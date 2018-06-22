Lấy lại vóc dáng 'thời con gái' với 'bí kíp' giảm cân sau sinh cực hiệu quả này

Một điều tưởng chừng như bà mẹ nào cũng sẽ làm này lại chính là cách tuyệt vời giúp giảm cân sau sinh hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu biết đúng phương pháp, chúng ta vẫn có thể lấy lại vóc dáng ban đầu mà không gây ảnh hưởng tới em bé hoặc chính mình. Sau khi sinh khoảng 6 tuần, cơ thể sẽ có cơ chế tự giảm mỡ. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau nhiều nếu bạn áp dụng những phương thức khác nhau.

Đây là cách giảm cân rất nhiều người áp dụng chứ không chỉ là phụ nữ sau sinh. Uống nước ngoài việc tăng cường trao đổi chất còn giúp thanh lọc cơ thể, đồng thời giảm bớt các cơn đói.

Với việc cho con bú, mẹ có thể đốt cháy lượng calo thừa mà không cần kiêng khem quá gắt gao. Thực tế có nhiều bà mẹ bỉm sữa giảm được tới 0,5kg/tuần nhờ nuôi con bằng sữa mẹ.

Đây là cách giảm cân rất nhiều người áp dụng sau sinh - Ảnh: Internet

Ngoài 2 lít nước lọc nên uống hàng ngày, bạn có thể uống thêm các loại nước ép hoa quả tốt cho sức khỏe như: cần tây, cà chua, dứa… Chúng sẽ hỗ trợ rất tốt trong quá trình giảm cân sau sinh của bạn.

3. Tập thể dục

Dẫu biết bà mẹ bỉm sữa nào cũng bận rộn với con cái nhưng hãy cố gắng dành ít nhất 20 phút/ngày để vận động cơ thể.

Cơ thể người mẹ sau sinh sẽ sẵn sàng cho những bài tập khó trong khoảng 2 - 3 tháng đầu. Không cần phải đến các phòng tập, bạn hoàn toàn có thể đi bộ trong nhà, đẩy xe cùng bé đi dạo hay tập các bài thể dục buổi sáng...

Tranh thủ thời gian con ngủ, các bài cardio giảm mỡ và tạ để tăng cơ 20 phút mỗi ngày cũng là phương án tối ưu cho bạn giảm cân nhanh sau sinh.

4. Ăn uống đúng chế độ

Cái khó của phụ nữ sau sinh khi giảm cân là không thể áp dụng những chế độ kiêng khem ngặt nghèo như người bình thường vì nuôi bé bằng sữa mẹ cần đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Bạn có thể ăn yến mạch, ngũ cốc, bánh mì đen, trái cây và sữa tách béo - Ảnh: Internet

Bí quyết giảm cân cho bạn là hãy lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa ít calo và chất béo. Không nên nói với những người xung quanh rằng bạn đang giảm cân sau sinh, thay vào đó hãy chủ động chia nhỏ những bữa ăn của mình.

Bạn có thể ăn yến mạch, ngũ cốc, bánh mì đen, trái cây và sữa tách béo. Thay vì ăn các món nướng chiên dầu thì hãy lựa chọn những món luộc, hấp… để hạn chế chất béo nạp vào cơ thể.

5. Ngủ đủ giấc

Điều này quả thực khó với các bà mẹ sau sinh vì nhiều em bé quấy đêm khiến giấc ngủ của không được tròn đầy.

Nhiều phụ nữ còn dễ bị trầm cảm vì thiếu ngủ và stress. Hãy chủ động nhờ chồng, người nhà hỗ trợ bởi ngoài việc giúp bạn giảm cân ra, ngủ đủ giấc cũng giúp tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Bạn nên ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc 5 giờ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Kiên trì ép bản thân vào các thói quen sinh hoạt hàng ngày trên chính là bí quyết giúp bạn giảm cân sau sinh hiệu quả, nhanh chóng mà không hại đến sức khỏe của con và bản thân.