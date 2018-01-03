Mách mẹ 4 mẹo dân gian trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh hiệu quả không ngờ

Vào mùa xuân - hè, trẻ sơ sinh thường bị mọc rôm sảy khắp các vùng ngực, lưng, trán, cổ… gây khó chịu và có thể bị nhiễm trùng da. Để trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh, các mẹ chỉ cần áp dụng những mẹo dân gian đơn giản này.

Khi bị rôm sảy, trên người trẻ sơ sinh xuất hiện những nốt đỏ, mảng đỏ theo vùng. Nguyên nhân là do các ống dẫn mồ hôi bị bít tắc làm mồ hôi ứ đọng dưới da. Chứng rôm sảy ở trẻ sơ sinh khá lành tính nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng nhiễm trùng da. Theo kinh nghiệm dân gian, để rôm sảy không còn xuất hiện trên cơ thể trẻ, các mẹ chỉ cần nấu nước tắm cho con bằng những loại lá dễ tìm. Mẹo dân gian trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh Lá khế Theo Đông y, lá khế vị hơi chát, có tác dụng chữa trị những vết lở loét, mụn nhọn, mẩn đỏ trên da. Mẹ có thể dùng lá khế làm nước tắm cho con để trị rôm sảy.

Lá khế thường được sử dụng để chữa các chứng dị ứng và rôm sảy ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet Lấy một nắm lá khế, ngâm rửa thật sạch, bỏ đi phần gân cứng rồi xay hoặc giã nát với một ít muối hạt. Tiếp đến, lọc lấy nước và pha nước ấm tắm cho trẻ. Thực hiện liên tục cách này trong vòng 3 – 4 ngày, mẹ sẽ thấy vùng da bị rôm sảy của con cải thiện đáng kể. Lá kinh giới Không chỉ làm gia vị, lá kinh giới còn có công dụng chữa trị rất nhiều loại bệnh khác nhau (cảm sốt, nhức đầu, ho, dị ứng...) và đặc biệt là chứng rôm sảy ở trẻ.

Lá kinh giới có thể dùng tươi hoặc phơi khô để chữa chứng rôm sảy cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Dùng nắm lá kinh giới rửa sạch, giã nát rồi chắt nước pha nước tắm cho trẻ. Mẹ cũng có thể phơi khô loại lá này để dùng dần. Khi tắm cho con, mẹ đun sôi một nắm lá khô với nước rồi pha loãng để trẻ tắm. Nước lá kinh giới sẽ làm da trẻ mịn màng hơn, đánh bay rôm sảy chỉ trong thời gian ngắn. Quả mướp đắng Quả mướp đắng còn có tên gọi khác là khổ qua, cẩm lệ chi, lương qua, mướp mủ, chua hoa. Loại quả này có vị đắng, lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Mướp đắng tươi có công dụng sát khuẩn, làm sạch da và rất an toàn cho trẻ nhỏ. Mướp đắng là vị thuốc an toàn cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet Mẹ nên dùng từ 1 – 2 quả mướp đắng đem thái nhỏ. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn cùng nước sôi để nguội rồi lọc bỏ bã. Pha nước này thành nước tắm cho con. Tinh chất của mướp đắng sẽ thẩm thấu vào da, làm dịu đi những vết rôm sảy trên người trẻ. Gừng tươi “Đông ăn củ cải hạ ăn gừng, khỏi phiền bác sĩ kê đơn thuốc” là câu truyền miệng trong dân gian về công dụng kỳ diệu của gừng. Để con hết rôm sảy, mẹ dùng gừng tươi rửa sạch, giã nát nguyên vỏ rồi đun với nước sôi. Chờ nước nguội rồi tắm cho bé mỗi buổi sáng liên tục trong vòng 3 ngày. Các vết rôm sảy trên người trẻ sẽ dịu đi và nhanh hết. Không chỉ dùng để tắm, mẹ còn có thể giã nát lấy nước bôi lên vết rôm sảy của trẻ - Ảnh minh họa: Internet Chúc các mẹ sẽ thành công khi áp dụng những mẹo vặt dân gian để trị sôm sảy cho trẻ!

Thổi bay rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh nhờ lá khế Tắm lá khế trị rôm sảy được biết đến như một bài thuốc dân gian hiệu quả vừa cải thiện bệnh vừa giúp bé có làn da mịn màng, khỏe mạnh.

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