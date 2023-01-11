Mẹo vặt cuộc sống: Cách khử mùi thuốc lá trên người không phải ai cũng dễ dàng bật mí

Hút thuốc lá làm đầy cơ thể bạn bằng chất độc và có thể gây hại cho hầu hết các cơ quan của bạn. Khói thuốc lá cũng bám chặt cơ thể gây mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng cả giao tiếp hàng ngày nữa. Nếu đang tìm cách khử mùi thuốc lá trên người hiệu quả nhất, thì bạn nên áp dụng các cách trong bài dưới đây để giúp cơ thể thoát khỏi mùi khói thuốc nhanh nhất nhé. Hãy cùng khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Khói thuốc bám nhanh và rất lâu trên quần áo nên cách khử mùi thuốc lá đơn giản nhất thường là thay quần áo. Tuy nhiên, cách này không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được.

Rửa sạch mặt và tay giúp khử mùi thuốc lá trên người

Phần tay cầm thuốc lá sẽ rất dễ là phần cơ thể dính mùi thuốc lá mạnh nhất sau miệng nên để khử mùi thuốc trên người triệt để các bạn hãy rửa tay bằng xà phòng. Sử dụng loại xà phòng khử mùi và có mùi thơm mạnh để làm sạch tốt nhất.

Cũng đừng quên bỏ qua bước rửa mặt và da phần cổ để làm sạch mùi thuốc lá trên người tác dụng nhất nhé các bạn.

Đừng bỏ qua cách làm hết mùi thuốc lá trên người bằng kẹo cao su

Nhai kẹo cao su giúp khử mùi thuốc lá trên người, giảm mùi đi nhiều lần!

Khi bạn hút thuốc lá xong thì miệng chính là bộ phận ám mùi thuốc lá mạnh nhất, dù bạn có áp dụng bao nhiêu cách mà không khử được mùi thuốc lá trong miệng thì cũng chẳng thế nào làm hết được mùi thuốc lá trên người. Chính vì vậy, nếu không có điều kiện đánh răng ngay sau khi hút thuốc thì bạn nên mang theo bên mình gói kẹo cao su ăn luôn để khử mùi thuốc lá trong miệng đơn giản và hiệu quả nhất, giúp hơi thở thơm mát nhanh chóng không còn sự hiên diện của khói thuốc khó chịu nữa.

Bỏ túi cách khử mùi thuốc lá bằng phấn rôm

Nếu không may bị dính mùi khói thuốc các bạn có thể sử dụng phấn rôm để khử mùi thuốc lá trên người nhanh nhất nhé. Bạn chỉ cần thoa phấn rôm lên trên tóc, quần áo và một số phần da cơ thể có thể giúp bạn tạm biệt mùi khói thuốc khá hiệu quả trong vòng 1 phút.

Sử dụng nước hoa, bình xịt khử mùi thuốc lá trên người nhanh chóng

Khói thuốc lá có thể bám dễ dàng trên người từ đầu tóc, quần áo đến cả vùng da lộ ra trên cơ thể của chúng ta, nếu không có điều kiện tắm rửa và thay quần áo, các bạn có thể khử mùi thuốc lá trên người bằng cách sử dụng nước hoa hoặc bình xịt khử mùi có mùi hương mạnh hơn để át đi mùi hôi của thuốc lá trên người.

Dùng xịt khử mùi giúp làm hết mùi thuốc lá trên người cấp tốc!

Với tóc, các bạn sử dụng các sản phẩm xịt tóc, gel tạo kiểu tóc vốn có rất nhiều mùi thơm để che dấu đi mùi hôi khói thuốc ban đầu, tuy nhiên cách này không duy trì được lâu và các bạn vẫn phải gội đầu lại sau đấy. Nếu có cơ hội thì các bạn nên sử dụng dầu gội đầu khô để khử mùi thuốc lá trên tóc cấp tốc và hiệu quả nhất nhé!

Mẹo khử mùi thuốc lá trên người bằng khăn ướt

Bên cạnh đó, bạn có thể lấy một mảnh vải cotton ẩm hoặc khăn ướt lau qua toàn bộ phần da và bề mặt quần áo cũng như đầu tóc hai ba lượt. Đây có thể là cách khử mùi thuốc lá trên cơ thể trực tiếp và giúp nhẹ bớt mùi khói thuốc đi nhiều lần. Sau đó, bạn chỉ cần tiến hành lau xong để khô tự nhiên hoặc dùng máy sấy tóc để sấy qua người từ trên xuống dưới 1 lượt sẽ giúp bay mùi thuốc lá nhanh hơn nhiều lần.

Những lưu ý giúp khử mùi thuốc lá trên người nhanh nhất

Ngoài áp dụng các cách trên, các bạn có thể làm theo một số lời khuyên dưới đây sẽ giúp loại bỏ mùi thuốc lá trên cơ thể nhanh nhất nhé:

- Uống thật nhiều nước sạch hoặc nước trái cây tự nhiên, khoảng từ 8-12 ly mỗi ngày sẽ giúp làm sạch mùi thuốc lá từ bên trong cơ thể tốt nhất.

- Nếu được, bạn nên hút thuốc ở môi trường thoáng khí, mở cửa sổ để mùi thuốc bây đi nhanh hơn, không ở lại bám trên người dài lâu.

- Khi hút thuốc, có thể quấn quanh đầu lọc một lớp giấy bên ngoài để giảm tối đa mùi thuốc lá bám trên tay.

- Tiến hành tập thể dục từ 15-30 phút, sau đó lau qua người, hoặc tốt nhất đi tắm rửa sẽ giúp cơ thể đổ mồ hôi và khử được mùi thuốc lá trên người nhanh chóng.

Trên đây là những mẹo nhỏ giúp bạn khử mùi thuốc lá khó chịu ám trên cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp bạn có được một giải pháp hợp lý cho mùi thuốc lá "cứng đầu" này nhé!