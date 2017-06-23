Cách nấu nước đậu đen để uống cho bạn trẻ mãi không già

Đậu đen chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, nó còn chứa một lượng lớn chất đạm, chất bột đường và thành phần chất xơ cao. Đậu đen có hợp chất chống oxy hóa mang tên anthocyanins, nhiều hơn gấp nhiều lần so với quả dâu tây, mâm xôi hay nho, những loại đậu màu càng đen thẫm thì lại càng chứa nhiều hợp chất này.

Đậu đen là một loại ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe con người. Không chỉ vậy, nó còn có nhiều công dụng khác trong việc chăm sóc làn da và vóc dáng hiệu quả. Do đó, đậu đen được chị em biết đến ngày càng nhiều nhờ tác dụng tuyệt vời của nó. Nếu bạn chưa biết cách nấu nước đậu đen để uống thì hãy đọc bài viết này ngay sau đây.

Chính vì những thành phần này đã giúp đậu đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như làm đẹp . Đậu đen giúp cân bằng lượng đường trong máu, giảm tình trạng cao huyết áp, tăng cường lưu thông máu, kháng viêm, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm, chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Đồng thời, chất xơ có trong đậu đen giúp hạn chế quá trình tích tụ mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả Các vitamin nhóm B cùng khoáng chất cung cấp sinh dưỡng cho làn da phát triển khỏe mạnh, trắng mịn không tì vết.

Nhờ những công dụng tuyệt vời này của đậu đen mà nó càng được nhiều chị em phụ nữ sử dụng. Không chỉ là ăn mà còn nấu nước đậu đen để uống.

Cách nấu nước đậu đen để uống

Chuẩn bị: Đậu đen chọn hạt sẫm màu, tròn mẩy (300 gram), nước (2 lít), nồi nấu.

Thực hiện:

- Đậu đen ngâm muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước.

- Ngâm một lần nữa với nước khoảng vài tiếng đồng hồ để đậu đen được nở hoàn toàn.

- Lấy 2 lít nước cho vào nồi đun sôi rồi cho toàn bộ số đậu đen vào nấu chung.

- Đợi nước sôi rồi vặn lửa nhỏ lại.

- Tiếp tục đun đến khi nào đậu đen chín hoàn toàn, lúc này hãy thêm chút muối vào.

- Gạt lấy nước, để nguội rồi bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Ngoài công thức đơn giản này, bạn còn có thể áp dụng cách nấu nước đậu đen để uống khác khi kết hợp với một vài loại thực phẩm.

Chuẩn bị: Đậu đen (200 gram), đậu xanh (100 gram), đậu nành (50 gram), nước (2 lít), nồi nấu.

Thực hiện:

- Các loại đậu cũng được rửa sạch.

- Cho tất cả vào nồi rồi đem rang trên ngọn lửa nhỏ dần.

- Rang đến khi nào đậu bốc mùi thơm và hạt đã rang chín hoàn toàn.

- Cho toàn bộ hạt đậu đã rang vào nồi nước, đun sôi.

- Đun trên ngọn lửa vừa phải khoảng 20 phút rồi tắt bếp.

- Lọc lấy nước.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 2 – 3 ngày.

Uống nước đậu đen như thế nào là hợp lý?

Mỗi ngày, bạn nên uống khoảng 2 ly nước đậu đen, uống trước mỗi bữa ăn nếu như bạn muốn giảm cân nhanh chóng. Còn uống sau bữa ăn nếu muốn duy trì cân nặng của mình.

Uống nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da trở nên mịn màng, trắng hồng và trẻ hóa làn da. Đồng thời, tùy vào từng trường hợp mà nó còn hỗ trợ tăng hay giảm cân rất tốt.

Thông thường, muốn giảm cân, bạn hãy uống 1 ly nước đậu đen không bỏ đường trước bữa ăn. Thành phần chất xơ sẽ giúp cơ thể cảm thấy no và ít ăn hơn so với bình thường, duy trì như vậy mỗi ngày sẽ hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Còn nếu bạn muốn tăng cân, thì hãy sử dụng nước đậu đen thêm đường hoặc sữa đặc uống sau bữa ăn là đạt hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là cách nấu nước đậu đen để uống giúp bạn luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh. Hãy mua đậu đen về và áp dụng ngay nếu bạn muốn chăm sóc cơ thể một cách hoàn hảo nhất.