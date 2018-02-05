Tắm cho trẻ sơ sinh bằng gì là tốt nhất, mẹ hãy nghe câu trả lời của bác sĩ nhi khoa

Hiện nay, trẻ sơ sinh đều được tiếp xúc da với mẹ ngay khi mới chào đời. Thông qua hoạt động này, trẻ sẽ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mẹ, trí não và sức đề kháng của bé không ngừng được nâng cao. Mẹ có thể cảm nhận được làn da nhạy cảm, mỏng manh của trẻ với một số đặc điểm nổi bật sau đây:

Tắm cho trẻ sơ sinh bằng nguyên liệu gì là tốt nhất luôn là vấn đề hàng đầu được các chị em quan tâm. Nhiều bà mẹ muốn con có làn da hồng hào, hết rôm sảy vẫn thường áp dụng một số kinh nghiệm dân gian. Để biết được cách tắm tốt nhất cho con, mẹ hãy nghe phân tích dưới góc độ chuyên môn của các bác sĩ.

- Mới sinh, da trẻ được phủ một lớp màng mỏng màu trắng (có tên là vernix) và sẽ dần bong ra khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

- Da trẻ sơ sinh mỏng hơn 3 lần và nhạy cảm gấp 5 lần so với da người lớn.

- Có khoảng 30 – 40% trẻ sơ sinh mọc mụn sữa trên vùng mặt, má, mũi và quanh mắt. Đây là dấu hiệu bình thường trong 3 tháng đầu đời.

- Cấu trúc da bé chưa ổn định nên dễ bị ảnh hưởng và tổn thương với các tình trạng: nổi mụn, hăm đỏ, rôm sảy, viêm da cơ địa…

Tắm cho trẻ sơ sinh bằng gì là tốt nhất?

Với những đặc điểm nêu trên, làn da nhạy cảm, mỏng manh của bé sẽ dễ bị kích ứng khiến các bà mẹ luôn cảm thấy hoang mang. Khi con bị hăm tã hay nổi rôm sảy, mọc mụn kê… nhiều chị em lập tức tìm đến các phương pháp dân gian để tắm cho bé.

Tuy nhiên, theo lời khuyên của các bác sĩ nhi khoa, mẹ không nên lạm dụng bia, nước dừa hay các loại lá cây (lá trầu không, đinh lăng, lá khế…) để nấu nước tắm cho bé.

Các mẹ luôn băn khoăn không biết nên sử dụng nguyên liệu gì để tắm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết: “Làn da nhạy cảm của bé rất dễ kích ứng với bất kỳ tác động từ bên ngoài nào. Chị em không nên dùng các loại lá theo kinh nghiệm dân gian để tắm cho con.

Sử dụng các nguyên vật liệu này để tắm cho trẻ sơ sinh có thể làm phá vỡ cấu trúc làn da bé. Nghiêm trọng hơn, bé có thể mắc các chứng bệnh viêm da và nhiễm khuẩn”.

Bác sĩ Khanh cũng cho biết, nhiều bà mẹ tin tưởng kinh nghiệm tắm cho con bằng sữa tươi sẽ giúp trẻ có làn da trắng hồng hơn. Đây là thông tin hoàn toàn không có căn cứ và dễ gây ảnh hưởng đến làn da trẻ sơ sinh.

“Tốt nhất chỉ nên tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước sôi để nguội. Làn da bé trắng hay ngăm là do sắc tố melanin được quyết định bởi yếu tố di truyền”.

Lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước sôi để nguội

Để làn da của bé được bảo vệ một cách tốt nhất, mẹ chỉ nên tắm cho trẻ bằng nước sôi để nguội. Tuy vậy, khi sử dụng nước sôi để nguội để tắm cho con, mẹ cần lưu ý:

Tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước sôi để nguội là cách tốt nhất để bảo vệ làn da bé - Ảnh minh họa: Internet

- Pha nước có nhiệt độ vừa phải để bé tắm. Nhiệt độ nước tắm dao động từ 36 – 38 độ C là phù hợp.

- Chỉ nên tắm cho trẻ dưới 1 tuổi từ 3 – 4 lần/tuần. Nếu mẹ cho trẻ tắm hàng ngày, làn da mỏng manh, nhạy cảm của con có thể bị tổn thương.

- Sau khi tắm, mẹ phải lau khô hết nước dính trên người bé, đặc biệt ở những vùng da có nhiều nếp gấp (khuỷu tay, bẹn, nách, cổ...).

- Sử dụng khăn tắm ủ ấm trẻ để tránh nguy cơ bé bị nhiễm lạnh.