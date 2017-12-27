Hướng dẫn chi tiết cách pha sữa cho trẻ để giữ được chất dinh dưỡng

Chăm sóc con 27/12/2017 04:41

Khi trẻ uống sữa công thức thì mẹ cần phải pha sữa đúng cách để đảm bảo giữ đủ chất dinh dưỡng cho bé.

Pha sữa đúng cách cho trẻ là một việc rất quan trọng. Nếu mẹ pha sữa sai cách sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa, khiến bé không hấp thu đầy đủ nguồn dinh dưỡng. Sau đây là 6 bước pha sữa chi tiết cho trẻ mẹ nào cũng cần biết.

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Pha sữa đúng cách giúp bé mau lớn và khỏe mạnh. (Ảnh minh họa) 

Chuẩn bị:

- Mẹ làm sạch và khử trùng tất cả các dụng cụ pha sữa bao gồm bình sữa, núm vú giả, muỗng sữa.

- Làm sạch mặt bàn nơi sẽ pha sữa.

- Rửa sạch tay với xà phòng.

- Đặt bình sữa đã khử trùng trên bề mặt sạch.

Hướng dẫn chi tiết cách pha sữa cho trẻ

Bước 1: Đun sôi 1 lít nước rồi để nguội trong khoảng thời gian không quá 30 phút. Nước cần phải đủ nóng để diệt vi khuẩn nhưng không được quá nóng. Nếu mẹ có nhiệt kế thì có thể đo nhiệt độ nước khoảng 70 độ C là phù hợp.

Mẹ không nên sử dụng nước đóng chai để pha sữa cho con vì đã có trường hợp trẻ mắc sỏi thận vì hành động tưởng như vô hại này của mẹ.

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Bước 2: Đọc hướng dẫn về liều lượng pha trên hộp sữa để biết chính xác lượng nước và muỗng bột cần pha. 

Bước 3: Đổ lượng nước cần thiết vào bình đã khử trùng. Điều quan trọng là mẹ phải đổ chính xác lượng nước cần thiết. Mẹ nên đặt bình sữa trên bàn để mắt ngang tầm bình để kiểm tra mực nước. Bằng cách này mẹ có thể thấy được chính xác mực nước cần thiết.

Bước 4: Sử dụng muỗng kèm theo hộp sữa để lấy đúng lượng bột được hướng dẫn. Không lấy quá ít hoặc quá nhiều số muỗng bột cần pha. Nhẹ nhàng đổ muỗng bột vào bình sữa.

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Bước 5: Khuấy đều khoảng 10 giây để sữa tan ra.

Bước 6: Vặn nắp bình sữa.

Bước 7: Kiểm tra nhiệt độ bằng cách đổ một ít sữa lên cổ tay. Sữa chỉ nên ấm chứ không nóng. Nếu cần thiết có thể làm mát bình sữa dưới vòi nước lạnh.

Hướng dẫn chi tiết cách pha sữa cho trẻ để giữ được chất dinh dưỡng - Ảnh 4

Sau khi pha sữa xong cần cho bé bú ngay.

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Pha sữa không đúng cách sẽ khiến trẻ không nhận được chất dinh dưỡng mà còn gặp vấn đề về tiêu hóa, thậm chí nguy hại tới tính mạng.

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