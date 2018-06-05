Sả có tính cay nóng, khi bổ sung vào cơ thể sẽ làm tăng nhiệt lượng rồi làm đốt cháy mỡ thừa, chất béo một cách tự nhiên. Sau đó, kích thích cơ thể đào thải triệt để ra bên ngoài giúp cơ thể giảm cân hữu hiệu.

Nước uống từ chanh, sả và mật ong không chỉ giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng mà còn giảm thiểu lượng cholesterol trong máu cực hiệu nghiệm.

Trong khi đó, lượng Vitamin C, axit tự nhiên dồi dào trong chanh giúp phá hủy các liên kết chất béo "cứng đầu" tích tụ lâu ngày, sau đó đào thải ra ngoài cực kỳ nhanh.

Nhờ vào khả năng tăng cường tiểu tiện, tiết mồ hồi, đẩy nhanh tốc quá trình trao đổi, chuyển hóa chất, sả giúp cơ thể loại bỏ tối đa lượng độc tố, cặn bã, chất béo. Bổ sung loại cây này thường xuyên giúp cơ thể săn chắc và thanh lọc.

Ngoài ra, loại quả có vị chua này còn rất giàu Vitamin A, B1, B6... cùng các khoáng chất có lợi như kali, bioflavonoids, axit folic, magiê, pectin, phốt pho, canxi... hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, cặn bã, đốt cháy mỡ thừa, chất béo một cách tối ưu.

Chanh là loại quả giàu Vitamin, khoáng chất có tác dụng đốt cháy năng lượng, giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mật ong giàu axit amin, protein và chứa vị ngọt tự nhiên từ phấn hoa nên khi uống thường xuyên, cơ thể vẫn đủ dưỡng chất trong quá trình kiêng khem để giảm cân.

Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại mật này hỗ trợ đốt chất chất béo, đồng thời tăng cường ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Chính vì những nguyên nhân tuyệt vời trên, nước chanh, sả và mật ong được xem là "thần dược" giảm cân, đốt cháy cholesterol trong máu, thanh lọc cơ thể hữu hiệu.

Mật ong vừa giúp giảm cân vừa đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Cách làm nước chanh, sả và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 nhánh sả tươi

- 4 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước

- 1 quả chanh

Có thể thay chanh bằng quất, đồng thời thêm gừng vào công thức nước uống giảm cân này - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi. Sả sau khi rửa sạch thì thái thành từng đoạn dài khoảng 4 - 5cm, đập hơi dập rồi cho vào nồi nước. Giữ nước sôi trong vòng 2 phút thì thêm chanh thái lát mỏng vào rồi tắt bếp, thêm mật ong khuấy thật đều đến khi chúng hòa tan hết. Bạn nên làm lạnh nước uống này rồi sử dụng suốt cả ngày.

Nước uống giảm cân từ chanh, sả, gừng và mật ong - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu bạn không thể uống được nước có vị đắng từ vỏ chanh, hãy vắt nước cốt để thay thế.

Nếu không có thời gian để chế biến, bạn có thể làm nước detox bằng cách ngâm các nguyên liệu trên với nước lọc trong vòng 3 - 4 giờ đồng hồ rồi thưởng thức.

Nước detox từ chanh, sả, gừng và mật ong cũng là lựa chọn tuyệt vời để giảm cân - Ảnh: Internet

Kiên trì uống loại nước từ chanh, sả và mật ong theo công thức trên hàng ngày, số cân nặng giảm được cùng sự thay đổi của cơ thể sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.