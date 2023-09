Mách mẹ 5 mẹo hay chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất

Nấc cụt là hiện tượng thường gặp phổ biến ở trẻ dưới 1 tuổi. Hiện tượng này xuất hiện do cơ hoành của trẻ bị co thắt ngoài ý muốn. Phần cơ này nằm giữa ngực và bụng có nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hô hấp. Khi thở, cơ hoành co thắt khiến dây âm thanh bị đóng đột ngột gây tiếng nấc rất đặc trưng.

Hiện tượng nấc cụt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng sẽ làm bé dễ bị mệt, thở dốc hoặc nôn trớ nếu kéo dài. Do đó, các mẹ cần học cách chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất.