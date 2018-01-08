Để tắm nắng cho trẻ sơ sinh đúng cách, mẹ phải biết những điều này

Vitamin D có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Đây là chất để cơ thể hấp thu canxi và photpho. Trẻ thiếu vitamin D sẽ làm giảm khả năng hấp thu canxi, từ đó giảm lượng canxi trong máu khiến bé bị còi xương, biến dạng xương. Vì vậy, để phòng tránh bệnh còi xương ở trẻ sơ sinh, mẹ nên cho trẻ tắm nắng hàng ngày.

Ở trẻ sơ sinh, 80% vitamin D được tổng hợp bằng hình thức tắm nắng, 20% còn lại có từ sữa mẹ và thức ăn (các thực phẩm giàu vitamin D như thịt, đầu cá thu, cá mòi, trứng, bơ, nấm, đậu…). Vì vậy, mẹ nên thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để cơ thể con có thể tự tổng hợp được nguồn vitamin D tự nhiên vô tận này.

Đối với trẻ sơ sinh, những em bé sau sinh khoảng 7 ngày tuổi sức khỏe bình thường đều cần được tắm nắng. Mẹ không nhất thiết đưa trẻ ra ngoài trời, chỉ cần cho con tắm nắng bên cửa sổ nhưng nên mở cửa kính để làn da bé hấp thụ tốt nhất tia tử ngoại. Thời gian tắm nắng đối với trẻ sơ sinh là khoảng 10 – 15 phút mỗi ngày.

Các chuyên gia y tế cho biết mọi trẻ em đều có thể tắm nắng để bổ sung nguồn cung cấp vitamin D, không chỉ với trẻ sơ sinh.

Thời điểm tắm nắng cho trẻ sơ sinh

Để cơ thể trẻ tổng hợp được tối đa vitamin D, mẹ nên lưu ý thời gian cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các bác sĩ khuyên mẹ cho trẻ sơ sinh tắm nắng vào buổi sáng.

Thời điểm bình minh, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, lượng tia hồng ngoại và tia cực tím phát ra từ mặt trời tương đối yếu sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể trẻ, chuyển hóa thành vitamin D.

Thời gian tốt nhất đế tắm cho trẻ sơ sinh là vào sáng sớm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thời điểm sau 4 giờ - 5 giờ chiều, thành phần X-quang trong tia cực tím xuất hiện nhiều cũng giúp cơ thể hấp thu canxi, phốt pho hỗ trợ sự phát triển xương của trẻ.

Tuyệt đối không cho trẻ tắm nắng trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến 4 giờ chiều. Lúc này, tia cực tím trong ánh nắng mặt trời mạnh nhất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến da.

Các tắm nắng cho trẻ sơ sinh

7 ngày sau khi sinh, các mẹ nên bắt đầu chuẩn bị tắm nắng cho trẻ:

- Giai đoạn chuẩn bị (3 ngày đầu): Ngày thứ nhất, mẹ để lộ da trẻ và để trẻ nằm trong khu vực bóng râm khoảng 10 phút; ngày thứ hai: 20 phút; ngày thứ ba: 30 phút. Mẹ có thể bỏ qua giai đoạn này vào mùa đông.

- Giai đoạn tắm nắng:

+ Ngày thứ tư: Mẹ cho trẻ ra ngoài trời tắm nắng, che mặt và mắt cho trẻ. Trẻ mặc quần áo để hở vùng bàn chân và cổ chân. Tắm mặt trước thân 5 phút và mặt sau 5 phút.

+ Ngày thứ năm: Để hở vùng da dưới đầu gối trẻ, tăng thời gian tắm mỗi ngày lên 5 phút.

+ Những ngày tiếp theo: Bắt đầu để hở nhiều vùng da trên người trẻ (đùi, ngực, bụng….), tắm trong vòng 15 phút.

Mẹ nên che mặt và mắt cho con khi tắm nắng - Ảnh minh họa: Internet

Khi tắm nắng, mẹ nên bỏ bớt quần áo ra cho trẻ nhưng không nhất thiết phải cởi hết quần áo của con. Trẻ có thể mặc quần áo mỏng màu trắng sáng. Khuyến khích việc cởi bỏ toàn bộ áo quần của trẻ để ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào da bé.

Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh tắm nắng

- Mẹ nên cho trẻ tắm nắng khi trời ấm, lựa chọn nơi kín gió và nhiều ánh nắng. Cả mẹ và bé nên cùng tắm nắng (trò chuyện, vỗ về, chơi đùa cùng bé…) để con thích thú hơn khi tham gia hoạt động này.

- Tránh ánh nắng chiếu vào đầu, vào mặt và mắt trẻ khi tắm nắng.

- Những trẻ đang điều trị bệnh cấp tính, trẻ bị bệnh nội tiết: basedow, trẻ bị eczema, herpes, đang dùng kháng sinh nhóm Quinolon tuyệt đối không được tắm nắng.

- Không nên cho trẻ tắm nắng vào những giai đoạn thời tiết bất thường hoặc thời điểm giao mùa.

- Sau khi tắm nắng cho trẻ sơ sinh, mẹ phải kịp thời lau khô mồ hôi và cho trẻ uống bổ sung nước. Vào mùa hè, sau khi tắm nắng, mẹ có thể tắm lại nước cho trẻ.

- Đối với những trẻ bị vàng da sơ sinh nhẹ, mẹ có thể cho bé tắm nắng buổi sáng hoặc chiều để điều trị. Trường hợp bé bị vàng da sơ sinh nặng hơn không thể điều trị bằng cách này.