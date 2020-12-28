Ăn đậu xanh mỗi ngày có tốt không và cách ăn đậu xanh đúng nhất

Đậu xanh vô cùng quen thuộc và giàu chất dinh dưỡng , có thể dùng làm rất nhiều món như nấu canh, chè, làm bánh, làm miến, làm thực phẩm ngũ cốc dinh dưỡng. Đậu xanh có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới.

Đậu xanh luôn là thực đơn được mọi người nghĩ đến hàng đầu vào những khi trời nắng nóng, hay cơ thể sinh nhiệt. Mặc dù vậy, ăn đậu xanh mỗi ngày có tốt không là điều không phải ai cũng hiểu rõ.

Với giá trị dinh dưỡng cao, đậu xanh được dùng để chế biến làm rất nhiều món hấp dẫn như nấu canh, làm bánh, nấu xôi, nấu chè,…

Ủ đậu xanh lên mầm để làm giá đỗ hay những thức uống như sữa đậu xanh. Ngoài ra, có nhiều “biến tấu” lạ từ đậu xanh như: bánh pudding đậu xanh, bánh tráng đậu xanh, v.v. Không những thế nó còn là một loại thuốc hữu hiệu chữa được nhiều loại bệnh khác nhau.

Trong đậu xanh có hàm lượng cao các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể và các chất chống oxy hóa như: chất xơ, protein, axit béo omega-3, các vitamin E, vitamin nhóm B, C, tiền vitamin K, acid folic, các khoáng chất và carotenoid.

Hạt đậu xanh có vị ngọt, thanh mát, giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể hiệu quả, giảm tiêu sưng, điều hòa ngũ tạng. Đặc biệt hàm lượng protein và chất béo cần thiết trong hạt đậu xanh rất cao. So với gạo, giá trị dinh dưỡng của hạt đậu xanh cao gấp 3 lần. Bên cạnh đó, vỏ của hạt đâu xanh có tính nóng, giúp ngăn ngừa tình trạng mờ mắt hiệu quả. Vì vậy, đậu xanh thường được dùng cả vỏ khi nấu.

Với giá trị dinh dưỡng cao, đậu xanh được dùng để chế biến thành đa dạng món ngon như nấu canh, làm bánh, nấu xôi, nấu chè,… Mang đến tác dụng giúp thanh lọc cơ thể, giải độc và cải thiện làn da, đẹp dáng cho phái đẹp. Đậu xanh là một trong những loại thực phẩm có rất ít nguy cơ phản ứng phụ.

2. Ăn đậu xanh nhiều có tốt không?

Mặc dù đậu xanh mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều đậu xanh mỗi ngày lại dẫn đến nhiều tác dụng tiêu cực. Không có nghĩa cứ ăn nhiều là tốt mà cần cung cấp đúng cách để bổ sung đủ dưỡng chất cho cơ thể hoặc chữa bệnh mà không để lại tác dụng phụ.

Ăn quá nhiều đậu xanh mỗi ngày lại dẫn đến nhiều tác dụng tiêu cực

Cần nắm được ăn đậu xanh bao nhiêu, cách ăn đậu xanh đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mỗi người chỉ nên ăn đậu xanh 2-3 lần/tuần, mỗi lần ăn nửa chén đậu xanh. Những người gặp phải vấn đề về tiêu hóa nên ăn ít hơn 1 chút.

Có một điều cần lưu ý khi chế biến đậu xanh đó là không nên bỏ vỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, vỏ đậu xanh chứa dồi dào các dưỡng chất không kém gì phần bên trong. Vỏ đậu xanh sẽ giúp ngăn ngừa các tế bào gây ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Đặc biệt, không nên dùng đậu xanh sống để chữa bệnh. Nhai đậu xanh sống có thể dẫn đến say, chóng mặt, ngất xỉu, nôn mửa. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả cho sức khỏe, bạn nên dùng đậu xanh đã chế biến chín.

Không có nghĩa cứ ăn đậu xanh nhiều là tốt mà phải biết cung cấp đúng để bổ sung đủ dưỡng chất cho cơ thể hoặc chữa bệnh mà không để lại tác dụng phụ

3. Ăn đậu xanh có tác dụng gì đối với cơ thể?

Đậu xanh có hàm lượng dinh dưỡng cao nên mang đến nhiều tác dụng tích cực không chỉ về mặt y học lẫn thẩm mỹ.

+ Tốt cho hệ thống tim mạch

Đậu xanh chứa hàm lượng lớn các vitamin B phức hợp, giúp cho các mạch máu dễ lưu thông, góp phần làm giảm nguy cơ mắc các loại bệnh tim mạch.

+ Thanh lọc cơ thể

Đậu xanh chứa nhiều kali có vị ngọt cùng hàm lượng vitamin C cao. Các thực phẩm từ đậu xanh sẽ mang đến cảm giác thanh mát, giải nhiệt, dịu nhẹ thanh quản.

