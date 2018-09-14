Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu

Mẹ bầu 14/09/2018 15:00

Với cách làm sữa đậu đen rang đơn giản cho bà bầu dưới đây, chị em có thể yên tâm duy trì vóc dáng, cải thiện làn da và tránh táo bón khi mang thai cực hiệu quả.

Thay vì uống nước lọc mỗi ngày, bà bầu có thể học cách làm sữa đậu đen rang cho mình sử dụng thay nước lọc. Sữa đậu đen chứa rất nhiều chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe bà mẹ mang thai và em bé trong bụng.

Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 1

Sữa đậu đen có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ thừa trong cơ thể

Sữa đậu đen mang đặc tính thanh mát giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, mẹ bầu không lo ăn quá nhiều chất ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Đồng thời, uống sữa đậu đen còn giúp mẹ bầu giảm bớt mỡ thừa, có một vóc dáng đẹp hơn và làn da sáng khỏe hơn khi mang thai.

Trong đậu đen chứa rất nhiều chất có lợi cho hệ tiêu hóa, khi đun thành nước uống hàng ngày sẽ cung cấp đủ các loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và đảm bảo bà bầu không bị táo bón trong suốt thai kỳ.

Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa đậu đen rang cho bà bầu

Cách làm sữa đậu đen rang cho bà bầu uống hàng ngày rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên liệu dưới đây.

Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 2

Chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu hết sức đơn giản là đã có thể làm nước đậu đen rang giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả

- Đậu đen loại ngon: 200g

- Nước uống: 1.5 lít

- Đường phèn (nếu mẹ bầu hảo ngọt)

- Sữa tươi không đường: 200ml (có thể có hoặc không)

- Chảo rang đậu, nồi đun nước, bình thủy tinh có nắp đậy, cốc uống sữa,...

Cách làm sữa đậu đen rang cho bà bầu

Bạn lưu ý nên làm nước đậu đen rang theo ngày và uống hết trong ngày. Bảo quản nước trong tủ lạnh ở ngăn mát để dễ uống hơn và giúp sữa đậu đen rang không bị biến chất khi sử dụng.

Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 3

Sữa đậu đen bổ sung nhiều canxi, sắt, kẽm và các chất khác tốt cho sức khỏe mẹ và bé

- Đậu đen vo sạch 2-3 nước, loại bỏ những hạt lép, hạt mốc hỏng

- Bắc chảo lên bếp, vặn lửa nhỏ để nóng chảo rồi đổ đậu đen vào, đảo đều tay cho khô hạt đậu và để đậu không bị cháy

- Liên tục đảo đậu đen trong chảo với lửa nhỏ, đến khoảng 10-15 phút thấy hạt đậu nứt tách ra là được

- Chuẩn bị 1 nồi nước khoảng 1.5 đến 2 lít đổ sao cho nước ngập mặt đậu, đem đun sôi rồi vặn nhỏ lửa đun khoảng 20 phút

- Bắc nồi nước đậu đen ra, ủ thêm 10 phút rồi chắt nước ra cốc là có thể uống được ngay

Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 4

Sữa đậu đen có thể uống ngay sau khi nấu hoặc để lạnh uống trong ngày vừa ngon vừa bổ dưỡng

Để tăng thêm phần dinh dưỡng, bà bầu có thể pha thêm sữa tươi không đường vào ly sữa đậu đen của mình để uống hàng ngày. Sữa đậu nên nên uống nhạt thì sẽ thanh lọc cơ thể tốt hơn. Nếu mẹ bầu thích ngọt có thể bỏ đường phèn vào sau khi chắt sữa đậu đen ra cốc để tăng thêm vị ngọt cho dễ uống.

Sữa đậu đen rất tốt cho cơ thể bà bầu, là thức uống giúp thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ sức khỏe, lưu thông khí huyết. Mỗi ngày một ly sữa đậu đen rang sẽ giúp mẹ bầu trẻ khỏe, tránh các loại bệnh tật, đặc biệt là táo bón khi mang thai.

Uống nước đậu đen đúng cách giúp cân nặng giảm 'vù vù'

Uống nước đậu đen đúng cách giúp cân nặng giảm 'vù vù'

Uống nước đậu đen là một trong những phương pháp giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   trà sữa đậu đen cách làm trà sữa đậu đen bà bầu uống nước đậu đen rang công dụng của nước đậu đen giảm cân bằng nước đậu đen

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 40 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay