Cách nấu nước đậu đen đường phèn ngon ngọt, thanh mát, ăn là mê!

Theo Đông Y, đậu đen có vị ngọt, tính bình, đi vào hai kinh can thận. Đậu đen có tác đụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, sáng mắt,…

Chè vốn là một trong món ngon vô cùng quen thuộc với mỗi gia đình Việt. Từ công dụng để giải nhiệt ngày nóng, hay đơn giản chỉ là món ngọt thanh hấp dẫn để gia đình cùng nhâm nhi, các món chè ngọt thơm, đa dạng hương vị đều được mọi thực khách ở các độ tuổi yêu thích. Trong đó, quen thuộc nhất có lẽ là món chè đậu đen đường phèn, với vị ngọt thanh, bùi bùi hấp dẫn, thưởng thức vào những trưa hè nắng nóng thì chẳng còn gì hơn nữa nhé! Hôm nay, hãy cùng khám phá từ A-Z về món chè đậu đen đường phèn nhà nhà người người đều yêu thích này ngay nhé!

Đậu đen thường được chế biến thành chè hoặc rang lên nấu uống. Đây được xem là mẹo chăm sóc sức khỏe ngày hè của nhiều chị em.

Trong đậu đen có chứa các chất như glucid 53%, protein 24%, lipid 1,7% và các vitamin, các acid amin; các nguyên tố vô cơ: Ca, P, Fe… giúp bồi bổ sức khỏe , tăng cường sức lực hiệu quả.

Đậu đen thường được rang lên nấu uống -Ảnh: Internet

Cụ thể công dụng của đậu đen:

Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể: bổ máu, giúp nhuận tràng, da và tóc khỏe mạnh, bóng mướt.

Chữa chứng tiêu khát do thận hư, chữa trị nhiều bệnh như chữa thận yếu, mặt sưng phù

Thanh nhiệt, giải độc

Giúp xương chắc khỏe

Chữa chứng phong thấp tê liệt, thấp khớp.

Đậu đen giúp lợi sữa cho phụ nữ đang thời kỳ cho con bú -Ảnh: Internet

Lợi sữa cho phụ nữ đang thời kỳ cho con bú

Giảm huyết áp

Kiểm soát tiểu đường:

Phòng ngừa ung thư

Giảm cân hiệu quả, duy trì cân nặng.

Bạn có thể ăn chè đậu đen kèm chút muối giúp giải nhiệt rất tốt và cân bằng điện giải do mồ hôi ra nhiều mất nước hiệu quả. Hoặc có thể dùng đậu đen kết hợp thiên hoa phấn hai vị lượng bằng nhau đem tán nhỏ, làm thành viên dùng chung với nước sắc đậu đen.

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2. Cách nấu nước đậu đen đường phèn chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản, dinh dưỡng cho món chè đậu đen đường phèn!

Đậu đen lòng xanh: 500gam

Đường phèn: 200gam

Gừng

Nước lọc

Các bước tiến hành nấu chè đậu đen đường phèn ngọt mát, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế đậu đen

Ngâm mềm đậu đen ít nhất là 2 tiếng!

- Đầu tiên, đậu đen mua về, bạn đem ngâm trong hơn 2 tiếng, tốt nhất là ngâm qua đêm để hạt đậu trương nước, mềm ra, để tiết kiệm thời gian nấu hơn.Ngâm đậu đen để hạt đậu trương nước sẽ mềm ra và thời gian nấu ngắn hơn

- Sau đó, bạn chỉ cần nhặt bỏ bớt những hạt nổi lên bề mặt nước và hạt bị sâu, rồi vớt đậu ra và vo lại thật sạch với một lần nước nữa là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Nấu đậu đen đường phèn

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho đậu đen vào nồi cùng 2 lít nước và đun với lửa lớn.

- Tiến hành hầm đậu đen trong khoảng 30 phút, cho đến khi thấy đậu đen bắt đầu sôi thì bạn cho đun nhỏ lửa lại.

Gạn nước đậu đen để riêng ra tô -Ảnh: Internet

- Sau đó, khi thấy đậu đen đã chín nhừ, bạn chỉ cần gạn nước đậu đen để riêng ra tô là được.

Đậu được hầm nhừ -Ảnh: Internet

- Với phần hạt đậu đen để trong nồi, bạn tiến hành cho thêm đường phèn vào chung.

Cho thêm đường vào chung với đậu -Ảnh: Internet

- Cuối cùng, bạn đổ thêm nước đậu đã tách riêng ra vào nồi và tiến hành đun nhỏ lửa trong vòng 15 đến 20 phút là đạt nhé.

Bước 3: Hoàn thành món chè đậu đen đường phèn

Đến đây thì bạn chỉ cần thêm một ít gừng xắt nhỏ bỏ vào trước lúc tắt bếp để tăng thêm hương vị, và giúp khi ăn dễ tiêu hơn là có thể thưởng thức ngay rồi đấy nhé!

Thêm một ít gừng xắt nhỏ bỏ vào -Ảnh: Internet

Thành phẩm

Chén chè đậu đen ngọt mát, thơm ngon, đánh bay cơn nắng nóng!

Chén chè đậu đen đường phèn ngọt thanh hấp dẫn với từng hạt đậu mềm bùi, ngọt thơm bắt vị. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản cùng vài công đoạn đơn giản, là bạn đã có ngay cho mình và gia đình nồi chè thanh mát, giải nhiệt cho những ngày hè nóng nực!

Cách chọn mua đậu đen ngon, an toàn

- Bạn nên chọn mua những hạt đậu đen xanh lòng, có vỏ mỏng, màu đen bóng đẹp và hạt tròn đều và có mùi thơm đặc trưng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thử bằng cách bóp mạnh vào hạt, nếu hạt đậu vẫn như cũ thì là hạt ngon. Còn nếu bóp nghe tiếng kêu thì chắc chắn hạt bị rỗng ruột, không nên chọn loại hạt này.

- Ngoài ra, không nên chọn mua những hạt bị lép, có mùi mốc, màu sắc nhợt nhạt, vì đó là dấu hiệu đậu đã bị để lâu ngày và sắp ẩm mốc.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món chè đậu đen đường phèn ngon mát, bổ dưỡng cho sức khỏe và rất phù hợp trong mùa hè nóng bức này. Với món chè vừa dễ ăn, dễ nấu như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chiều chiều nóng nực như này mà được thưởng thức chén chè đậu đen này thì còn gì bằng nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!