Sắp tham gia buổi tiệc quan trọng, đây là cách giảm cân cấp tốc chị em cần áp dụng

Ngủ nhiều quá hay ít quá đều không tốt. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra việc này còn dẫn đến tăng cân.

Giảm cân cấp tốc thế nào để kịp có diện mạo xinh đẹp mà không bị mệt mỏi, đuối sức? Những cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết chuyện đó nhanh chóng.

Nước có lợi cho mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là công cụ giúp bạn giảm cân cấp tốc và sở hữu vóc dáng thon gọn, mảnh mai.

Bởi vậy giấc ngủ cũng rất quan trọng trong quá trình giảm cân của bạn. Giấc ngủ còn có nhiều tác dụng khác như giúp bạn ăn ít hơn, làm giảm mỡ bụng, ngăn chặn các gen gây béo.

Ngoài lợi ích loại bỏ độc tố và chất cặn bã ra ngoài cơ thể, nước còn là hạn chế chất béo tích tụ từ lượng thức ăn được nạp vào hàng ngày. Muốn có vóc dáng đẹp hãy nạp đủ cho cơ thể, cụ thể là từ 2 lít nước mỗi ngày.

Nạp đủ cho cơ thể 2 lít nước mỗi ngày để có thể giảm cân cấp tốc - Ảnh: Internet

Bí quyết uống nước đúng cách

Vào buổi sáng, sau khi thức dậy khoảng 10 phút, bạn hãy uống một ly nước ấm. Việc này sẽ giúp cơ thể được thanh lọc trước khi bước vào ngày mới. Không chỉ thế, đây còn là thời điểm giảm cân rất hiệu quả cho bạn.

Hãy nhớ uống một ly nước trước bữa trưa và bữa tối để tạo cảm giác no hơn giúp bạn không tiêu thụ quá nhiều năng lượng dư thừa mà còn loại bỏ được các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

3. Ăn nhiều bữa trong ngày

Ăn nhiều bữa trong ngày, cơ thể sẽ không bao giờ bị đói, quá trình trao đổi chất không bị chậm lại mà diễn ra đều đặn và thuận lợi, điều này có ích cho việc giảm cân.

Thay vì ăn 3 bữa chính bạn hãy ăn 5 - 6 bữa ăn nhỏ trong ngày và giảm bớt lượng thức ăn được nạp trong mỗi lần. Như vậy cơ thể sẽ kịp tiêu hóa và hạn chế được lượng chất tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

Ăn nhiều bữa trong ngày cơ thể bạn sẽ không bao giờ bị đói - Ảnh minh họa: Internet

– Bữa sáng : 1 quả chuối, 1 quả cam, một tách nước nho, 1 ly sinh tố, 1 bát canh cải bắp

– Buổi trưa: 1 phần salad, nên ăn nhiều rau xanh, có thể thêm vài miếng ức gà nướng, ăn nhiều bắp cải.

– Bữa tối: Dùng cá, cố gắng ăn thêm càng nhiều canh bắp cải để đảm bảo tiến độ giảm cân mà mình mong muốn.

Việc áp dụng cách giảm cân cấp tốc này sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng nhanh chóng.