm cân hiệu quả đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không phải ăn kiêng kham khổ thì hãy nấu trà đậu đen xanh lòng để uống theo cách dưới đây.

Đậu đen xanh lòng được xem là dược liệu quý trong dân gian có tác dụng tốt trong việc làm giảm cholesterol trong máu, giàu chất xơ, chống ung thư, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, giàu năng lượng, hàm lượng protein cao, giữ lượng đường trong máu ổn định… Đối với phái đẹp, đậu đen xanh lòng có thể giúp giải nhiệt, hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đặc biệt là giảm cân an toàn mà không cần phải nhịn ăn nhịn uống.  

Tại sao uống trà đậu đen xanh lòng có thể giảm cân?

Sở dĩ trà đậu đen xanh lòng có thể giảm cân hiệu quả là do lượng protein thực vật, chất xơ dồi dào trong loại đậu này có tác dụng hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, đẩy nhanh tốc độ đào thải độc tốc, chất béo ra khỏi cơ thể. Như vậy, sau một thời gian ngắn sử dụng cơ thể sẽ được thanh lọc, săn chắc đồng thời hạn chế tối đa tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Chọn hạt đậu đen to, mẩy để làm trà đậu đen xanh lòng
Chọn hạt đậu đen to, mẩy để làm trà đậu đen xanh lòng

Bên cạnh đó, loại đậu đen xanh lòng còn chứa lượng lớn phốt pho, magiê, magan, đặc biệt là vitamin nhóm B góp phần phá hủy các liên kết của chất béo, đốt cháy mỡ thừa tích tụ quanh các vùng như bụng, đùi, bắp chân, bắp tay hiệu quả. Chính vì có công dụng tốt như vậy nên hiện nay nhiều chị em đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về cách làm trà đậu đen xanh lòng làm tại nhà uống hàng ngày, không cần lo lắng về chất lượng, thành phần cũng như chất bảo quản như khi mua ngoài.

Cách làm trà đậu đen xanh lòng

Để làm trà đậu đen xanh lòng bạn hãy ra chợ mua đậu đen về. Sau đó hãy rửa sạch, lọc các hạt lép, sâu, chỉ lấy hạt chắc và mẩy, rồi để cho ráo. Sau đó:

- Bắc chảo lên bếp, cho đậu vào rang, đảo thật đều tay. Bạn rang với lửa nhỏ đến khi nào hạt đậu ngả sang màu vàng, có mùi thơm thì bạn tắt bếp.

- Sau khi rang chín bạn trút đậu ra đĩa rồi đem hạ thổ, để nguội và cho vào hộp kín dùng dần.

- Mỗi lần muốn uống trà đậu đen xanh lòng, bạn hãy lấy phần đậu đã rang chín cho vào ấm và đun sôi khoảng 10 phút, sau đó bắc xuống ủ nóng cho trà thục. Bạn có thể uống nóng hoặc thích ngọt thì cho thêm chút đường. Ngoài ra, bạn có thể cho đậu đen rang vào hãm như trà, tuy nhiên không nên ngâm quá lâu hạt đậu sẽ nhừ, lên men như vậy sẽ không ngon.

Trà đậu đen xanh lòng có tác dụng tốt trong việc giải nhiệt, giảm cân
Trà đậu đen xanh lòng có tác dụng tốt trong việc giải nhiệt, giảm cân

Trà đậu đen uống rất thơm, có vị mát và hơi ngọt. Bạn có thể uống thay nước và uống cả ngày với một ấm trà đậu đen nếu uống không hết thì có thể bỏ vào tủ lạnh bảo quản để dùng dần.

Với cách làm trà đậu đen xanh lòng ở trên, bạn sẽ có một loại nước uống ngon miệng, giúp thanh lọc, giải nhiệt cho cơ thể mà vóc dáng còn thon gọn, săn chắc.

Cách uống trà đậu đen xanh lòng giúp giải nhiệt và giảm cân hiệu quả

Để cơ thể thanh lọc, giải nhiệt và cân nặng có thể giảm ù ù mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì mỗi ngày bạn uống 2 cốc trà đậu đen xanh lòng là phù hợp. Nhưng mỗi lần chỉ nên uống một cốc và uống trước bữa cơm khoảng 30 phút.

Uống 1 cốc trước khi ăn có tác dụng giảm cân hiệu quả
Uống 1 cốc trước khi ăn có tác dụng giảm cân hiệu quả

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng thuốc Đông y hoặc bị viêm loét dạ dày nặng thì không được uống trà đậu đen xanh lòng.

Bạn thấy đấy, cách làm trà đậu đen xanh lòng để giải nhiệt và giảm cân hiệu quả thật đơn giản phải không, không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu kỹ thuật hay phức tạp gì cả. Vì vậy, bạn hãy lưu lại cách làm này nhé! 

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