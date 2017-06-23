Cách nấu nước đậu đen để uống cho bạn trẻ mãi không già

Sức khỏe 23/06/2017 11:53

Bạn muốn có làn da đẹp mịn màng với một ngoại hình nóng bỏng thì hãy học ngay cách nấu nước đậu đen để uống mỗi ngày. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng về kết quả sau đó.

Đậu đen là một loại ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe con người. Không chỉ vậy, nó còn có nhiều công dụng khác trong việc chăm sóc làn da và vóc dáng hiệu quả. Do đó, đậu đen được chị em biết đến ngày càng nhiều nhờ tác dụng tuyệt vời của nó. Nếu bạn chưa biết cách nấu nước đậu đen để uống thì hãy đọc bài viết này ngay sau đây.

Lợi ích của đậu đen

Đậu đen chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, nó còn chứa một lượng lớn chất đạm, chất bột đường và thành phần chất xơ cao. Đậu đen có hợp chất chống oxy hóa mang tên anthocyanins, nhiều hơn gấp nhiều lần so với quả dâu tây, mâm xôi hay nho, những loại đậu màu càng đen thẫm thì lại càng chứa nhiều hợp chất này.

Đậu đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo
Đậu đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo (Ảnh: Internet)

Chính vì những thành phần này đã giúp đậu đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như làm đẹp. Đậu đen giúp cân bằng lượng đường trong máu, giảm tình trạng cao huyết áp, tăng cường lưu thông máu, kháng viêm, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm, chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Đồng thời, chất xơ có trong đậu đen giúp hạn chế quá trình tích tụ mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả Các vitamin nhóm B cùng khoáng chất cung cấp sinh dưỡng cho làn da phát triển khỏe mạnh, trắng mịn không tì vết.

Nhờ những công dụng tuyệt vời này của đậu đen mà nó càng được nhiều chị em phụ nữ sử dụng. Không chỉ là ăn mà còn nấu nước đậu đen để uống.

Cách nấu nước đậu đen để uống

Chuẩn bị: Đậu đen chọn hạt sẫm màu, tròn mẩy (300 gram), nước (2 lít), nồi nấu.

Thực hiện:

-    Đậu đen ngâm muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước.

-    Ngâm một lần nữa với nước khoảng vài tiếng đồng hồ để đậu đen được nở hoàn toàn.

-    Lấy 2 lít nước cho vào nồi đun sôi rồi cho toàn bộ số đậu đen vào nấu chung.

-    Đợi nước sôi rồi vặn lửa nhỏ lại.

-    Tiếp tục đun đến khi nào đậu đen chín hoàn toàn, lúc này hãy thêm chút muối vào.

-    Gạt lấy nước, để nguội rồi bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Nấu nước đậu đen uống mỗi ngày giúp da đẹp và dáng chuẩn
Nấu nước đậu đen uống mỗi ngày giúp da đẹp và dáng chuẩn (Ảnh: Internet)

Ngoài công thức đơn giản này, bạn còn có thể áp dụng cách nấu nước đậu đen để uống khác khi kết hợp với một vài loại thực phẩm.

Chuẩn bị: Đậu đen (200 gram), đậu xanh (100 gram), đậu nành (50 gram), nước (2 lít), nồi nấu.

Thực hiện:

-    Các loại đậu cũng được rửa sạch.

-    Cho tất cả vào nồi rồi đem rang trên ngọn lửa nhỏ dần.

-    Rang đến khi nào đậu bốc mùi thơm và hạt đã rang chín hoàn toàn.

-    Cho toàn bộ hạt đậu đã rang vào nồi nước, đun sôi.

-    Đun trên ngọn lửa vừa phải khoảng 20 phút rồi tắt bếp.

-    Lọc lấy nước.

-    Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 2 – 3 ngày.

Uống nước đậu đen như thế nào là hợp lý?

Mỗi ngày, bạn nên uống khoảng 2 ly nước đậu đen, uống trước mỗi bữa ăn nếu như bạn muốn giảm cân nhanh chóng. Còn uống sau bữa ăn nếu muốn duy trì cân nặng của mình.

Nấu nước đậu đen uống 2 ly mỗi ngày là mang lại kết quả
Nấu nước đậu đen uống 2 ly mỗi ngày là mang lại kết quả (Ảnh: Internet)

Uống nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da trở nên mịn màng, trắng hồng và trẻ hóa làn da. Đồng thời, tùy vào từng trường hợp mà nó còn hỗ trợ tăng hay giảm cân rất tốt.

Thông thường, muốn giảm cân, bạn hãy uống 1 ly nước đậu đen không bỏ đường trước bữa ăn. Thành phần chất xơ sẽ giúp cơ thể cảm thấy no và ít ăn hơn so với bình thường, duy trì như vậy mỗi ngày sẽ hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Còn nếu bạn muốn tăng cân, thì hãy sử dụng nước đậu đen thêm đường hoặc sữa đặc uống sau bữa ăn là đạt hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là cách nấu nước đậu đen để uống giúp bạn luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh. Hãy mua đậu đen về và áp dụng ngay nếu bạn muốn chăm sóc cơ thể một cách hoàn hảo nhất.

Từ khóa:   giảm cân bằng nước đậu đen làm trắng da với nước đậu đen bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 57 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 57 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm