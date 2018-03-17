Rôm sảy là hiện tượng thường gặp ở trẻ em. Để phòng chống chứng bệnh phổ biến này, mẹ cần lưu ý vệ sinh sạch sẽ cơ thể bé và chỉ nên tắm cho con bằng nước sôi để nguội.

Nguyên nhân trẻ bị rôm sảy Vào những ngày hè, cơ thể bé xuất hiện nhiều mụn đỏ dưới da khiến trẻ ngứa ngáy khó chịu. Các mụn này chủ yếu xuất hiện ở vùng da đầu, cổ, ngực, vai, vùng sau lưng hoặc có khi khắp cơ thể. Đây chính là hiện tượng rôm sảy ở trẻ em. Rôm sảy thường mọc ở những vùng da tiết nhiều mồ hôi trên cơ thể trẻ - Ảnh minh họa: Internet Trẻ mắc chứng rôm sảy chủ yếu do thời thiết nóng bức vào mùa hè khiến các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn. Trong khi đó, các ống tuyến mồ hôi của trẻ phát triển chưa hoàn chỉnh dễ khiến mồ hôi không có đường thoát ra ngoài. Rôm sảy có thể làm bé khó chịu, ngủ không ngon giấc và có dấu hiệu bỏ ăn.

Phòng chống bệnh rôm sảy cho trẻ Để phòng tránh bệnh rôm sảy cho bé, cha mẹ cần chú ý đến việc chăm sóc và vệ sinh cơ thể bé đều đặn. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết: “Cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề trong việc phòng chống bệnh rôm sảy ở trẻ em như sau:

- Tắm rửa, vệ sinh cho bé hàng ngày. - Cho trẻ nằm ở nơi thoáng mát. Khi người trẻ tiết nhiều mồ hôi, mẹ cần sử dụng khăn mềm để lau, thấm thường xuyên. - Nên chọn quần áo loại thoáng mát, sử dụng vải hút ẩm. - Cho trẻ uống nước đầy đủ theo nhu cầu độ tuổi. - Mẹ tuyệt đối không bôi phấn rôm lên da trẻ vì sẽ làm bít đường thoát mồ hôi. Hậu quả là mồ hôi bị ứ đọng sẽ sinh ra nhiều rôm sảy hơn”. Khi bị rôm sảy mẹ nên cho bé nằm ở nơi thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet Bênh cạnh đó, bác sĩ Khanh lưu ý các bậc cha mẹ không nên lạm dụng một số loại lá tắm cho trẻ khi bị rôm sảy theo phương pháp dân gian. Làn da nhạy cảm của trẻ sẽ dễ bị phá vỡ cấu trúc gây nhiễm khuẩn, viêm nhiễm hoặc mắc một số bệnh da liễu khác nếu mẹ tùy tiện sử dụng nước lá tắm cho bé. Mẹ chỉ cần tắm cho bé bằng nước sôi để nguội hàng ngày để phòng chống rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet Cách tốt nhất, mẹ nên sử dụng nước sôi để nguội với nhiệt độ thích hợp để tắm rửa, vệ sinh cơ thể bé hàng ngày. Cơ thể bé sẽ được làm sạch một cách khoa học, làn da thông thoáng sẽ hạn chế sự phát triển của rôm sảy.

Tắm cho trẻ sơ sinh bằng gì là tốt nhất, mẹ hãy nghe câu trả lời của bác sĩ nhi khoa Nhiều bà mẹ không biết nên tắm cho trẻ sơ sinh bằng nguyên liệu gì là tốt nhất nên vẫn thường sử dụng các phương pháp dân gian. Tuy nhiên, chị em hãy nghe lời khuyên chính xác từ bác sĩ.

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