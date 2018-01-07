Hướng dẫn mẹ cách tắm an toàn cho trẻ sơ sinh chỉ trong 4 bước

Kỹ năng tắm cho trẻ sơ sinh an toàn, sạch sẽ tưởng chửng đơn giản nhưng lại đòi hỏi ở các ông bố, bà mẹ sự cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tập trung cao độ. Bài viết này sẽ hướng dẫn một cách chuẩn xác trình tự tắm cho trẻ sơ sinh để bạn tự tin khi chăm sóc bé.

- Các dụng cụ tắm cần thiết: Chậu tắm, khăn tắm, lưới tắm; các loại sữa tắm, dầu gội dành cho trẻ sơ sinh; khăn lau, ca nhựa, khăn mềm, quần áo sạch.

- Nhiệt độ phòng khoảng 24 o C trước khi mẹ cởi quần áo cho bé để trẻ không bị nhiễm lạnh.

- Pha nước tắm cho trẻ ở nhiệt độ thích hợp (32oC) hoặc ấm hơn nhưng không quá nóng. Để kiểm tra nhiệt độ nước, mẹ có thể dùng cùi chỏ vì vùng da khu vực này nhạy cảm hơn da tay.

Cách tắm cho bé

Bước 1: Lau mặt và đầu cho bé

Kẹp chặt trẻ vào hông, một tay đỡ dưới gáy. Nhúng khăn mềm vào nước ấm, vắt nhẹ nước rồi tiến hành lau mặt bé trước tiên. Mẹ chú ý lau từ trong góc trong mắt ra ngoài theo thứ tự.

Mẹ nên tiến hành lau mặt và gội đầu cho trẻ trước tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, lau đầu cho bé rồi dùng tay massage thật nhẹ bằng dầu gội để bé thư giãn và thoải mái, tăng cường lưu thông các mạch máu não.

Bịt tai bé và dùng ca nhựa múc nước làm sạch sữa tắm trên đầu trẻ. Dùng khăn lau khô mặt và đầu.

Bước 2: Thoa sữa tắm cho bé

Để bé nằm lên lưới tắm. Lấy một lượng sữa tắm vừa phải thoa đều từ cổ xuống chân. Mẹ đừng quên thoa cả những vùng kẽ tay, nách, bẹn, vùng sau gối của trẻ. Sau đó dùng tay nghiêng người bé rồi dội nước sạch tắm từng bên.

Mẹ lưu ý sử dụng những loại sữa tắm dịu nhẹ tránh làm cay mắt trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tắm lại bằng nước

Cho trẻ vào chậu nước với mực nước chiếm 2/3 chậu. Một tay mẹ đỡ vai, cổ và đầu bé, tay kia múc nước dội lên người bé. Mẹ nên chú ý cho bé vận động tay, chân nhiều hơn trong khi tắm để nâng cao khả năng vận động.

Mẹ vừa trò chuyên nhẹ nhàng vừa đặt trẻ vào chậu nước để giúp con có cảm giác an toàn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, tắm vùng lưng cho bé bằng thao tác úp ngược bé lại, để đầu nằm nghiêng trên cánh tay mẹ, tay còn lại xoa lưng và xối nước lên người bé.

Bước 4: Vệ sinh sau khi tắm cho bé

Dùng khăn tắm mềm mại thấm khô người bé, lau từng kẽ ngón tay và chân. Cuối cùng, đội mũ, mặc quần áo, đi tất chân tay và đóng tã cho bé.

Mẹ dùng khăn mềm lau khô người bé và mặc quần áo, mang tất chân và tay cho con - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh

- Mẹ chỉ tắm cho trẻ khi con đã rụng rốn hoàn toàn.

- Thời gian tắm cho trẻ chỉ kéo dài trong vòng 5 phút.

- Mẹ nên tranh thủ lúc có ánh nắng mặt trời để tắm cho trẻ, thời điểm thích hợp là từ 10 -11 giờ sáng hoặc 3 - 4 giờ chiều.

- Giai đoạn dưới 1 tuổi, trẻ chỉ cần tắm 3 – 4 lần/tuần. Nếu tắm thường xuyên, da trẻ sẽ dễ bị khô ráp.

- Trẻ sơ sinh có thể không dùng sữa tắm. Nếu dùng, mẹ lưu ý lựa chọn loại dịu nhẹ và không làm cay mắt trẻ.