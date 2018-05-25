Ăn hạt điều có béo không – nàng giảm cân cần phải biết

Vào bếp 25/05/2018 09:56

Cùng họ nhà hạt nhưng hạt điều chứa một lượng calo khá lớn. Ăn hạt điều có béo không và ăn cách nào để có thể giảm cân? Bài viết này sẽ giải đáp những khúc mắc đó cho bạn.

Hạt điều là một dạng hạt khô được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới dưới hình thức đồ ăn vặt. Hạt điều có giá trị dinh dưỡng cao do sự có mặt của axit linolenic omega-3 alpha, vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Tuy nhiên, hạt điều lại là một loại hạt chứa lượng calo khá lớn. Vậy liệu ăn hạt điều có béo không? Những cô gái đang trong chế độ ăn kiêng nên tham khảo bài viết này để lên một kế hoạch ăn uống khoa học giúp giảm cân hiệu quả.

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Hạt điều có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu bạn biết cách ăn khoa học và hợp lý - Ảnh: Internet

Ăn hạt điều có tốt không

Hạt điều chứa lượng chất béo lành mạnh giúp giảm lượng cholesterol trong máu, giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Trong hạt điều chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, khoáng chất, ngoài ra, trytophan trong hạt điều còn là một trong những axit amin cần thiết để tạo ra serotonin, giúp tâm trạng bạn thoải mái và phấn chấn hơn.

Ăn cái gì nhiều cũng không hẳn tốt, ăn hạt điều cũng vậy. Hạt điều chứa khá nhiều calo giúp bạn no lâu, đồng nghĩa với việc ăn nhiều hạt điều có thể gây tăng cân. Tuy nhiên, với những lợi ích sức khỏe mà hạt điều đem lại, không nên thiếu hạt điều trong chế độ ăn của bạn, nhất là bởi hạt điều rất tốt cho bà bầu.

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Hạt điều rất tốt cho sức khỏe con người nói chung và sức khỏe tim mạch nói riêng - Ảnh: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, ăn hạt điều đúng cách không những giúp cho cơ thể khỏe mạnh, đủ chất mà chúng có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Hạt điều chế biến được cho là có nhiều các loại gia vị, phụ gia không tốt cho cơ thể, do đó, chỉ ăn hạt điều rang thông thường sẽ hỗ trợ bạn giảm cân và hấp thụ dinh dưỡng từ hạt điều tốt hơn.

Cách ăn hạt điều giảm cân

Ăn hạt điều không gây mập và ngược lại, chúng có khả năng giúp bạn no lâu và giảm cân dễ dàng hơn. Khác một chút với các loại hạt ăn vặt thoải mái mà không béo như óc chó, hạnh nhân, nho khô, hạt lanh,... thì hạt điều được khuyến nghị nên tiêu thụ ở mức vừa phải mỗi ngày, tức là khoảng 1 nắm nhỏ chia đều vào các bữa.

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Không nên ăn hạt điều rang muối hay chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều gia vị cũng như chất phụ gia không tốt cho việc kiểm soát cân nặng - Ảnh: Internet

Bạn có thể kết hợp hạt điều rang với món salad hoặc ăn hạt điều với ngũ cốc, sữa vào bữa phụ. Đây sẽ là một chế độ ăn hạt điều hợp lý giúp bạn không bị đói trong giai đoạn ăn kiêng mà vẫn đảm bảo đủ chất. Ngoài ra, hạt điều cũng có thể dùng để xay sinh tố, vừa giải khát vừa là một bữa phụ no nê hợp lý cho những cô nàng đang giảm cân. Chúc các bạn thành công!

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