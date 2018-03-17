Hướng dẫn mẹ cách làm sữa hạt điều cho bé tăng cân, hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả

Chăm sóc con 17/03/2018 12:18

Hệ tiêu hóa của bé sẽ làm việc tốt hơn, nhanh tăng cân hơn nhờ sữa hạt điều mẹ làm theo cách này.

Hạt điều là nông sản phổ biến ở nước ta nên bạn dễ tìm mua được nguyên liệu chất lượng, đảm bảo hợp vệ sinh. Công đoạn chế biến sữa hạt điều nhanh gọn, đơn giản (thời gian ngâm ít, không cần nấu sôi…). Đặc biệt là mùi vị sữa hạt điều thơm ngon, béo ngậy và giàu dinh dưỡng rất thích hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

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Hạt điều là nguyên liệu dễ tìm và dễ nấu món sữa yêu thích cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bà mẹ nên cho trẻ dùng kết hợp sữa hạt với thức ăn nhiều đạm để ăn ngon miệng hơn, nhanh tăng cân và tốt cho hệ tiêu hóa. Sữa hạt điều chứa nhiều sắt, phốt pho, magie, kẽm, là nguồn cung cấp dồi dào protein, chất chống oxy hóa và phytochemical – các dưỡng chất quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của trẻ. Cách làm sữa hạt điều nhanh chóng, đơn giản chỉ với các bước sau:

Cách làm sữa hạt điều cho bé

Hướng dẫn mẹ cách làm sữa hạt điều cho bé tăng cân, hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả - Ảnh 2
Các bước làm sữa hạt điều cực kỳ đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

Để nấu được 1 lít sữa hạt điều, chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu:

- Hạt điều: 120g (hạt điều cân khi chưa ngâm)

- Nước lọc: 900ml

- Muối biển: ¼ muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Ngâm hạt điều khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi làm sữa.

Bước 2: Cho lần lượt hạt điều, nước lọc, muối vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ở tốc độ cao nhất trong vòng 1 phút. Nếu máy xay không đủ mạnh, mẹ có thể xay hỗn hợp thêm một lần nữa để đảm bảo hỗn hợp đã được xay mịn, không còn hạt vụn.

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Cho hạt điều và các nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đổ hỗn hợp sữa đã xay qua rây lọc để loại bỏ bã. Hạt điều không để lại quá nhiều bã như một số loại sữa hạt khác.

Bước 4: Rót sữa ra ly cho bé thưởng thức hoặc đổ vào chai bảo quản lạnh từ 1 – 2 ngày.

Lưy ý:

- Chất lượng sữa phụ thuộc chủ yếu vào độ thơm ngon và chất lượng của hạt điều. Mẹ lưu ý nên chọn hạt điều thô (hạt điều nhân sống đã bóc vỏ), không qua tẩm sấy và xử lý nhiệt. Hạt điều trắng, mẩy, không bị thâm đen, không mốc.

- Mẹ có thể làm sữa hạt đều kết hợp với các hương vị trà xanh, socola, vị quế bằng cách thêm các loại bột nguyên chất này và đường tùy khẩu vị ưa ngọt của bé ở công đoạn xay hỗn hợp.

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Sữa hạt điều được nấu từ loại hạt điều trắng tươi -  Ảnh minh họa: Internet

- Để bảo quản hạt điều trong nhiều tháng, mẹ cho vào ngăn đá hoặc ngăn mát tủ lạnh.

- Sữa hạt tự nhiên cho vào chai bảo quản sẽ có độ lắng. Trước khi cho bé uống mẹ chỉ cần lắc kỹ, khuấy đều.

- Nếu mẹ không có thời gian ngâm hạt điều lâu, mẹ nên ngâm hạt với nước nóng từ 15 – 20 phút để hạt mềm là có thể đem đi xay.  

Chúc các mẹ thành công với cách làm sữa hạt điều đơn giản cho bé!

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