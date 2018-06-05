Chuẩn bị sả, chanh và mật ong để chế biến nước uống theo công thức sau, áp dụng đều đặn trong vòng 1 tuần, cân nặng và mỡ thừa sẽ giảm đến bất ngờ.
- Á hậu Thùy Dung chia sẻ loạt bí quyết siêu ngắn gọn cho các chị em muốn giảm cân
- Muốn ăn nhiều cơm nhưng vẫn giảm cân đều đều, bạn chỉ cần "thả" thêm thứ này khi nấu
Nước uống từ chanh, sả và mật ong không chỉ giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng mà còn giảm thiểu lượng cholesterol trong máu cực hiệu nghiệm.
Nước uống chanh sả có tác dụng gì?
Sả có tính cay nóng, khi bổ sung vào cơ thể sẽ làm tăng nhiệt lượng rồi làm đốt cháy mỡ thừa, chất béo một cách tự nhiên. Sau đó, kích thích cơ thể đào thải triệt để ra bên ngoài giúp cơ thể giảm cân hữu hiệu.
Nhờ vào khả năng tăng cường tiểu tiện, tiết mồ hồi, đẩy nhanh tốc quá trình trao đổi, chuyển hóa chất, sả giúp cơ thể loại bỏ tối đa lượng độc tố, cặn bã, chất béo. Bổ sung loại cây này thường xuyên giúp cơ thể săn chắc và thanh lọc.
Trong khi đó, lượng Vitamin C, axit tự nhiên dồi dào trong chanh giúp phá hủy các liên kết chất béo "cứng đầu" tích tụ lâu ngày, sau đó đào thải ra ngoài cực kỳ nhanh.
Ngoài ra, loại quả có vị chua này còn rất giàu Vitamin A, B1, B6... cùng các khoáng chất có lợi như kali, bioflavonoids, axit folic, magiê, pectin, phốt pho, canxi... hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, cặn bã, đốt cháy mỡ thừa, chất béo một cách tối ưu.
Mật ong giàu axit amin, protein và chứa vị ngọt tự nhiên từ phấn hoa nên khi uống thường xuyên, cơ thể vẫn đủ dưỡng chất trong quá trình kiêng khem để giảm cân.
Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại mật này hỗ trợ đốt chất chất béo, đồng thời tăng cường ngăn ngừa lão hóa vượt trội.
Chính vì những nguyên nhân tuyệt vời trên, nước chanh, sả và mật ong được xem là "thần dược" giảm cân, đốt cháy cholesterol trong máu, thanh lọc cơ thể hữu hiệu.
Cách làm nước chanh, sả và mật ong
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 3 nhánh sả tươi
- 4 muỗng canh mật ong
- 2 lít nước
- 1 quả chanh
Cách thực hiện:
Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi. Sả sau khi rửa sạch thì thái thành từng đoạn dài khoảng 4 - 5cm, đập hơi dập rồi cho vào nồi nước. Giữ nước sôi trong vòng 2 phút thì thêm chanh thái lát mỏng vào rồi tắt bếp, thêm mật ong khuấy thật đều đến khi chúng hòa tan hết. Bạn nên làm lạnh nước uống này rồi sử dụng suốt cả ngày.
Ngoài ra, nếu bạn không thể uống được nước có vị đắng từ vỏ chanh, hãy vắt nước cốt để thay thế.
Nếu không có thời gian để chế biến, bạn có thể làm nước detox bằng cách ngâm các nguyên liệu trên với nước lọc trong vòng 3 - 4 giờ đồng hồ rồi thưởng thức.
Kiên trì uống loại nước từ chanh, sả và mật ong theo công thức trên hàng ngày, số cân nặng giảm được cùng sự thay đổi của cơ thể sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.