Uống nước đậu đen đúng cách giúp cân nặng giảm 'vù vù'

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/06/2018 14:45

Uống nước đậu đen là một trong những phương pháp giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Một trong những công thức giảm cân tự nhiên an toàn đang được chị em truyền tai nhau đó là uống nước đậu đen. Nếu bạn đang đau đầu với những ngấn mỡ thừa thì đọc ngay nội dung hữu ích sau đây.

Vì sao uống nước đậu đen giảm cân?

Thông thường một chén nước đậu đen có chưa 15 gram protein và không có chất béo bão hòa nên mang đến hiệu quả cao trong việc giảm cân.

Đậu đen còn bổ sung dưỡng chất, chống đói, chống thèm ăn. Nhờ vậy, bạn có thể duy trì quá trình giảm cân lâu hơn.

Đậu đen chứa nhiều Vitamin, khoáng chất có công dụng giải độc, bổ máu, bồi bổ cơ thể.

Đây cũng là thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể.

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Uống nước đậu đen đúng cách là phương pháp giảm cân cực kỳ nhanh - Ảnh: Internet

Với cách dùng nước đậu đen giảm cân, chị em có thể an tâm phần nào về quá trình ăn kiêng. Vì khi dùng nước đậu đen, bạn sẽ có cảm giác không thèm ăn nhiều. Điều này quả thật lý tưởng với những phụ nữ đang trong quá trình giảm cân.

Dùng nước uống đậu đen đúng cách

Uống nước đậu đen giảm cân cần đảm bảo khoa học và đúng cách thì mới mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn không nên uống quá nhiều hoặc quá ít. Quá ít thì sẽ không phát huy được tác dụng và nếu uống quá nhiều có thể gây những tác dụng phụ không mong muốn làm ảnh hưởng sức khỏe.

Dưới đây là gợi ý những cách dùng nước đậu đen giảm cân hiệu quả:

Nước đậu đen nguyên chất

Với cách này, bạn rửa sạch hạt đậu đen rồi mang đi đun sôi cho đến khi chúng nhừ hẳn. Thay vì cho đường vào, bạn nên dùng mật ong. Sau đó, bạn dùng nước đậu đen này uống thay cho nước lọc mỗi khi khát.

Nước đậu đen giúp đào thải độc tố trong gan, thanh nhiệt, ngăn chặn sự hình thành mỡ trong cơ thể hiệu quả. Việc dùng mật ong thay đường hoàn toàn hợp lý vì có thể ngăn cản sự tiết mồ hôi quá mức giúp cơ thể bạn tránh mất nước, khỏe mạnh hơn. 

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Không chỉ giúp giảm cân, uống nước đậu đen còn là cách thanh lọc, giải độc cho cơ thể - Ảnh: Internet

Chè đậu đen

Nói là chè nhưng thực ra là bạn mang đậu đen đi hầm nhừ rồi ăn mỗi ngày. Nhưng món này không có đường. Vì đường vào cơ thể có thể chuyển hóa thành mỡ nhanh chóng.

Thay vào đó, bạn có thể dùng một ít muối cho dễ ăn, vì cơ bản hạt đậu đen cũng đã có vị thanh ngọt sẵn rồi.

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Ngoài uống nước, bạn có thể ăn chè đậu đen để giảm cân - Ảnh: Internet

Trên đây là những cách dùng nước đậu đen giảm cân hiệu quả đã được nhiều chị em áp dụng. Bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà nếu không muốn tốn kém hoặc mất quá nhiều thời gian đến spa.

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