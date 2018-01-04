Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà

Làm đẹp 04/01/2018 15:14

Giấm táo, giấy báo, vỏ chanh hay phấn rôm... đều là những "chiến sĩ" khử mùi hôi giày nhanh chóng, hiệu quả sẵn có trong nhà bạn.

Giày thể thao, bốt là những đôi giày dễ phối trong mọi bộ trang phục, khiến bạn trở nên cá tính và hợp thời trang hơn. Tuy nhiên, khi đã qua một thời gian sử dụng chúng sẽ có mùi hôi do thiết kế kín, không thoáng khí.

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Mùi hôi giày khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp với người xung quanh - Ảnh: Internet

Mùi hôi phát ra từ những đôi giày không chỉ gây khó chịu cho bạn mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin. Đừng lo lắng, bạn hoàn toàn có thể khử mùi hôi giày triệt để bằng những nguyên liệu có thể tìm thấy ngay trong nhà.

Khử mùi hôi giày bằng những nguyên liệu dễ tìm, rẻ tiền:

Túi trà

Đối với những đôi giày có mùi hôi nhẹ, bạn chỉ cần dùng vài gói trà đặt vào trong giày. Sau đó, đặt giày ở nơi khô thoáng và để qua đêm.

Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà - Ảnh 2
Đánh bay mùi hôi giày hiệu quả với vài túi trà - Ảnh minh họa: Internet

Túi trà sẽ hút tất cả mùi hôi khó chịu. Không những thế chúng còn giúp giày đọng lại một chút hương thơm dịu nhẹ khiến bạn cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn.

Giấy báo

Bạn có thể vò những tờ báo cũ lại, rồi cho vào đôi giày. Sau một đêm, giấy báo sẽ hút mọi mùi hôi dai dẳng.

Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà - Ảnh 3
Chỉ cần vài tờ giấy báo cũ bạn đã có thể tạm biệt mùi hôi giày khó chịu nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sau khi vừa sử dụng giày thể thao hay bốt, bạn nên cho giấy báo vào để hút ẩm, đồng thời khiến vi khuẩn không còn môi trường sinh sôi nữa.

Giấm táo

Giấm táo không chỉ tốt cho sức khỏe hay làm đẹp mà còn là một trợ thủ đặc lực giúp bạn tạm biệt nỗi lo giày hôi.

Bạn chỉ cần thấm giấm táo vào một chiếc khăn sạch hay một miếng bông tẩy trang rồi lau đều phía trong giày. Sau đó, đem giày ra phơi nắng, đảm bảo mọi mùi hôi đều bị "đánh bay".

Muối

Muối là nguyên liệu vô cùng cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Chúng có rất nhiều công dụng, đặc biệt khả năng kháng khuẩn của muối giúp khử mùi hôi giày cấp tốc.

Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà - Ảnh 4
Không chỉ là một gia vị, muối còn tác dụng khử mùi vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần lấy muối bọc trong một miếng vải rồi nhét vào trong giày. Để trong vòng 8 đến 10 tiếng, mùi hôi giày hoàn toàn biến mất.

Vỏ cam, chanh, quýt

Những loại vỏ có mùi thơm thanh dịu như vỏ cam, chanh, quýt là những "chiến sĩ" khử mùi hôi giày hiệu quả nhất. Chỉ cần vò nhẹ vỏ cam, chanh hay quýt để mùi hương tỏa ra, đặt chúng vào trong giày và để qua đêm.

Đảm bảo những đôi giày dù có mùi nặng đến mấy cũng đều bị "đánh bay" hiệu quả chỉ sau một đêm.

Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà - Ảnh 5
Đừng vội bỏ đi vỏ chanh, cam hay quýt bởi chúng có thể giúp bạn thoát khỏi nỗi lo mùi hôi giày - Ảnh minh họa: Internet

Phấn rôm

Tuyệt chiêu khử mùi hôi giày chỉ sau một đêm bằng những thứ rẻ tiền sẵn có trong nhà - Ảnh 6
Phấn rôm có năng hút ẩm và khử mùi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Phấn rôm có khả năng hút ẩm và diệt khuẩn rất tốt. Rắc một ít phấn vào đôi giày đang bốc mùi và để qua đêm. Đến sáng hôm sau, bạn chỉ cần đập nhẹ giày để loại bỏ phấn ra ngoài. Đôi giày của bạn sẽ không còn bất kỳ mùi hôi khó chịu nào nữa.

Để phòng chống mùi hôi giầy hiệu quả bạn nên thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ thân thể nhất là bàn chân.

- Để giày ở những nơi khô thoáng. Tránh mang giày khi còn ướt, kẻo vi khuẩn dễ phát sinh.

- Sử dụng vớ có chất liệu cotton để thấm mồ hôi.

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