Tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước dừa: Cách làm dân gian hại nhiều hơn lợi

Nhiều chị em vì muốn con có làn da trắng hơn nên đã thường xuyên mua nước dừa nguyên chất về tắm cho trẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách làm dân gian này không có tác dụng làm da trẻ sơ sinh trắng lên mà chỉ làm tổn hại đến làn da mỏng manh, nhạy cảm của bé.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tắm nước dừa cho trẻ chỉ khiến da trẻ thêm bẩn hơn. Nguyên nhân là do lượng đường trong nước dừa sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trên da trẻ. Ngoài ra, trong thành phần nước dừa còn có các chất protein, chất béo. Nếu mẹ dùng nước dừa tắm cho trẻ sơ sinh, làn da nhăn nheo, nhiều kẽ của trẻ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây nên các hội chứng viêm da, hăm da.

Đến thời điểm hiện tại, việc tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước dừa vẫn được nhiều chị em tin tưởng áp dụng. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chỉ ra nước dừa có tác dụng làm trắng da trẻ.

Mẹ nên biết da trẻ sơ sinh có cấu trúc chưa ổn định, rất mỏng và chỉ bằng 1/5 da người lớn. Nếu không biết cách chăm sóc, da trẻ rất dễ bị tổn thương, kích ứng dẫn đến nhiễm trùng. Theo thống kê, hơn 90% các bệnh viêm da ở trẻ là do vi khuẩn tấn công từ bên ngoài.

Do đó, để bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ, mẹ không nên dùng nước dừa để tắm cho con. Cách làm dân gian này chẳng những không giúp da trẻ mịn màng mà còn là tác nhân gây nên các chứng bệnh liên quan đến da liễu ở trẻ.

Nên sử dụng loại nước gì để tắm cho trẻ?

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết: “Không nên dùng nước dừa hay những loại lá cây tắm cho trẻ. Tốt nhất nên dùng nước sạch đun sôi có nhiệt độ vừa phải cho bé tắm.

Trẻ sinh ra có nước da trắng nay ngăm đều do yếu tố di truyền quyết định. Lượng melanin có trong tế bào da sẽ quyết định sắc tố da. Chị em không nên lạm dụng theo cách dân gian cho trẻ tắm, tránh trường hợp da bé bị kích ứng”.

Không cần dùng nước dừa, mẹ chỉ cần dùng nước sôi để nguội tắm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, mẹ chỉ nên tắm cho trẻ 3 – 4 lần/tuần. Khi pha nước tắm cho trẻ, mẹ nên sử dụng cùi chỏ tay để thử nhiệt độ nước đã thích hợp hay chưa.

Thông thường, mẹ chỉ cần tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước sôi để nguội, cơ thể trẻ đã được vệ sinh sạch sẽ. Nếu muốn cho trẻ dùng sữa tắm hoặc dầu gội, mẹ nên chọn sản phẩm có độ pH phù hợp dành riêng cho trẻ sơ sinh.