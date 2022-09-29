Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ, cứ 86g đậu đen nấu chín chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Bà bầu uống nước đậu đen có tốt không ? - là một trong số rất nhiều câu hỏi thường gặp của các chị em mang thai về thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Để đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, mời các mom hãy cùng chúng tôi đi tìm ngay câu trả ở bài viết dưới đây nhé!

Theo các nhà nghiên cứu dinh dưỡng, đậu đen là ngũ cốc có chứa hàm lượng protein cao và rất nhiều acid amin thiết yếu, nhiều vitamin.

Nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu quý giá này, đậu đen xứng danh là nguồn nguyên liệu vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng với nhiều công dụng hữu ích cho mẹ và bé.

Trong đậu đen còn chứa khoáng chất phong phú như canxi, kẽm, sắt, beta caroten... có lợi cho sức khỏe thai kỳ của mẹ, giúp thai nhi phát triển tốt.

Uống nước đậu đen lợi sữa cho con

2. Giảm nguy cơ khuyết tật ở thai nhi

Mẹ bầu nên ăn nhiều đậu đen trước khi mang thai và trong 3 tháng đầu thai kỳ để hạn chế nguy cơ khuyết tật ở thai nhi.

Uống nước đậu đen giúp hạn chế nguy cơ khuyết tật ở thai nhi

Đậu đen cung cấp Vitamin B và axit folic giúp ngăn ngừa khuyết tật ở dây thần kinh xương sống, khuyết tật bẩm sinh ở não và giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi.

3. Giải nhiệt cho mẹ bầu

Đậu đen có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, bổ gan thận... giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng, oi hanh.

Đậu đen giúp giải nhiệt cho mẹ bầu hiệu quả trong những ngày nắng nóng, oi hanh

Uống nước đậu đen rất thích hợp dùng cho thai kỳ để khắc phục cơ thể thường xuyên "nóng trong" của mẹ bầu.

4. Cân bằng tâm trạng

Trong thai kỳ, tâm trạng của mẹ bầu thường thay đổi thất thường, nhạy cảm hơn… gây ảnh hưởng xấu đến cả mẹ và bé.

Uống nước đậu đen rang giúp mẹ bầu có tinh thần vui khỏe

Uống nước đậu đen hay ăn 1 ly chè đậu đen là cách cân bằng tâm trạng, nâng cao thể trạng giúp mẹ bầu có tinh thần vui khỏe.

5. Giữ ổn định cân nặng

Trong thai kỳ, mẹ bầu thường ám ảnh với vấn đề cân nặng. Làm sao để tăng cân đủ chuẩn cho thai nhi mà không tăng cân thái quá gây ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ con và vóc dáng về sau.

Tuy nhiên, mẹ bầu có thể yên tâm vì đậu đen là thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo nhé, thoải mái ăn mà chẳng lo ngại gì về cân nặng.

Uống nước đậu đen đảm bảo giúp tăng cường năng lượng, dinh dưỡng mà không gây tăng cân nhanh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu dùng đậu đen sẽ đảm bảo giúp tăng cường năng lượng, dinh dưỡng mà không gây tăng cân nhanh.

Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể dùng đậu đen nấu nước hoặc chế biến thành các món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng và giúp giảm cảm giác thèm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mẹ bầu sẽ đảm bảo không thừa chất mà vẫn có thể nuôi con khỏe.

Lưu ý: chị em cần hạn chế dùng đường khi uống nước, ăn các món ăn vặt chế biến từ đậu đen.

6. Ngăn ngừa táo bón, trĩ

Đậu đen giúp các mẹ bầu ngăn ngừa nguy cơ táo bón và bệnh trĩ

Trong đậu đen có chứa nhiều chất xơ giúp các mẹ bầu ngăn ngừa nguy cơ táo bón và bệnh trĩ. Mẹ bầu nên ăn cả hạt đậu thay vì chỉ uống nước để phát huy cao công dụng này.

7. Làm đẹp da trước và sau sinh

Đậu đen chứa giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp làn da mẹ bầu căng sáng, mịn màng. Bổ sung đậu đen hàng ngày là bí quyết giúp chị em bầu bì mà vẫn khỏe và đẹp.

Bổ sung đậu đen hàng ngày là bí quyết làm đẹp da trước và sau sinh

Cách nấu nước đậu đen đơn giản tại nhà

Nước đậu đen ngọt thơm, dinh dưỡng và siêu dễ chế biến tại nhà!

Cách phổ biến nhất là đem ngâm đậu đen với nước, để qua đêm trước khi đem nấu hoặc rang lên rồi làm nước uống.

Sau khi đã ngâm đậu, tiếp tục thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Rửa sạch, loại bỏ các hạt đậu bị hư hay bị lép.

- Bước 2: Cho vào chảo rang lên cho đến khi có màu vàng và có mùi thơm. Nếu đem rang nhiều đậu mà không dùng hết, có thể bỏ vào lọ, đậy kín và sử dụng dần trong 1 tuần.

- Bước 3: Cho đậu đã rang vào nước đang sôi, để lửa nhỏ và tiếp tục nấu cho đến khi sôi lại rồi tắt bếp. Không mở nắp và để ủ như thể trong ít nhất 10 phút là có thể dùng.

Khi uống có thể thêm ít đường hoặc muối tùy khẩu vị mỗi người. Thông thường, bà bầu nên uống tầm 750ml nước đậu đen mỗi ngày, nên chia ra 3-4 lần uống.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về công dụng của đậu đen với sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu. Hi vọng qua bài viết này, các mẹ bầu đã phần nào hiểu rõ hơn về những công dụng tuyệt vời của đậu đen, đồng thời xây dựng được một thực đơn khoa học từ đậu đen để giúp mẹ và bé đều khỏe đẹp nhé!