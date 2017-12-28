Mẹo giúp mẹ ‘giải nguy’ cho trẻ sơ sinh khi bị ngạt mũi về đêm

Mũi của trẻ nhỏ và vẫn đang trong quá trình phát triển nên dễ bị ảnh hưởng từ những tác động dù là nhỏ nhất. Phần lớn, nguyên nhân khiến trẻ bị nghẹt mũi dẫn đến khó thở về đêm là:

Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi về đêm thường dẫn đến khó thở, quấy khóc không ngừng. Mẹ cần phải lưu ý vì tình trạng này càng tiếp diễn lâu dài càng gây nguy hiểm cho trẻ về sau.

- Khi trẻ mọc răng sẽ khiến các dây thần kinh miệng, mũi chịu áp lực, làm trẻ khó thở hơn.

- Trẻ mắc phải bệnh cảm hoặc bệnh khác có mang vi rút khiến trẻ bị ho và nghẹt mũi. Bệnh viêm xoang mũi cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng ngạt mũi ở trẻ.

- Dị ứng đồ ăn cũng là nguyên nhân.

- Không khí bụi bẩn, ô nhiễm làm trẻ bị dị ứng mũi.

- Trẻ bị nhiễm trùng tai hay có bệnh về đường hô hấp

- Khói thuốc lá cũng ảnh hưởng cực xấu đến quá trình hoạt động cũng như phát triển của đường hô hấp ở trẻ sơ sinh.

Mũi của trẻ nhỏ và vẫn đang trong quá trình phát triển nên dễ bị ảnh hưởng từ những tác động dù là nhỏ nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách phòng ngừa

- Cha mẹ nên lắp đặt máy làm ẩm trong phòng ngủ của trẻ. Khi có máy làm ẩm, hoặc bình xông hơi sẽ làm tăng độ ẩm trong không khí, khiến quá trình hô hấp của trẻ dễ dàng hơn. Từ đó mà mũi trẻ không bị khô cũng không hay nghẹt mũi.

- Mẹ nên học massage cho trẻ nhiều hơn. Có thể massage bằng tinh dầu bạc hà hoặc quế để giúp trẻ thở thoải mái và quá trình hô hấp tốt hơn.

- Mẹ nên đặt bé nằm trong tư thế cao hơn thân để giúp trẻ dễ hở hơn. Mẹ cũng có thể để trẻ nằm trên gối cao hơn hoặc để trẻ nằm trên nôi nghiêng về phần đầu một chút.

- Và mẹ cũng nên để ý đến việc cho trẻ bú khi về đêm. Về đêm khi thời tiết dần trở lạnh, trẻ cần được bú sữa nóng để tránh những bệnh về tiêu hóa hay hô hấp.

Khi trẻ bị ngạt mũi, cha mẹ cần làm về sinh để mũi trẻ thông thoáng, không bị khô mũi, tắc đường thở của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách “giải nguy” khi trẻ bị nghẹt mũi khó thở

- Khi trẻ bị ngạt mũi, cha mẹ cần làm về sinh để mũi trẻ thông thoáng, không bị khô mũi, tắc đường thở của trẻ. Việc vệ sinh thế này cũng giúp đào thải những vi khuẩn trong khoang mũi, không gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

- Cha mẹ cũng có thể sử nước muối sinh lý 0.9% làm loãng để vệ sinh mũi cho trẻ.

- Dùng dụng cụ hút mũi cho trẻ cũng là phương pháp “giải nguy” tình trạng nghẹt mũi ở trẻ. Dù vậy, với dụng cụ này, cha mẹ nên xin ý kiến của bác sĩ và hết sức chú ý vệ sinh trước và sau khi dùng.