+ Giải rượu

Đậu xanh có tác dụng giải rượu hiệu quả. Chỉ cần một bát cháo đậu xanh là bạn đã có thể giải rượu và cảm thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là cách vừa bổ dưỡng mà lại còn cực kì đơn giản, dễ sử dụng và vô cùng an toàn.

Ăn đậu xanh giải rượu hiệu quả

+ Giảm huyết áp

Đậu xanh là thực phẩm rất phù hợp cho những người thường xuyên bị tăng huyết áp. Bởi đậu xanh chứa các thành phần hạ huyết mỡ giúp bạn hạ huyết áp một cách hiệu quả, phòng chống xơ cứng động mạch.

+ Giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt

Vỏ của đậu xanh chứa nhiều hoạt chất thuộc nhóm flavonoid. Đây là hoạt chất sẽ giúp ức chế các tế bào gây ung thư. Đặc biệt là giảm hiệu quả nguy cơ gây ung thư vú và các tuyến tiền liệt.

Đồng thời, đậu xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa coumestrol cao sẽ bảo vệ sức khỏe khỏi các tế bào gây ung thư, mang đến cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

+ Giảm cân hiệu quả

Những hạt đậu xanh nho nhỏ chứa dưỡng chất dồi dào giúp tăng cường sức khỏe và giảm cân tự nhiên. Đậu xanh giúp giảm lượng chất béo có hại cho cơ thể. Hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp hòa tan các chất béo, loại bỏ cholesterol không tốt trước khi hấp thụ vào cơ thể.

Một lí do quan trọng khi chế biến đậu xanh người ta thường để cả vỏ bởi trong vỏ của đậu xanh chứa nhiều hoạt chất ức chế các tế bào gây ung thư

Dùng đậu xanh là cách giúp người thừa cân hạn chế hiệu quả sự thèm ăn. Do đó, đậu xanh là thành phần không thể thiếu trong thực đơn giảm cân và sở hữu dáng vóc thon gọn.

4. Những ai không nên ăn đậu xanh?

+ Người có thể chất hàn (lạnh)

Những người có cơ địa hàn quá nhiều, nếu ăn đậu xanh sẽ có thể mắc phải tình trạng ngưng trệ khí huyết, đau nhức khớp, cơ bắp, gặp các chứng liên quan đến tiêu hóa như tì vị lạnh, viêm dạ dày mãn tính.

Với những người bị thiếu sinh lực, chân tay lạnh, đi ngoài phân lỏng, ăn đậu xanh sẽ khiến bệnh càng nặng hơn, thậm chí là bị tiêu chảy.

+ Người có thể chất suy nhược

Đậu xanh chứa hàm lượng protein nhiều hơn cả thịt gà. Với những người có thể chất suy nhược, chức năng tiêu hóa thường khá yếu, ăn đậu xanh dễ dễ dẫn đến đau bụng, tiêu chảy.

Những người có thể chất suy yếu không nên ăn đậu xanh

+ Người đang uống thuốc

Đậu xanh thường được dùng để cấp cứu khi trúng độc. Khi uống thuốc đông y, ăn đỗ xanh sẽ hóa giải toàn bộ thảo mộc có trong thuốc. Do đó, tốt nhất là không ăn đậu xanh khi uống thuốc để tránh thuốc mất tác dụng.

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5. Thời điểm không nên ăn đậu xanh

Bởi đậu xanh có tính hàn nên cần tránh ăn đậu xanh khi đói. Đậu xanh sẽ không tốt cho dạ dày. Nếu ăn đậu xanh với một lượng thích hợp thì sẽ không có vấn đề gì. Người lớn thường ăn 2 – 3 lần/tuần, mỗi lần một cốc là đủ. Với trẻ nhỏ, nên dựa vào cơ địa của trẻ để định lượng thích hợp.

Bởi đậu xanh có tính hàn nên cần tránh ăn đậu xanh khi đói, đậu xanh sẽ không tốt cho dạ dày

Có thể thêm chút đậu xanh trong phần cháo của trẻ nhỏ từ 2 – 3 tuổi. Trẻ từ 6 tuổi trở lên có thể ăn theo lượng của người lớn. Với phụ nữ, nếu ăn quá nhiều đậu xanh sẽ dẫn đến các bệnh phụ khoa như bạch đới, trướng bụng, đau bụng kinh…

Trên đây là giải đáp chi tiết cho vấn đề ăn đậu xanh mỗi ngày có tốt không? Đậu xanh mang đến nhiều công dụng, nhưng cần nhớ lưu ý trong quá trình dùng. Hi vọng với những thông tin hữu ích trên đây, bạn sẽ có cách sử dụng và chế biến đậu xanh đúng để đạt được lợi ích tốt nhất cho cơ thể.