Lấy lại vóc dáng 'thời con gái' với 'bí kíp' giảm cân sau sinh cực hiệu quả này

Luyện tập 22/06/2018 14:40

Cân nặng tăng "vù vù" trong thời gian thai kì luôn là vấn đề khiến các mẹ bỉm sữa đau đầu tìm cách giải quyết sau khi sinh.

Tuy nhiên, nếu biết đúng phương pháp, chúng ta vẫn có thể lấy lại vóc dáng ban đầu mà không gây ảnh hưởng tới em bé hoặc chính mình. Sau khi sinh khoảng 6 tuần, cơ thể sẽ có cơ chế tự giảm mỡ. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau nhiều nếu bạn áp dụng những phương thức khác nhau.

1. Nuôi con bằng sữa mẹ

Một điều tưởng chừng như bà mẹ nào cũng sẽ làm này lại chính là cách tuyệt vời giúp giảm cân sau sinh hiệu quả.

Lấy lại vóc dáng 'thời con gái' với 'bí kíp' giảm cân sau sinh cực hiệu quả này - Ảnh 1
Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ kích thích cơ chế tự đào thải mỡ thừa trong cơ thể - Ảnh: Internet

Với việc cho con bú, mẹ có thể đốt cháy lượng calo thừa mà không cần kiêng khem quá gắt gao. Thực tế có nhiều bà mẹ bỉm sữa giảm được tới 0,5kg/tuần nhờ nuôi con bằng sữa mẹ.

2. Uống nhiều nước

Đây là cách giảm cân rất nhiều người áp dụng chứ không chỉ là phụ nữ sau sinh. Uống nước ngoài việc tăng cường trao đổi chất còn giúp thanh lọc cơ thể, đồng thời giảm bớt các cơn đói.

Lấy lại vóc dáng 'thời con gái' với 'bí kíp' giảm cân sau sinh cực hiệu quả này - Ảnh 2
Đây là cách giảm cân rất nhiều người áp dụng sau sinh - Ảnh: Internet

Ngoài 2 lít nước lọc nên uống hàng ngày, bạn có thể uống thêm các loại nước ép hoa quả tốt cho sức khỏe như: cần tây, cà chua, dứa… Chúng sẽ hỗ trợ rất tốt trong quá trình giảm cân sau sinh của bạn.

3. Tập thể dục

Dẫu biết bà mẹ bỉm sữa nào cũng bận rộn với con cái nhưng hãy cố gắng dành ít nhất 20 phút/ngày để vận động cơ thể.

Cơ thể người mẹ sau sinh sẽ sẵn sàng cho những bài tập khó trong khoảng 2 - 3 tháng đầu. Không cần phải đến các phòng tập, bạn hoàn toàn có thể đi bộ trong nhà, đẩy xe cùng bé đi dạo hay tập các bài thể dục buổi sáng...

Tranh thủ thời gian con ngủ, các bài cardio giảm mỡ và tạ để tăng cơ 20 phút mỗi ngày cũng là phương án tối ưu cho bạn giảm cân nhanh sau sinh.

4. Ăn uống đúng chế độ

Cái khó của phụ nữ sau sinh khi giảm cân là không thể áp dụng những chế độ kiêng khem ngặt nghèo như người bình thường vì nuôi bé bằng sữa mẹ cần đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Lấy lại vóc dáng 'thời con gái' với 'bí kíp' giảm cân sau sinh cực hiệu quả này - Ảnh 3
Bạn có thể ăn yến mạch, ngũ cốc, bánh mì đen, trái cây và sữa tách béo - Ảnh: Internet

Bí quyết giảm cân cho bạn là hãy lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa ít calo và chất béo. Không nên nói với những người xung quanh rằng bạn đang giảm cân sau sinh, thay vào đó hãy chủ động chia nhỏ những bữa ăn của mình.

Bạn có thể ăn yến mạch, ngũ cốc, bánh mì đen, trái cây và sữa tách béo. Thay vì ăn các món nướng chiên dầu thì hãy lựa chọn những món luộc, hấp… để hạn chế chất béo nạp vào cơ thể.

5. Ngủ đủ giấc

Điều này quả thực khó với các bà mẹ sau sinh vì nhiều em bé quấy đêm khiến giấc ngủ của không được tròn đầy.

Nhiều phụ nữ còn dễ bị trầm cảm vì thiếu ngủ và stress. Hãy chủ động nhờ chồng, người nhà hỗ trợ bởi ngoài việc giúp bạn giảm cân ra, ngủ đủ giấc cũng giúp tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Bạn nên ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc 5 giờ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Kiên trì ép bản thân vào các thói quen sinh hoạt hàng ngày trên chính là bí quyết giúp bạn giảm cân sau sinh hiệu quả, nhanh chóng mà không hại đến sức khỏe của con và bản thân.

Giảm cân sau sinh đến 10kg chỉ trong 1 tháng, sồ sề đến mấy cũng thon gọn chỉ nhở bí quyết này!

Giảm cân sau sinh đến 10kg chỉ trong 1 tháng, sồ sề đến mấy cũng thon gọn chỉ nhở bí quyết này!

Sau thời gian bị chê phát tướng, sồ sề, sao nữ chính 'Vườn sao băng' Từ Hy Viên đã giảm đến 10kg chỉ trong vòng 1 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân sau sinh uống nhiều nước ngủ đủ giấc làm mẹ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày