Giúp mẹ nhận biết bệnh chuẩn xác qua tiếng khóc của trẻ sơ sinh

Chăm sóc con 05/01/2018 14:30

Tiếng khóc chính là phương tiện giao tiếp của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời. Khi đói, bé sẽ liên tục khóc to. Lúc buồn ngủ, bé lại khóc ngắt quãng. Những chị em lần đầu làm mẹ cần tinh ý nhận biết thông điệp bé muốn gửi đến qua tiếng khóc hàng ngày.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh chính là sự thể hiện những nhu cầu cơ bản chưa được thỏa mãn như: đói, buồn ngủ, muốn bố mẹ bế đi chơi hay báo hiệu tình trạng sức khỏe của bé. Bố mẹ hoàn toàn có thể nhận biết được bệnh tình của con thông qua tiếng khóc hàng ngày.

Nhận biết bệnh qua tiếng khóc của trẻ sơ sinh

Trẻ liên tục khóc to, gắt gỏng

Đây là dấu hiệu cho biết trẻ đang đói bụng. Từ khi sinh ra đến khoảng 3 tuần tuổi, bé thường khóc khi đói. Lúc này, trẻ sẽ khóc to không ngừng, vừa khóc vừa há miệng cho đến khi mẹ hiểu và đáp ứng nhu cầu này của bé. Gào khóc nhiều khi đói khiến trẻ nuốt nhiều không khí dẫn tới bị đầy hơi, khó chịu. Do đó, mẹ hãy cho bé ăn kịp thời.

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Khi đói, trẻ sẽ gào khóc, gắt gỏng không ngừng để mẹ cho ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc gào khóc to, trẻ còn có một số biểu hiện khi đói như: miệng chóp chép, mút tay, liên tục dụi mặt vào ngực mẹ…

Khóc to dữ dội sau khi ăn

Trẻ vừa được mẹ cho ăn thì khóc ầm lên chính là dấu hiệu cho thấy trẻ bị đau bụng. Cảm giác khó chịu sẽ đeo bám dai dẳng cho đến khi bé ợ hơi. Mẹ nên bế bé đứng thẳng, quay mặt vào ngực mình, cằm đặt lên vai mẹ rồi nhẹ nhàng vuốt lưng bé.

Giúp mẹ nhận biết bệnh chuẩn xác qua tiếng khóc của trẻ sơ sinh - Ảnh 2
Tiếng khóc của trẻ sau khi ăn chứng tỏ con cần được ợ hơi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ có thể để bé lên đầu gối, một tay đỡ ngực và nâng cằm, tay kia vỗ nhẹ lưng. Mẹ đừng quên lót thêm chiếc khăn dưới cằm trẻ phòng trường hợp con nôn trớ.

Trẻ khóc ê a ngắt quãng, khóc rồi lại nín

Khi được bố mẹ bế vào lòng trẻ sẽ nín khóc nhưng rồi lại mắt nhắm mắt mở khóc to, liên tục dụi mắt và ngáp. Thông điệp lúc này con muốn gửi đến mẹ là: “Con đang buồn ngủ!”. Mẹ cần biết, giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với trẻ. Ngủ thiếu giấc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con. Vì vậy, khi bé khóc vì buồn ngủ, mẹ nên tạo không gian yên tĩnh, vỗ nhẹ lưng để con dễ đi vào giấc ngủ.

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Khi buồn ngủ, trẻ sẽ hay dụi mắt rồi gào khóc ngắt quãng - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ khóc to nhưng không có nước mắt

Đây là kiểu khóc “ăn vạ” thường thấy ở trẻ khi không có mẹ chơi cùng hoặc không được bế đi chơi. Mẹ hãy nhẹ nhàng vỗ về và chơi với con để bé không còn biểu hiện hờn dỗi.

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Khóc to nhưng không có nước mắt nghĩa là con đang muốn mẹ bế đi chơi - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ cáu kỉnh khóc lóc, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười

Lúc này bé đang bị kích thích quá mức từ các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, tiếng ồn xung quanh hoặc được nhiều người chuyền tay bế. Khi vượt quá sức chịu đựng, trẻ sẽ cảm thấy khó chịu. Trẻ còn có biểu hiện quay đầu khỏi nơi gây ra nguồn kích thích. Mẹ nên can thiệp và đưa bé đến nơi yên tĩnh hơn, giúp con trấn tĩnh trở lại.  

Tiếng khóc của trẻ khác lạ so với mọi lần

Nếu tiếng khóc của con khác thường so với mọi ngày, không thể ngưng khóc trong nhiều giờ thì đây là dấu hiệu cảnh báo bé đã bị ốm. Mẹ nên đưa con đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

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Sốt li bì kèm những tiếng khóc lạ chứng tỏ bé đã bị ốm - Ảnh minh họa: Internet

Bé sốt, không muốn ăn, ngủ li bì hoặc khó ngủ, đi tiểu ít hơn và không hoạt động như thường ngày… là những dấu hiệu khác đi kèm với tiếng khóc bất thường của trẻ.

Trẻ khóc dạ đề (hội chứng Colic)

Nếu một em bé khỏe mạnh bỗng dưng khóc quá nhiều không rõ lý do vào đầu buổi tối, có khả năng trẻ đã mắc hội chứng Colic – khóc dạ đề (hội chứng quấy khóc kéo dài). Hội chứng này không phải là bệnh và không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và sẽ giảm dần khi lớn.

Giúp mẹ nhận biết bệnh chuẩn xác qua tiếng khóc của trẻ sơ sinh - Ảnh 6
Hội chứng khóc dạ đề không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và sẽ giảm dần khi lớn - Ảnh minh họa: Internet
Mách mẹ bí quyết gia truyền trị dứt điểm trẻ hay khóc đêm

Mách mẹ bí quyết gia truyền trị dứt điểm trẻ hay khóc đêm

Bé sơ sinh sẽ ngủ xuyên đêm không quấy khóc nếu mẹ áp dụng bí quyết dưới đây.

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