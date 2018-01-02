7 cách 'bắt mạch' ngay bệnh cho trẻ sơ sinh chỉ qua tiếng khóc

Chăm sóc con 02/01/2018 06:30

Trẻ sơ sinh vốn không thể nói, càng không có khả năng “tố giác” những điều bất thường ở cơ thể của trẻ. Vì vậy, tiếng khóc là cách duy nhất trẻ có thể thông báo tình hình cơ thể, cũng như những nhu cầu để mẹ biết. Dựa vào tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mẹ luôn có thể nhận biết 7 bệnh sau đây đề tìm cách xử lý nhanh chóng nhất.

1. Trẻ khóc dữ dội

Trẻ sẽ thường khóc thét dữ dội khi cảm thấy đau, khó chịu, đây là dấu hiệu rõ nhất khi trẻ mắc bệnh. Khi trẻ khóc thế này kèm theo vài biểu hiện đặc biệt thì mẹ có thể đoán được con đang mắc phải những bệnh nghiêm trọng sau:

Lồng ruột:

Trẻ không chỉ khóc dữ dội mà con đau bụng, ói, không bú, bụng phình, đi ngoài ra máu. Từng triệu chứng biểu hiện từng thời gian ngắn, trẻ khóc không dừng, kèm sốt và mê man. 

Viêm não, màng não:

Trẻ khóc liên tục, cũng có lúc dừng. Sốt cao, đột ngột, nôn ói, bỏ ăn, thở khó khăn, gáy bị cứng. Trẻ khóc rồi sẽ mê man ngủ suốt, bị hôn mê, có khi bị co giật.

Viêm ruột hoại tử:

Bệnh này hay có ở trẻ sơ sinh. Trẻ khóc lớn từng cơn, rồi ngủ mê man. Còn có triệu chứng nôn dịch vàng hoặc nâu đen, đi ngoài ra máu, tiêu chảy, bụng phình.

7 cách 'bắt mạch' ngay bệnh cho trẻ sơ sinh chỉ qua tiếng khóc - Ảnh 1
Dựa vào tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mẹ luôn có thể nhận biết 7 bệnh sau đây đề tìm cách xử lý nhanh chóng nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Trẻ khóc giọng khàn, không ngừng

Trẻ khóc thế này thì có thể là bị viêm amidan cấp. Nhất là khi mẹ nghe trẻ khóc nhiều nhất về đêm, còn ho, sốt, nôn, thở khó khăn, hôi miệng…

3. Trẻ khóc rên rỉ, âm điệu không có gì bất thường

Với tình trạng này, trẻ có thể bị nhức đầu, nghẹt mũi, hoặc mắc phải cảm thông thường.

4. Trẻ khóc dữ dội đều đều

Khi thấy trẻ khóc thế này, lại kèm tình trạng nhợt nhạt, ra mồ hôi nhiều. Thêm đó là biểu hiện nôn nói, tiêu chảy, mẹ càng chạm vào càng khóc lớn tiếng hơn thì có thể trẻ gặp vấn đề về tiêu hóa, hoặc nặng hơn là viêm ruột cấp. Triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu trẻ bị giun sán.

7 cách 'bắt mạch' ngay bệnh cho trẻ sơ sinh chỉ qua tiếng khóc - Ảnh 2
Thêm đó là biểu hiện nôn nói, tiêu chảy, mẹ càng chạm vào càng khóc lớn tiếng hơn thì có thể trẻ gặp vấn đề về tiêu hóa, hoặc nặng hơn là viêm ruột cấp - Ảnh minh họa: Internet

5. Trẻ khóc, kèm thở khò khè

Đây là dấu hiệu có thể trẻ đang mắc phải viêm phổi. Triệu chứng kèm theo có thể là ho, nước mũi chảy trong thời gian lâu.

6. Trẻ khóc và sờ tai

Tình trạng trẻ vừa khóc vừa vò tai, kèm sốt cao thì có thể trẻ đang bị viêm tai giữa. Đây là bệnh không hề nhẹ, mẹ nên để ý để nhanh chóng chữa trị kịp thời.

7. Trẻ khóc sau khi đi ngoài

Nếu trẻ thường khóc sau khi đi ngoài thì trẻ có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nứt hậu môn. Với tình trạng này, mẹ nên đưa trẻ khám bác sĩ kịp thời để điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý hơn.

 

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