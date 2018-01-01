Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất

Chăm sóc con 01/01/2018 18:30

Những cơn nấc cụt bất ngờ xuất hiện thường khiến trẻ sơ sinh khó chịu, hay nôn trớ khi bú. Vì thế, các mẹ cần thuộc nằm lòng những mẹo sau đây để chữa nấc cụt nhanh nhất cho bé yêu.

Nấc cụt là hiện tượng thường gặp phổ biến ở trẻ dưới 1 tuổi. Hiện tượng này xuất hiện do cơ hoành của trẻ bị co thắt ngoài ý muốn. Phần cơ này nằm giữa ngực và bụng có nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hô hấp. Khi thở, cơ hoành co thắt khiến dây âm thanh bị đóng đột ngột gây tiếng nấc rất đặc trưng.

Hiện tượng nấc cụt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng sẽ làm bé dễ bị mệt, thở dốc hoặc nôn trớ nếu kéo dài. Do đó, các mẹ cần học cách chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất.

Mẹo chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất

1. Cho trẻ uống nước hoặc bú sữa

Nước được xem là một trong những giải pháp hiệu quả và kịp thời trị dứt điểm cơn nấc của trẻ. Mẹ có thể dùng muỗng cho trẻ uống từng ngụm nước sôi để nguội. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, thay vì uống nước, bạn nên cho bé bú sữa.

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Cho trẻ uống nước hoặc bú sữa là cách nhanh nhất để chữa cơn nấc cụt ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những trẻ đã bắt đầu ăn dặm có thể uống khoảng 100ml nước. Những trẻ lớn hơn nên uống từng ngụm nhỏ kèm theo động tác thở sâu và ngồi ở tư thế gập đầu gối.

2. Dùng ngón tay bịt lỗ tai hoặc hai cánh mũi trẻ

Mẹ có thể dùng hai ngón tay bịt hai bên lỗ tai trẻ trong khoảng nửa phút rồi thả ra. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng tay khép hai cánh mũi cùng lúc với việc dùng tay bịt miệng trẻ trong vài giây. Thực hiện cách này từ 10 – 15 lần trẻ sẽ hết cơn nấc.

Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất - Ảnh 2
Mẹ có thể can thiệp vào nhịp thở của trẻ để con nhanh hết nấc nụt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ hãy gãi lên môi hoặc mang tai của bé. Thực hiện khoảng 50 lần gãi, trẻ sẽ hết nấc. Nếu trẻ khóc khi mẹ đang thực hiện thì trẻ sẽ hoàn toàn hết nấc. Lúc này, tiếng khóc đã làm giãn thần kinh thực quản và cắt các kích thích ở cơ hoành.

3. Mát xa lưng cho trẻ

Nhẹ nhàng xoa vùng lưng của trẻ sẽ giúp các cơ, gân được thả lòng, từ đó cơ hoành cũng bắt đầu giãn ra. Thực hiện trong vòng vài phút theo hướng thẳng đứng từ dưới lên vai trẻ sẽ hết cơn nấc cụt. Việc làm này còn giúp trẻ ợ hơi và tránh được các cơn trào ngược dạ dày.

Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất - Ảnh 3
Mẹ nhẹ nhàng mát xa lưng cho trẻ theo chiều thẳng đứng để con hết cơn nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

4. Cho trẻ ăn đường

Cách này chỉ áp dụng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Mẹ chỉ cần để một chút đường lên lưỡi bé cho con ngậm trong vài phút. Lúc này, vị ngọt của đường sẽ đánh lừa hệ thần kinh thực quản, đưa cơ hoành trở về trạng thái bình thường khiến trẻ hết nấc.

Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất - Ảnh 4
Mẹo cho con ăn đường chữa nấc cụt chỉ áp dụng khi trẻ đã trên 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

5. Thay đổi thư thế bú của trẻ

Thỉnh thoảng trong khi bú, bé nuốt sữa đi kèm một lượng không khí nhất định nên dẫn đến hiện tượng nấc cụt. Do đó, để trẻ không còn bị nấc cụt, bạn nên thay đổi tư thể khi con bú để giảm thiểu tối đa lượng không khí tràn vào dạ dày gây co thắt cơ hoành.

Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất - Ảnh 5
Ngồi thẳng khi bú mẹ sẽ giảm thiểu tối đa lượng không khí đi vào dạ dày giúp trẻ hết cơn nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp bé đã nuốt nhiều không khí vào dạ dày, bạn hãy để bé bú ở tư thế ngồi thẳng đứng.

Với 5 mẹo nhỏ trên, các mẹ sẽ giúp các bé sơ sinh trị dứt điểm cơn nấc cụt không mong muốn.

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Một nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị trớ sữa đó là do bé nuốt phải quá nhiều khí khi bú dẫn đến đầy hơi và nôn trớ.

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