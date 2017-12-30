Cảnh báo mẹ về 6 thực phẩm không cho trẻ ăn khi uống thuốc

Chăm sóc con 30/12/2017 06:31

Mẹ nên lưu ý 6 loại thực phẩm không được cho trẻ ăn khi uống thuốc.

1. Bưởi

Bưởi luôn là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Dù vậy, mẹ không nên cho trẻ ăn thực phẩm này khi uống thuốc. Vì những chất có trong bưởi làm cơ thể trẻ tăng khả năng hấp thụ thuốc. Có nghĩa là khi trẻ uống thuốc kèm với ăn bưởi sẽ như uống quá liều thuốc. Đây không phải là điều có lợi cho sức khỏe của trẻ. Hơn nữa, theo các kết quả nghiên cứu còn đưa ra những lưu ý như sau:

- Trẻ mắc bệnh tim và đang phải sử dụng thuốc dị ứng mà ăn bưởi thì sẽ nguy hiểm đến tín mạng

- Trẻ đang dùng thuốc an thần, thuốc ngủ sẽ có triệu chứng chóng mặt khi ăn bưởi

- Với trẻ đang dùng thuốc giảm cholesterol, ăn bưởi sẽ gây hại cho gan, thậm chí là suy thận và suy nhược cơ.

Cảnh báo mẹ về 6 thực phẩm không cho trẻ ăn khi uống thuốc - Ảnh 1
Mẹ không nên cho trẻ ăn thực phẩm này khi uống thuốc - Ảnh minh họa: Internet

2. Nước ép trái cây

Nhiều mẹ dùng nước ép trái cây để con uống thuốc dễ dàng hơn. Nhưng đây thật sự là một sai lầm nghiêm trọng. Nhất là với những trẻ đang dùng thuốc kháng sinh. Vì trong nước trái cây chứa nhiều vitamin C và axit sẽ khiến thuốc không phát huy hết tác dụng mà còn gây nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của trẻ. Không những vậy, khi trẻ đang được cho dùng thuốc aspirin, nước trái cây dễ dẫn đến chứng chảy máu dạ dày ở trẻ.

3. Sữa và sản phẩm từ sữa

Sau khi trẻ uống kháng sinh khoảng 1 đến 2 tiếng, cha mẹ tuyệt đối đừng cho con ăn hay uống sữa và sản phẩm từ sữa. Vì sữa có chứa chất khiến hệ tiêu hóa của trẻ trở nên trì trệ, rối loạn. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì nên cho trẻ bú khoảng 1 giờ sau khi trẻ uống thuốc.

4. Tôm

Với những trẻ đang dùng thuốc chữa trị hay thuốc bổ có vitamin C thì đừng cho trẻ ăn tôm. Vì trong tôm có thành phần chất đồng, sẽ làm mất tác dụng của vitamin C. Ngoài ra, tôm còn dễ gây hại đến sức khỏe, cơ thể trẻ khi kết hợp chất có trong vitamin C. Do đó, mẹ không nên cho trẻ ăn thực phẩm này khi uống thuốc.

Cảnh báo mẹ về 6 thực phẩm không cho trẻ ăn khi uống thuốc - Ảnh 2
Mẹ không nên cho trẻ ăn thực phẩm này khi uống thuốc - Ảnh minh họa: Internet

5. Chuối

Dù chuối luôn là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu trẻ đang dùng thuốc lợi tiểu thì mẹ nên cho con tránh xa thực phẩm này. Vì trong chuối có chứa nhiều kali nên nếu kết hợp với thuốc lợi tiểu sẽ gây hại cho tim mạch, có thể nguy hiểm đến tín mạng của trẻ.

6. Rau bina

Trong 2 tiếng sau khi trẻ uống thuốc có chứa thành phần canxi thì cha mẹ tuyệt đối không được cho con ăn rau bina (còn gọi là rau chân vịt). Vì trong loại rau này có chứa nhiều oxalate. Khi chất này kết hợp với canxin có thể dễ gây sỏi thận ở trẻ.

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