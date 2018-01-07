Ba cách đơn giản để khử mùi khai nước tiểu trên nệm: Mẹ sẽ không còn ám ảnh khi trẻ tè dầm

Vết nước tiểu của trẻ không chỉ để lại mùi khai mà còn tạo ra những vết ố vàng xấu xí trên nệm. Để khử mùi khai và tẩy vết ố, mẹ hãy áp dụng 3 mẹo nhỏ đơn giản sau.

+ Đổ 1 ca nước vào vùng nệm trẻ vừa tè. Sau đó, đặt chiếc khăn khô lên khu vực này rồi giẫm mạnh để đẩy bớt nước tiểu ra ngoài. Chiếc khăn phía trên sẽ thấm bớt nước trong nệm.

+ Khi nệm ráo nước, bạn sử dụng cồn xịt lên vùng này. Có thể sử dụng phấn rôm để thay thế và để nệm khô tự nhiên.

- Nếu vết nước tiểu dính trên nệm đã lâu:

+ Trước tiên, đổ nước vào vùng đệm này, đặt một chiếc khăn khô lên trên rồi giẫm mạnh để đẩy nước ra ngoài. Cần thực hiện nhiều lần bước này để nước tiểu khô loãng đi.

+ Khi nệm ráo nước, dùng dầu thơm xịt lên vùng đã làm sạch rồi dùng quạt hong khô.

Khử mùi bằng bột baking soda

Ngoài công dụng tẩy rửa, bột baking soda còn được dùng để khử mùi khai và làm sạch vết ổ vàng do nước tiểu của trẻ gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Bột baking soda, máy hút bụi, giấm.

Thực hiện:

- Sử dụng khăn thấm bớt nước trên nệm.

- Rắc bột baking soda lên vùng nệm ẩm, đợi trong vài phút.

- Dùng máy hút bụi hút đi phần bột baking soda đã rắc.

- Xịt một lượng vừa phải dung dịch giấm ăn lên nệm để khử bớt mùi khai rồi hong khô bằng quạt.

Máy hút bụi, giấm, bột bắp và nước rửa chén để khử mùi khai nước tiểu

Nước rửa chén cũng có tác dụng khử mùi khai nước tiểu trên đệm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Nước, bột bắp, giấm, máy hút bụi, nước rửa chén, khăn giấy

Thực hiện:

- Cách 1: Dùng khăn giấy thấm vào vùng nước tiểu trên nệm. Pha hỗn hợp gồm ½ chén giấm và 1 lít nước ấm, thấm lên chỗ trẻ tè dầm. Đợi vài giờ đồng hồ rồi dùng khăn thấm sạch.

- Cách 2: Trộn đều bột bắp và nước đến khi tạo thành hỗn hợp sệt. Tiếp đến, đỗ hỗn hợp này lên vùng trẻ tè và đợi đến khi khô lại. Dùng máy hút bụi hút hết chỗ hỗn hợp đã khô.

- Cách 3: Pha hỗn hợp gồm ½ chén giấm trắng và 1,5 chén nước rửa bát. Đỗ hỗn hợp đã pha lên nệm dính nước tiểu để chúng thấm xuống trong vòng 30 phút. Sau đó rắc bột bắp lên. Bột bắp có tác dụng hút phần nước còn lại và khử mùi khai nước tiểu hiệu quả. Khi hỗn hợp này khô lại, dùng máy hút bụi hút sạch.

Khi khử mùi khai nước tiểu trên nệm cần chú ý:

- Vùng nước tiểu trên nệm do trẻ tè dầm cần được xử lý càng sớm càng tốt để đỡ tốn công và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, vết ố vàng của nước tiểu sẽ dễ dàng tẩy rửa hơn. Ngay khi phát hiện trẻ trẻ dầm, mẹ nên dùng khăn thấm bớt nước và dùng chân giẫm mạnh để đẩy hết nước tiểu vào khăn.

- Đối với những vùng nước tiểu lâu ngày bám trên nệm, việc làm sạch cần được lặp lại thường xuyên. Bước cuối cùng của công đoạn này, bạn nên sử dụng nước thơm hoặc phấn rôm, giấm, cồn để khử mùi.

- Không nên dùng bàn ủi là lên bề mặt nệm dính nước tiểu để hong khô kẻo gây hỏng nệm. Bạn cũng không nên đem nệm phơi nắng. Cách tốt nhất là hong khô tự nhiên bằng quạt.

- Có thế sử dụng nước hoa hoặc phấn rôm để khử mùi khai. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc vì mùi khai của nước tiểu và hương thơm của nước hoa khi kết hợp sẽ tạo thành mùi rất khó chịu.

- Có thể sử dụng nước hoa dành cho trẻ xịt lên vùng nệm dính nước tiểu nhưng không nên xịt trước khi hoàn thành các công đoạn khử mùi nói trên.