Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân, mỡ thừa chẳng thấy tiêu tan mà nguy cơ đột tử lại cận kề

Chuyên gia nói gì 25/05/2018 15:22

Nhiều chị em cho rằng không ăn tinh bột chính là cách giảm cân nhanh nhất. Tuy nhiên, phương pháp này về lâu dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hầu hết chị em lựa chọn phương pháp ăn kiêng để giảm cân đều cắt giảm tinh bột hoàn toàn nhằm loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Tuy nhiên, về lâu dài chế độ dinh dưỡng thiếu tinh bột sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí đã có trường hợp đột tử vì suy tim khi áp dụng phương pháp giảm cân cắt giảm hoàn toàn tinh bột.

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân, mỡ thừa chẳng thấy tiêu tan mà nguy cơ đột tử lại cận kề - Ảnh 1
Có thể đột tử vì ăn kiêng thiếu tinh bột - Ảnh minh họa: Internet

Vậy không ăn tinh bột có phải là phương pháp giảm cân nhanh chóng và an toàn?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột có giúp giảm cân?

Giai đoạn đầu khi thực hiện chế độ ăn kiêng cắt giảm hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn thịt và rau sẽ giúp bạn có cảm giác no nhanh hơn, từ đó lượng thức ăn đi vào cơ thể sẽ giảm thiểu đáng kể.

Bên cạnh đó, hàm lượng carbohydrate thiếu hụt sẽ cản trở quá trình hấp thụ chất béo vào cơ thể, các chất dinh dưỡng bị đào thải sẽ hỗ trợ giảm cân. Khi áp dụng phương pháp này, bạn có thể giảm cân liên tục trong 3 tháng liền. Tuy nhiên, chỉ cần quay lại chế độ ăn có tinh bột thì cân nặng sẽ tăng nhanh gấp đôi, có thể vượt số cân nặng trước khi giảm cân.

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân, mỡ thừa chẳng thấy tiêu tan mà nguy cơ đột tử lại cận kề - Ảnh 2
Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân chỉ là phương pháp tạm thời - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, phương pháp này chỉ giúp bạn giảm cân ngắn hạn, khó để đạt mục tiêu giảm cân lâu dài. Ngoài ra, theo tiêu chuẩn giảm cân an toàn thế giới, bạn chỉ được coi là giảm cân thành công nếu duy trì cân nặng sau khi giảm trong thời gian ít nhất 6 tháng.

Tác hại của việc cắt giảm hoàn toàn tinh bột

Cắt giảm tinh bột trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể thiếu hụt carbohydrates, gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nếu chỉ ăn kiêng với trái cây và rau quả thay cơm có thể dẫn đến suy dinh dưỡng do thiếu protein, cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất sắt dẫn đến thiếu máu. Bên cạnh đó, áp dụng chế độ ăn kiêng không tinh bột trong thời gian dài sẽ gây ức chế sự bài tiết insulin trong cơ thể, khiến lượng đường trong máu tăng cao dẫn đến bệnh tiểu đường.

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân, mỡ thừa chẳng thấy tiêu tan mà nguy cơ đột tử lại cận kề - Ảnh 3
Thiếu tinh bột, cơ thể dễ mệt mỏi, thậm chí dẫn đến tình trạng đau đầu, chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm cân an toàn và hiệu quả

Chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với luyện tập thể dục đều đặn chính là cách giảm cân an toàn và hiệu quả nhất.

Bên cạnh việc ăn đủ lượng tinh bột, protein và chất xơ trong ngày, bạn còn phải ăn đúng bữa, tránh bỏ bữa để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi, từ đó mỡ thừa sẽ được loại bỏ nhanh chóng.

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột để giảm cân, mỡ thừa chẳng thấy tiêu tan mà nguy cơ đột tử lại cận kề - Ảnh 4
Ăn uống đúng bữa và khoa học có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ăn hợp lý để giảm cân, giữ dáng:

- Sáng: ​​6h30-8h30

- Trưa:12h-13h

- Tối: Không ăn quá muộn, tốt nhất nên kết thúc trước 18-19h. Sau 20h tối thì không nên ăn thêm bất kỳ thức ăn nào để tránh tăng cân.

Việc giảm cân bằng cách cắt giảm hoàn toàn tinh bột chỉ có tác dụng nhất thời, không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí còn ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, bạn nên lựa chọn cho mình phương pháp giảm cân an toàn hơn để vừa sở hữu vóc dáng thon gọn, vừa giúp bảo vệ sức khỏe.

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