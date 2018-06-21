Những mẹo giảm cân tại nhà hiệu quả không ai ngờ tới, bỏ qua là phí cả đời

Nước làm tăng hoạt động trao đổi chất trong cơ thể chúng ta từ 1 – 1,5 giờ đồng hồ, vì vậy giúp chúng ta đốt cháy thêm nhiều calories hơn.

Giảm cân để sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn là mối quan tâm vô cùng lớn trong cuộc sống của chị em phụ nữ.

Uống nước trước khi ăn 40 phút sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ thèm ăn hơn và tăng khả năng giảm cân lên 44%.

Trứng cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể mà không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn cũng có thể thay trứng bằng thực phẩm có khả năng giảm cân tại nhà hiệu quả như thịt cá, thịt ức gà, rau xanh, quả tươi...

Trứng cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể mà không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi - Ảnh: Internet

3. Uống trà xanh/cà phê

Trà xanh và cà phê cùng hỗ trợ giảm cân vì đều có chứa caffeine làm tăng cường quá trình đốt mỡ thừa. Nhưng bạn nên cẩn thận sản phẩm chất lượng, vì nếu không thì quá trình giảm cân của bạn sẽ trở thành công cốc.

4. Dùng dầu dừa/ô liu thay mỡ động vật

Dầu dừa rất tốt cho sức khỏe, bởi hàm lượng cao chất béo lành mạnh đặc biệt gọi là axit béo chuỗi trung bình (medium chain triglyceride). Loại chất béo này giúp tăng cường trao đổi chất thêm 120 calorie mỗi ngày, cũng như giảm cảm giác thèm ăn giúp lượng calorie hấp thụ vào cơ thể mỗi ngày giảm tới 256 đơn vị.

Lưu ý là khả năng giảm béo của dầu dừa chỉ phát huy khi chúng ta dùng nó thay cho dầu mỡ thông thường để nấu ăn, thay vì chỉ rưới dầu dừa lên đồ ăn đã nấu.

Dầu dừa chỉ phát huy tác dụng giảm cân khi thay cho dầu mỡ thông thường để nấu ăn - Ảnh: Internet

5. Ăn ít đường

Đồ ngọt luôn là "kẻ thù" của người đang giảm cân tại nhà. Bạn càng ăn nhiều đường thì nguy cơ béo phì và mắc các bệnh tiểu đường càng cao. Nếu muốn nhanh chóng "tạm biệt" đống mỡ thừa, bạn nên phải hạn chế ăn đồ ngọt hết mức có thể.

6. Kiểm soát lượng calories

Ghi lại nhật kí hàng ngày mình ăn gì, bao nhiêu calo cũng là một cách để kiểm soát cân nặng. Bạn sẽ giật mình nếu hôm nay mình ăn quá nhiều, hoặc cảm thấy vui vẻ hơn khi các bữa ăn đã đảm bảo tính lành mạnh. Điều này giúp bạn theo dõi được quá trình giảm cân sát sao và nhanh đạt được cân nặng như ý muốn.

Áp dụng ngay những mẹo đơn giản trên mỗi ngày tại nhà, bạn sẽ nhanh chóng giảm được số cân mong muốn và sở hữu vóc dáng cân đối.