Cách làm sữa đậu đen vừa mát vừa giàu dinh dưỡng cho bà bầu

Thay vì uống nước lọc mỗi ngày, bà bầu có thể học cách làm sữa đậu đen rang cho mình sử dụng thay nước lọc. Sữa đậu đen chứa rất nhiều chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe bà mẹ mang thai và em bé trong bụng.

Sữa đậu đen mang đặc tính thanh mát giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, mẹ bầu không lo ăn quá nhiều chất ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Đồng thời, uống sữa đậu đen còn giúp mẹ bầu giảm bớt mỡ thừa, có một vóc dáng đẹp hơn và làn da sáng khỏe hơn khi mang thai.

Sữa đậu đen có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ thừa trong cơ thể

Trong đậu đen chứa rất nhiều chất có lợi cho hệ tiêu hóa, khi đun thành nước uống hàng ngày sẽ cung cấp đủ các loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và đảm bảo bà bầu không bị táo bón trong suốt thai kỳ.

Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa đậu đen rang cho bà bầu

Cách làm sữa đậu đen rang cho bà bầu uống hàng ngày rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên liệu dưới đây.

Chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu hết sức đơn giản là đã có thể làm nước đậu đen rang giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả

- Đậu đen loại ngon: 200g

- Nước uống: 1.5 lít

- Đường phèn (nếu mẹ bầu hảo ngọt)

- Sữa tươi không đường: 200ml (có thể có hoặc không)

- Chảo rang đậu, nồi đun nước, bình thủy tinh có nắp đậy, cốc uống sữa,...

Cách làm sữa đậu đen rang cho bà bầu

Bạn lưu ý nên làm nước đậu đen rang theo ngày và uống hết trong ngày. Bảo quản nước trong tủ lạnh ở ngăn mát để dễ uống hơn và giúp sữa đậu đen rang không bị biến chất khi sử dụng.

Sữa đậu đen bổ sung nhiều canxi, sắt, kẽm và các chất khác tốt cho sức khỏe mẹ và bé

- Đậu đen vo sạch 2-3 nước, loại bỏ những hạt lép, hạt mốc hỏng

- Bắc chảo lên bếp, vặn lửa nhỏ để nóng chảo rồi đổ đậu đen vào, đảo đều tay cho khô hạt đậu và để đậu không bị cháy

- Liên tục đảo đậu đen trong chảo với lửa nhỏ, đến khoảng 10-15 phút thấy hạt đậu nứt tách ra là được

- Chuẩn bị 1 nồi nước khoảng 1.5 đến 2 lít đổ sao cho nước ngập mặt đậu, đem đun sôi rồi vặn nhỏ lửa đun khoảng 20 phút

- Bắc nồi nước đậu đen ra, ủ thêm 10 phút rồi chắt nước ra cốc là có thể uống được ngay

Sữa đậu đen có thể uống ngay sau khi nấu hoặc để lạnh uống trong ngày vừa ngon vừa bổ dưỡng

Để tăng thêm phần dinh dưỡng, bà bầu có thể pha thêm sữa tươi không đường vào ly sữa đậu đen của mình để uống hàng ngày. Sữa đậu nên nên uống nhạt thì sẽ thanh lọc cơ thể tốt hơn. Nếu mẹ bầu thích ngọt có thể bỏ đường phèn vào sau khi chắt sữa đậu đen ra cốc để tăng thêm vị ngọt cho dễ uống.

Sữa đậu đen rất tốt cho cơ thể bà bầu, là thức uống giúp thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ sức khỏe, lưu thông khí huyết. Mỗi ngày một ly sữa đậu đen rang sẽ giúp mẹ bầu trẻ khỏe, tránh các loại bệnh tật, đặc biệt là táo bón khi mang thai.